OG2 Album Niranjan: పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని నిరంజన్‌ కోసం 'ఓజీ' సినిమా నుంచి గిఫ్ట్! ఎస్ఎస్ తమన్ సంచలన నిర్ణయం!

OG2 Album Dedicates Niranjan: అరుదైన జన్యుపరమైన వ్యాధితో పోరాడుతూ, హనుమకొండకు చెందిన పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని నిరంజన్ మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వార్త పవన్ కళ్యాణ్తో పాటు 'ఓజీ' చిత్ర బృందాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. తన డైహార్డ్ ఫ్యాన్ మరణంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక భావోద్వేగ నోట్ పంచుకోగా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ థమన్ 'ఓజీ 2' ఆల్బమ్ను నిరంజన్కు అంకితం ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
చివరి కోరిక తీర్చిన జనసేనాని
అరుదైన వ్యాధితో మంచానికే పరిమితమైన నిరంజన్, తనను కలవడమే చివరి కోరికని తెలపడంతో.. పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవలే స్వయంగా హనుమకొండలోని అతడి ఇంటికి వెళ్లి పరామర్శించారు. ఆ సమయంలో నిరంజన్కు పవన్ ఒక ప్రత్యేకమైన మాట ఇచ్చారు. "మనిద్దరం కలిసి 'ఓజీ' సినిమా చూద్దాం. నేను 'ఓజీ 2' చేస్తే దాంట్లో నువ్వే స్పెషల్ గెస్ట్. నిన్ను కచ్చితంగా మళ్లీ పిలిపిస్తాను. ఇంకోసారి నీకోసం వస్తాను" అయితే, ఆ సినిమా చూసేలోపే నిరంజన్ పరిస్థితి విషమించి తుదిశ్వాస విడిచాడు.
'ఓజీ' టీమ్ ఘన నివాళి
మన లీడర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం.. 'ఓజీ 2' ఆల్బమ్ను నిరంజన్కు అంకితం ఇస్తున్నట్లు సంగీత దర్శకుడు థమన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ప్రకటించారు. "తన జీవితంలో కొనసాగుతున్న బాధల మధ్య, ఈ రోజున ఆయన ఎంత సంతోషంగా ఉండేవారో.. డియర్ నిరంజన్, నీ పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి. మన లీడర్ చెప్పినట్లుగానే, మా ఆల్బమ్ను నీకు అంకితం చేస్తాము" అని థమన్ రాసుకొచ్చారు. నిరంజన్ పట్ల చిత్ర యూనిట్ చూపిన ఈ గౌరవానికి పవన్ అభిమానులు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ ఎమోషనల్ పోస్ట్
నిరంజన్ మరణంపై పవన్ కళ్యాణ్ 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్)లో భావోద్వేగంగా స్పందించారు. "కొద్ది రోజుల క్రితం హనుమకొండలో నిరంజన్ ఇంటికి వెళ్లి కలిసిన ఆ క్షణాలు ఇంకా నా మదిలో సజీవంగానే ఉన్నాయి. అంతటి అనారోగ్యంతో పోరాడుతూనే నా కోసం ఎదురుచూసి, నన్ను చూడగానే అతని ముఖంలో విరిసిన ఆ చిరునవ్వు ఎప్పటికీ మరువలేని జ్ఞాపకం. అతని శరీరం వ్యాధితో పోరాడినా, మనసు మాత్రం అపారమైన ధైర్యంతో, జీవితం పట్ల ఆశతో నిలిచింది. అలాంటి చిన్నారి ఇంత త్వరగా మనల్ని విడిచి వెళ్లిపోవడం తీవ్రంగా కలచివేస్తోంది" అని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్
నిరంజన్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ, అతని కుటుంబ సభ్యులకు ఈ తీరని దుఃఖాన్ని భరించే శక్తిని ఇవ్వాలని భగవంతుడిని కోరుకుంటున్నట్లు పవన్ కళ్యాణ్ తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.
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