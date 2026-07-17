Oh Sukumari Review Rating Public Talk: ‘సంక్రాంతి వస్తున్నాం’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ తర్వాత కూడా తెలుగులో ఐశ్వర్య రాజేష్కు తగిన అవకాశాలు మాత్రం రాలేదనే చెప్పాలి. ఆ సినిమా విడుదలై యేడాదిన్నర తర్వాత ఐశ్వర్య టైటిల్ రోల్లో భరత్ దర్శన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఓ సుకుమారి’. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో ఓ గ్రామంలో దామిని (ఐశ్వర్య రాజేష్) చిన్నప్పటి నుంచి ఆమెలో కరెంట్ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆమెను ఎవరు ముట్టుకున్న షాక్ తగులుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏదైనా ఉద్రేకపూరితమైన ఘటన లేదా కోపంలో ఉన్న సమయంలో ఆమె ముట్టుకుంటే మాత్రం పక్కవాళ్లకు షాక్ తగులుతూ ఉంటుందిది. ఈ నేపథ్యంలో దామిని అతని తండ్రితో కలిసి వేరే ఊరుకు వలస వెళుతాడు. ఆ ఊర్లో కూడా ఆమె సంగతి తెలిసి ఆమెను ముట్టుకోవాలంటే అందరు భయపడుతుంటారు. ఆమె పట్ల అప్రమత్తతో ఉండాలంటూ పోస్టర్స్ కూడా గ్రామం మొత్తం వేయిస్తారు. అదే సమయంలో పక్క గ్రామం భూం పల్లెలో ఉండే యాదగిరి అలియాస్ యాది (తిరువీర్) ఆమెను తొలిచూపులోనే ప్రేమిస్తాడు. ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెబుతారు. దామిని మాములు మనిషి కాదు.. కరెంట్ మనిషి అని తెలిస్తే ఎక్కడా ఈ సంబంధం చెడిపోతుందో అని ఊరి వాళ్లు అందరు కలిసి చందాలేసుకొని దామిని, యాదిల పెళ్లి జరిపిస్తారు. మ్యారేజ్ టైమ్లో దామిని తండ్రి .. అసలు విషయం పెళ్లి కొడుకు చెబుతాడు. కానీ యాది ఆ విషయాన్ని సరిగా వినడు. పెళ్లి తర్వాత శోభనం రోజు దామినిని ముట్టుకుంటే అతనికి పెద్ద షాక్ తగి అసలు విషయం తెలుసుకుంటాడు. దీంతో తన భార్య మాములు వ్యక్తి కాదన్న విషయం యాదికి తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత యాది, దామినిల జీవితం ఎలాంటి మలుపు తిరిగింది. చివరకు దామిని కున్న ఈ డిజార్టర్ తొలిగి చివరకు ఈ జంట తిరిగి ఒకటయ్యారా లేదా అనేదే ఓ సుకుమారి స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు భరత్ దర్శన్.. ఈ సినిమాను ‘అపరిచితుడు’ సినిమాలో హీరోకున్న మల్టీపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ తరహాలో ఇందులో కథానాయికకు పుట్టినప్పటి నుంచి ఓ డిజార్టర్ ఉంటుంది. దాని వల్ల ఆ ఊరి వాళ్లకు ఎలాంటి ప్రాబ్లెమ్స్ను ఫేస్ చేశారు. కథానాయిక వల్ల ఊరి వాళ్లకు కలిగే ప్రాబ్లెమ్స్ వల్ల హాస్యాన్ని పుట్టించే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు భరత్ దర్శన్. అందులో మాక్సిమమ్ సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పాలి. ప్రతి మనిషిలో కొంత మేర విద్యుత్ ఉంటుంది. అది ఎక్కువైన వాళ్లను వేరే ఎవరైనా ముట్టుకుంటే వాళ్లకు షాక్ తగులుతూ ఉంటుంది. మనిషిలో భావోద్వేగాలు ఎక్కువైనపుడు ఆ విద్యుత్ ప్రవాహాం ఆ సంబంధిత వ్యక్తిలో ఎక్కువగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ను ఈ సినిమాలో దర్శకుడు ప్రస్తావించాడు. గతంలో వివిధ దేశాల్లో ఒంట్లో కరెంట్ పాల్లు ఎక్కువగా ఉన్న వ్యక్తుల వివరాలను పేపర్ క్లిప్పింగ్స్లో చూపించాడు. ముఖ్యంగా హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య పెళ్లి సీన్స్ మధ్య సునిశిత హాస్యాన్ని పండించాడు.
పెళ్లి తర్వాత శోభనం గదిలో భార్య దామిని ముట్టుకున్న యాదికి ఎలాంటి షాక్ తగిలింది. ఈ నేపథ్యంలో భార్యాభర్తలు మధ్య మనస్పర్ధలు.. హీరో ఇంట్లో బాబాయితో తన తండ్రి సఖ్యతగా లేవపోవడం.. ఉమ్మడి కుటుంబమైనా.. వేర్వేరుగా ఉండటం.. వాళ్లందరినీ కథానాయికగా ఎలా కలిపింది. మధ్యలో విలన్, హీరో మధ్య రాజకీయ సవాళ్లను చూపెట్టే ప్రయత్నం అంతా రొటిన్గా సాగుతుంది. థియేట్రికల్గా ఈ సినిమా ఏ మేరకు వర్కౌట్ అవుతుందో చూడాలి. అదే సమయంలో ఆమె ఒంట్లో కరెంట్ వల్ల ఇబ్బంది పడ్డ ప్రజలు.. చనిపోయిన బిడ్డ హీరోయిన్ తాకడంతో తిరిగి బతకడం వల్ల ఊరికి మంచి జరిగిందనే విషయాన్ని చూపెట్టాడు. ఓసారి కథానాయిక విలన్స్ భరతం పట్టడం వంటి సీన్స్ మాస్ ప్రేక్షకులను అలరించేలా రాసుకున్నాడు. క్లైమాక్స్లో హీరో, హీరోయిన్స్ కలవడం వరకు బాగానే ఉన్నా.. హీరో ఊరి సర్పంచి ఎన్నికల్లో గెలిచినట్టు చూపించి ఉంటే బాగుండేది. కొన్ని పొలిటిక్ సీన్స్ యాడ్ చేసుకుంటే మరింత బాగుండేది.
మరోవైపు ఓటీటీ వేదికగా ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ దక్కే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. దర్శకుడు ఈ సినిమాలో ఉత్తర తెలంగాణలోని పల్లె జీవితాన్ని వాళ్ల భాష, యాసను పర్ఫెక్ట్గా తెరపై చూపించడంలో సక్సస్ అయ్యాడు. దాదాపు అంతా తెలంగాణ నటులు కావడంతో సినిమాకు కలిసొచ్చే అంశం. అక్కడ ప్రజలు ఈ సినిమాకు కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. సినిమాలో హీరో, హీర్యిన్స్ కాకుండా మిగిలిన నటీనటుల నుంచి మంచి నటనను రాబట్టకున్నాడు. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పర్వాలేదు. ఓవరాల్గా ఎలాంటి అసభ్యతకు తావు లేకుండా కుటుంబ ప్రేక్షకులు కలిసి చూసేలా ఈ సినిమా ఉండటం విశేషం.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ఈ సినిమాకు ఐశ్వర్య రాజేష్.. టైటిల్ ఓ సకుమారి (దామిని) పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఓ అమాయకమైన పల్లె యువతిగా.. కాస్త అల్లరి పిల్ల పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. మరోవైపు తిరువీర్ వరుసగా పెళ్లి నేపథ్యమున్న సినిమాలే చేస్తూ వస్తున్నాడు. ఈ సారి కూడా అదే కాన్సెప్ట్తో ముట్టుకుంటే కరెంట్ షాక్ కొట్టే భార్యతో ఎలాంటి పరిస్థితులను ఫేస్ చేశాడు. దాన్నుంచి నవ్వు పుట్టించే ప్రయత్నం చేశాడు. మురళీ ధర్ గౌడ్, ఝాన్సీ. ఆమని తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. మిగిలిన నటీనటుల తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. నవ్విస్తూ కరెంట్ షాక్ ఇచ్చే.. ‘ఓ సుకుమారి’
రేటింగ్: 3/5
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.