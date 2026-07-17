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‘ఓ సుకుమారి’ మూవీ రివ్యూ.. ఐశ్వర్య రాజేష్, తిరువీర్‌ల సినిమా ఎలా ఉందంటే..

Oh Sukumari Review: ఐశ్వర్య రాజేష్ టైటిల్‌ రోల్లో తిరువీర్ హీరగా నటించిన చిత్రం ‘ఓ సుకుమారి’. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్‌తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ఆడియన్స్‌ను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 17, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:58 PM IST
‘ఓ సుకుమారి’ మూవీ రివ్యూ.. ఐశ్వర్య రాజేష్, తిరువీర్‌ల సినిమా ఎలా ఉందంటే..
Image Credit: Oh Sukumari Movie Review (Movie Review/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘ఓ సుకుమారి’ మూవీ రివ్యూ.. ఐశ్వర్య రాజేష్, తిరువీర్‌ల సినిమా ఎలా ఉందంటే..
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