/లాస్ట్ ఛాన్స్ అంటున్న హీరోయిన్స్.. ఈ సారి వీళ్లు హిట్ కొట్టి తీరాల్సిందే..!

Heroins Want One Hit: ఓ పెద్ద హిట్ కొడితే హీరోయిన్స్ కెరీర్ సెట్ అయిపోతుందని అనుకుంటారు అందరు. కానీ ఆ తర్వాతే అసలు సినిమా మొదలవుతుంది. ఆ విజయాన్ని పునాదిగా నిలబెట్టే మరో రెండు మూడు బ్లాక్ బస్టర్స్ వస్తే కానీ..వాళ్ల కెరీర్ నిలబడదు. అలా కాదంటే ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఈ హీరోయిన్ల మాదిరే.. వన్ లాస్ట్ ఛాన్స్ అంటూ వేచి చూడక తప్పదు.
తెలుగు ఇండస్ట్రీకి కాస్త ఆలస్యంగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన తెలుగమ్మాయి ఐశ్వర్య రాజేష్. లేటుగా వచ్చినా లాస్ట్ ఇయర్ పొంగల్కు ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’తో ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ అందుకుంది. అయితే ఆ సినిమా తర్వాత ‘ఓ సుకుమారి’లో నటించినా ఈ బ్యూటీకి కలిసిరాలేదు. తాజాగా సుమంత్ ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’లో అమ్మవారి పాత్రలో నటించిన ఐశ్వర్య రాజేష్కు పెద్దగా కలిసిరాలేదనే చెప్పాలి.
పాపం కృతి శెట్టి..
కృతి శెట్టి పరిస్థితి కూడా అంతే.. ఉప్పెన తర్వాత ఆ రేంజ్ బ్లాక్బస్టర్ మళ్లీ ఈ భామకు రాలేదు. మధ్యలో బంగార్రాజు, శ్యామ్ సింగరాయ్ ఆడినా ఆ తర్వాత అరడజన్ ఫ్లాపులు రావడంతో కృతి కెరీర్ పాతాళంలోకి పడిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ ఆశలన్నీ అనిల్ రావిపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ‘జనవరి 12 విడుదల’ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. సంక్రాంతికి కానుకగా ఈ సినిమా రిలీజ్ కాబోతుంది.
కేజీఎఫ్ భామ శ్రీనిధి శెట్టి..
కేజియఫ్ లాంటి హిట్ తర్వాత శ్రీనిధి శెట్టికి మరో హిట్ రాలేదు.. ఆ రేంజ్లో చెప్పుకునే సినిమా లేదు. ‘హిట్ 3’ హిట్టైనా ఈమెకు పెద్దగా కలిసి రాలేదు. దాంతో ప్రస్తుతం ఈమె ఆశలు వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ కాంబోలో వస్తున్న ‘ఆదర్శ కుటుంబం’పైనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సినిమాలో ఈ యేడాది సమ్మర్లో విడుదలైన ‘బ్లాస్ట్ జోన్’ తరహాలో ఉందదనే ముచ్చట వినిపిస్తుంది. కంటెంట్ మెప్పిస్తే బ్లాక్ బస్టర్ కావడం పెద్ద విషయం కాదు. పైగా వెంకీ, త్రివిక్రమ్ బ్రాండ్ ఈ సినిమాకు పెద్ద ఎస్సెట్.
ఫరియా అబ్దుల్లా..
‘జాతిరత్నాలు’తో హిట్ కొట్టిన ఫరియా అబ్దుల్లాకు ఆ రేంజ్ హిట్ పడలేదు. ఈమె సందీప్ కిషన్తో ‘సిగ్మా’ సినిమా చేస్తోంది. ఓ విధంగా చెప్పాలంటే ఈ బ్యూటీస్ అందరికీ ఈ సినిమాలు కెరీర్లో వన్ లాస్ట్ ఛాన్స్ అని చెప్పక తప్పదు.
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