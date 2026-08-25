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అంతా మేల్ ఆర్టిస్టులతో టాలీవుడ్‌లో ‘కొత్త సినిమా’.. తెలుగు సినీ చరిత్రలో నభూతో అన్నట్టుగా..

Kotha Cinema Why In Hyderabad Why not in our place: సినిమా పట్టణంలోనే కాదు పల్లెపల్లెనా ఉంటుందని నిరూపిస్తూ కొత్త దర్శకుడు అజర్ లోకల్ టాలెంట్‌ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ నిర్మించిన సినిమా ‘కొత్త సినిమా’.. వై ఇన్ హైదరాబాద్ వై నాట్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్’. తాజాగా ఈ సినిమా వేడుక హైదరాబాద్‌లో సీనియర్ దర్శక, నిర్మాతల మధ్య సమక్షంలో జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 25, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:25 PM IST
అంతా మేల్ ఆర్టిస్టులతో టాలీవుడ్‌లో ‘కొత్త సినిమా’.. తెలుగు సినీ చరిత్రలో నభూతో అన్నట్టుగా..
Image Credit: New Movie (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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