The Origin Of Fire OST: పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులకు అదిరిపోయే ట్రీట్ వచ్చేసింది. సుజీత్ దర్శకత్వంలో డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పతాకంపై అత్యంత ప్రతిష్టాతాత్మకంగా నిర్మించిన గ్యాంగ్స్టార్ డ్రామా చిత్రం 'ఓజీ' (ఓరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్). ఈ చిత్రం గతేడాది థియేటర్లలో విడుదలై సృష్టించిన సంచలనం అంతా ఇంతా కాదు. పవన్ కల్యాణ్ కెరీర్లోనే ఈ చిత్రం అత్యధిక కలెక్షన్స్ వసూలు చేసిన సినిమాగా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే ఊపులో పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్కు ఇటీవలే తీపి కబురు అందింది.
సూపర్ హిట్ అయిన ఆ సినిమాకు సీక్వెల్ను రూపొందించేందుకు అటు డైరెక్టర్తో పాటు హీరో పవర్స్టార్ కూడా పచ్చజెండా ఉపినట్లు మనకు తెలిసిన విషయమే. ఆ తర్వాత హీరోతో డైరెక్టర్ స్టోరీ సిట్టింగ్ సంగతి కూడా చకచకా జరిగిపోయింది. అయితే ఈ 'ఓజీ' యూనివర్స్లోని సీక్వెల్ మూవీ అనౌన్స్మెంట్ నాడు రిలీజ్ చేసిన వీడియోకు ఫ్యాన్స్ నుంచి విపరీతమైన స్పందన లభించింది.
మరీముఖ్యంగా ఆ వీడియో బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్కు పవన్ ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయ్యారు. దీంతో మేకర్స్ (పవన్ కల్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్) తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి ఒక సర్ప్రైజ్ అప్డేట్తో వచ్చారు. 'ఓజీ యూనివర్స్' నుంచి "ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఫైర్' (#TheOriginOfFire) అనే పవర్ఫుల్ ఒరిజినల్ సౌండ్ట్రాక్ (OST) నెట్టింట విడుదలై హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ ప్రత్యేకమైన థీమ్ ట్రాక్ను 'పవన్ కల్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్' (PKCW) అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా విడుదల చేయడం విశేషం.
థమన్ మార్క్ మ్యూజిక్
టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. థమన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. తాజాగా విడుదలైన 'ది ఆరిజన్ ఆఫ్ ఫైర్' ట్రాక్ పవన్ కల్యాణ్ ఎలివేషన్లకు పక్కాగా సరిపోయేలా ఉంది. హెవీ బేస్, గూస్బంప్స్ తెప్పించే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో థమన్ మరోసారి తన మార్క్ చూపించారు. ఈ సౌండ్ట్రాక్ వింటుంటేనే థియేటర్లలో 'ఓజీ' విధ్వంసం ఏ రేంజ్లో ఉండబోతోందో అర్థమవుతోంది. పవన్ కల్యాణ్ పవర్-ప్యాక్డ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ను ఎలివేట్ చేసేలా ఈ థీమ్ మ్యూజిక్ను కంపోజ్ చేశారు.
గ్యాంగ్స్టర్ సామ్రాజ్యం..
దర్శకుడు సుజీత్ ఈ చిత్రాన్ని జపాన్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఒక పవర్ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా సీక్వెల్తో కలిసి 'ఓజీ యూనివర్స్'గా మేకర్స్ అభివర్ణించారు. 'ది ఆరిజన్ ఆఫ్ ఫైర్' అనే టైటిల్కు తగ్గట్టుగానే, సినిమాలో పవన్ కల్యాణ్ పాత్ర ఎంత ఉగ్రంగా, పవర్ఫుల్గా ఉండబోతోందో ఈ ఓఎస్టీ (OST) హింట్ ఇస్తోంది. కేవలం ఆడియోతోనే సోషల్ మీడియాలో రికార్డు వ్యూస్ సాధిస్తూ, #OGUniverseOST హ్యాష్ట్యాగ్ గ్లోబల్ ట్రెండింగ్లో నిలిచింది.
అంచనాలు రెట్టింపు
తొలి పార్ట్ లాగే పవన్ కల్యాణ్ సరసన ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ నటిస్తుండగా, బాలీవుడ్ స్టార్ ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్ పాత్ర ఉంటుందా లేదా అనేది క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే విడుదలైన స్టోరీ సిట్టింగ్ గ్లింప్స్ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచేయగా, తాజాగా వచ్చిన ఈ మ్యూజికల్ అప్డేట్ ఆ అంచనాలను స్కై-హైకి తీసుకెళ్లింది. 'పవన్ కల్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్' ఈ ఒరిజినల్ ట్రాక్ను ప్రెజెంట్ చేయడంతో మెగా ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు.
"థమన్ మళ్లీ పూనకాలు తెప్పించాడు", "థియేటర్లలో మరోమారు స్పీకర్లు పగిలిపోవడం ఖాయం" అంటూ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్స్ లో కామెంట్ల వర్షం కురుస్తోంది. సినిమా విడుదల కోసం పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook