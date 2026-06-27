Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /OG Universe OST: పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్‌కు మరో సర్‌ప్రైజ్..ఓజీ యూనివర్స్ నుంచి మరో వీడియో రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్!

OG Universe OST: పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్‌కు మరో సర్‌ప్రైజ్..'ఓజీ యూనివర్స్' నుంచి మరో వీడియో రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్!

The Origin Of Fire OST: పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మూవీ 'ఓజీ 2'. ఇటీవలే ఈ సినిమా స్టోరీ సిట్టింగ్ పూర్తవ్వగా.. ఆ అనౌన్స్‌మెంట్ తాలూకా వీడియో బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌‌కు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయ్యారు. దీంతో ఆ మ్యూజిక్‌కు సంబంధించిన ఓఎస్డీ‌ను పవన్ కల్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ విడుదల చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 27, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:44 PM IST
OG Universe OST: పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్‌కు మరో సర్‌ప్రైజ్..'ఓజీ యూనివర్స్' నుంచి మరో వీడియో రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్!
Image Credit: Source: Zee TeluguSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పవర్‌స్టార్ ఫ్యాన్స్‌కు మరో సర్‌ప్రైజ్..'ఓజీ యూనివర్స్' నుంచి మరో వీడియో రిలీజ్!
Pawan Kalyan OG7 min ago
2
long hair growth15 min ago
3
KT Rama Rao19 min ago
4
Ketan Agarwal Murder Case24 min ago
5
Gautam Gambhir50 min ago