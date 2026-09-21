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లాస్ట్ ఛాన్స్ అంటున్న హీరోయిన్స్.. ఈ సారి వీళ్లు హిట్ కొట్టి తీరాల్సిందే..!

Heroines Last Chance: సినీ ఇండస్ట్రీలో మనుగడ సాగించాలంటే నిరంతరం తమను తాము అప్‌డేట్ చేసుకుంటూ హిట్ ట్రాక్‌‌‌తో కెరీర్‌ను కంటిన్యూ చేయాల్సిందే. హిట్ కొట్టామని రిలాక్స్ అయితే అదే వాళ్ల కెరీర్‌కు క్లైమాక్స్ అవుతుంది. ఇపుడీ హీరోయిన్స్ కెరీర్ మొదట్లో కెరీర్ మొదట్లో బ్లాక్ బస్టర్స్    హిట్స్ కొట్టి ఇపుడు ఒక్క హిట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:58 AM IST
లాస్ట్ ఛాన్స్ అంటున్న హీరోయిన్స్.. ఈ సారి వీళ్లు హిట్ కొట్టి తీరాల్సిందే..!
Image Credit: Heroins Want Hit (File pics/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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లాస్ట్ ఛాన్స్ అంటున్న హీరోయిన్స్.. ఈ సారి వీళ్లు హిట్ కొట్టి తీరాల్సిందే..!
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