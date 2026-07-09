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OG2 Album Niranjan: పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని నిరంజన్‌ కోసం 'ఓజీ' సినిమా నుంచి గిఫ్ట్! ఎస్ఎస్ తమన్ సంచలన నిర్ణయం!

OG2 Album Dedicates Niranjan: హనుమకొండకు చెందిన పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని నిరంజన్ అరుదైన వ్యాధితో మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. అతని మరణం పట్ల ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. అయితే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ థమన్ స్పందిస్తూ సంచలన విషయం తెలియజేశారు. 'ఓజీ 2' సినిమా మూవీ ఆల్బమ్‌ను నిరంజన్‌కు అంకితం చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 09, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:24 PM IST
OG2 Album Niranjan: పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని నిరంజన్‌ కోసం 'ఓజీ' సినిమా నుంచి గిఫ్ట్! ఎస్ఎస్ తమన్ సంచలన నిర్ణయం!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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