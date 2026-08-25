Movie Event: పల్లెలు భారత జీవనాడి. వాటిని నమ్మిన దర్శకుడు అజర్ స్థానికంగా ఉండే వాళ్లలోని టాలెంట్ గుర్తించి నిర్మించిన చిత్రం ‘కొత్త సినిమా’. ఈ సినిమాతో వంద మంది న్యూ టాలెంట్ నటీనటులు తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ మూవీలో సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు మాటలతో పాటు, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్కు రెడీ అవుతుంది. రీసెంట్గా హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఈ సినిమా 'వై ఇన్ హైదరాబాద్ వై నాట్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్' ఈవెంట్ పలువురు దర్శక నిర్మాతలు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
డీవోపీ జానీ బాషా మాట్లాడుతూ - గోదావరిఖని నుంచి మేము ఇక్కడిదాకా వచ్చామంటే కారణం మీ అండ వల్లే. మా అజర్ ప్రతి ఒక్కరి టాలెంట్ చూసి వారిని తీసుకున్నారు. తెలియని వాళ్లకు ఎంతో నేర్పించారు. ప్రేక్షకులందరూ ఇష్టపడే ఒక మంచి చిత్రాన్ని చేశారు. వర్క్ పట్ల సిన్సియర్ గా ఉంటే తప్పకుండా విజయం సాధిస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మా కొత్త సినిమాను ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెద్దపల్లి రోహిత్ మాట్లాడుతూ - మా కొత్త సినిమాను సపోర్ట్ చేసేందుకు ఈ ఈవెంట్కు వచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ చిత్రంలో మంచి సంగీతం చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది. అందుకు మా అజర్ గారికి ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను. ఈ సినిమా మ్యూజికల్ గా ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అన్నారు.
నటుడు రాకేష్ మాట్లాడుతూ - నేను మా సినిమా కోసం సెలవు పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు మా మేనేజర్, ఇతర ఆఫీసర్స్ సహకారం అందిస్తారని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. అందరం కొత్త వాళ్లం కలిసి కొత్త సినిమా చేశాము. మేము ఇక్కడ నిలదొక్కుకోవాలంటే మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలని కోరారు.
నటుడు సురేష్ మాట్లాడుతూ - ఒక సినిమాలో నేను మెయిన్ రోల్ చేశానని చెప్పుకునే రోజు వస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు. అలాంటి అవకాశం అజర్ నాకు ఇచ్చారు. సినిమా తీయడం ఈజీ అని అనుకోవద్దు. అది చేసే వారికే తెలుస్తుందని ఆ ఇబ్బందులు. మీలాంటి పెద్ద వాళ్లు అండగా నిలబడితే మాలాంటి కొత్త వాళ్లం గుర్తింపు తెచ్చుకుంటామని చెప్పుకొచ్చారు.
క్రిటిక్ చల్లా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమా పోస్టర్ చూసినప్పుడు మధుర శ్రీధర్కి కాల్ చేసి ఈ అజర్ అనే అబ్బాయి ఎవరు పోస్టర్ చాలా బాగుంది అని అడిగాను. ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ సినిమా అనేది అందరికీ ఇష్టమైన జానర్ గా మారింది. అలాంటి సహజమైన చిత్రాన్ని అజర్ రూపొందించాడ తెలుస్తుంది. సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
డైరెక్టర్ అజర్ మాట్లాడుతూ - కొత్త వాళ్లం ఎవరూ సపోర్ట్ చేయరు అనుకున్నాము. కానీ మా సినిమాను ఇంతగా సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు మా ఈవెంట్ కు పిలవగానే వచ్చిన అతిథులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. సినిమా అనేది ప్రపంచంలో బలమైన మాధ్యమం. ఇలాంటి ప్రభావవంతమైన సినిమాను నేను కూడా రూపొందించాలనే ప్రయత్నం ఈ చిత్రంతో మొదలుపెట్టాను. రోజూ ఏదో ఒక పని పూర్తి చేశాననే సంతృప్తితోనే ఉండేవాడిని. నా కథతో వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గరకు వెళ్లకుండా నేనే ప్రొడ్యూస్ చేయాలని అనుకున్నాను చేశాను. ఫలితం ప్రేక్షకుల చేతుల్లో ఉంది.
దర్శక నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ మాట్లాడుతూ - అజర్ ఈ సినిమా టైటిల్ కొత్త సినిమా అని పెట్టడమే కాదు కొత్త ప్రయత్నం కూడా చేశాడు. అందరూ మేల్ ఆర్టిస్టులతో చేసిన మొదటి సినిమా ఇదే కావొచ్చు. ఇక్కడ సినిమా మేకింగ్ అంటే ఖర్చు, ఆర్టిస్టులు కూడా ఈజీగా దొరకరు. అందుకే అజర్ తన ఊరికి వెళ్లి, అక్కడే టాలెంట్ ఉన్న వారిని చూసుకుని, వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, అక్కడే సినిమా రూపొందించడం అంటే మాములు విషయం కాదు. ఖచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైన సినిమా చేసి ఉంటాడని నమ్ముతున్నాను. ఆయనకు ఈ సినిమా మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో దర్శకుడు ఎన్. శంకర్తో పాటు రమేశ్, సీనియర్ దర్శకుడు వీఎన్ ఆదిత్య, వీర శంకర్ సహా పలువురు హాజరై చిత్ర యూనిట్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
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