Oh Andala Rakshasi: కొత్త తరహా కంటెంట్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఓ అందాల రాక్షసి.. !

Oh Andala Rakshasi: కొత్త ఆలోచనతో.. బలమైన సందేశంతో తెరకెక్కిన ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ సినిమా జనవరి 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. హీరోగా, దర్శకుడిగా షెరాజ్ మెహదీ తీసుకొచ్చిన ఈ చిత్రం..అమ్మాయిల జీవితానికి సంబంధించిన భావోద్వేగాలను ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌తో కలిపి చూపించబోతోంది అని తెలిపారు సినిమా యూనిట్.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 28, 2025, 08:35 PM IST

Oh Andala Rakshasi: తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు కొత్త కథలు, కొత్త ఆలోచనలు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమే. అలాంటి ఓ కొత్త ప్రయత్నంతో దర్శకుడు, హీరో, సంగీత దర్శకుడు, కథకుడిగా షెరాజ్ మెహదీ మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఆయన తాజా చిత్రం ‘ఓ అందాల రాక్షసి’. ఈ సినిమా జనవరి 2న థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను చిత్రబృందం ఘనంగా నిర్వహించింది.
ఈ చిత్రంలో విహాన్షి హెగ్డే.. కృతి వర్మ హీరోయిన్లుగా నటించారు. స్కై ఈజ్ ది లిమిట్ బ్యానర్‌పై సురీందర్ కౌర్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో చిత్రంలోని ప్రత్యేకతల గురించి చిత్రబృందం ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకుంది.
షెరాజ్ మెహదీ మాట్లాడుతూ, ‘‘ఒక ఏడాదికి ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది అంటారు. అలాంటి మంచి సినిమానే మా ‘ఓ అందాల రాక్షసి’. అద్భుతమైన కంటెంట్‌తో ఈ చిత్రాన్ని తీశాం. ఒక్క నిమిషం కూడా బోర్ అనిపించదు. మంచి సందేశం ఉన్న కథను ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌తో కలిపి చూపించాం. ఇందులో చాలా మంది నటులు మంచి పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు నచ్చే సినిమా అవుతుంది’’ అని తెలిపారు.
ఈ చిత్రానికి కథ, మాటలు అందించిన భాష్య శ్రీ మాట్లాడుతూ, ‘‘థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రేక్షకులు ఓ మంచి ఫీల్‌తో వెళ్లేలా ఈ కథను రూపొందించాం. నేటి తరం అమ్మాయిల ఆలోచనలను చూపించే కాన్సెప్ట్ ఇది. షెరాజ్ గారు హీరోగా మాత్రమే కాదు, దర్శకుడిగా, సంగీత దర్శకుడిగా కూడా అద్భుతంగా పనిచేశారు. ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది’’ అన్నారు.
హీరోయిన్ కృతి వర్మ మాట్లాడుతూ, ‘‘ఈ సినిమాలో నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. జనవరి 2న మా సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. అందరి ఆశీస్సులతో ఇది మంచి విజయం సాధిస్తుందని నమ్ముతున్నాను’’ అని చెప్పారు.
విహాన్షి హెగ్డే మాట్లాడుతూ, ‘‘అమ్మాయిలను మోసం చేస్తే ఆ అందమే రాక్షసిగా మారుతుంది అనే భావన ఈ కథలో ఉంది. కథ విన్న వెంటనే నాకు చాలా నచ్చింది. ప్రేక్షకులకు కూడా ఈ సినిమా తప్పకుండా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను’’ అని అన్నారు.
మొత్తానికి ‘ఓ అందాల రాక్షసి’ కొత్త ఆలోచన, మంచి సందేశం, ఆసక్తికరమైన ట్విస్టులతో జనవరి 2న ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Oh Andala Rakshasi movieOh Andala Rakshasi Telugu filmSheraz Mehdi movieOh Andala Rakshasi release dateTelugu new movies 2026

