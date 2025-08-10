OG Vs Akhanda 2: బాక్సాఫీస్ బరిలో అఖండ 2 Vs ఓజీ.. తగ్గేదేలే అంటున్న పవన్, బాలయ్యలు..

OG Vs Akhanda 2: ఈ ఇయర్ బాక్సాఫీస్ బరిలో ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోన్న చిత్రాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘ఓజీ’ మూవీ ఒకటి. మరోవైపు బాలకృష్ణ , బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో వస్తోన్న ‘అఖండ 2’ కూడా ఒకటి. ఈ రెండో సినిమాలపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ‘ఓజీ’ మూవీ విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమాను సుజిత్ డైరెక్ట్ చేశారు. డీవీవీ దానయ్య నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, ఫస్ట్ సాంగ్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాను దసరా కానుకగా సెప్టెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తున్నట్టు ఒకటికి రెండు సార్లు కన్ఫామ్ చేశారు. ఇప్పటికే థియేటర్స్ అగ్రిమెంట్స్ వంటివి చేసుకున్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘అఖండ 2’ కూడా విజయ దశమి కానుకగా సెప్టెంబర్ 25న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
ఈ రెండో సినిమాల్లో ఏదైనా ఒకటి బరిలోంచి తప్పుకోబోతున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఓజీ, అఖండ 2 తాండవం సినిమాలు దసరా బరిలో సై అంటే సై అంటూ రంగంలోకి దిగడం దాదాపు ఖాయమైంది. ఇక ‘అఖండ 2’ సినిమా సీజీ వర్క్ కారణంగా పోస్ట్ అవుతుందని అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ మేకర్స్ మాత్రం ఈ సినిమా షూటింగ్ కంప్లీట్ కావడంతో పాటు బాలయ్య డబ్బింగ్ పూర్తి చేసారు. ఈ సందర్బంగా మరోసారి రిలీజ్ డేట్ కన్ఫామ్ చేశారు. ఈ యేడాది సంక్రాంతి తర్వాత బిగ్గెస్ట్ క్లాష్ ఈ రెండు సినిమాలదే అని చెప్పాలి.
ఓజీ, అఖండ 2 తాండవం సినిమాల్లో ఏ చిత్రానికి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందనేది చూడాలి. అంతేకాదు ఓపెనింగ్స్ పరంగా ఏది కుమ్మేస్తుందో చూడాలి. మరి లాంగ్ రన్ ఏ సినిమాకు అడ్వాంటేజ్ ఉండబోతుందనేది చూడాలి. మొత్తంగా ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములుగా ఉన్న బాలకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ హీరోలుగా నటించిన ఈ చిత్రాల్లో ఎవరు విజేతులుగా నిలుస్తారో వెయిడ్ అండ్ సీ.
