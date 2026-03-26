Operation sindoor Movie: ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ పై సినిమా.. అఫీషియల్ ప్రకటన..

Biopic on Operation Sindoor: గతేడాది ఏప్రిల్ 22న జమ్మూ కశ్మీర్ లోని పహల్గామ్ లో పాకిస్తాన్ కు చెందిన ముష్కర మూకలు హిందువుల అవునా కాదా అని ప్యాంట్ విప్పి మరి అమాయకులైన భారతీయ పౌరులను చంపిన సంఘటను ఎవరు మరిచిపోలేరు. ఈ దాడికి ప్రతీకారంగా మన దేశం 2024 మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో పాకిస్తాన్ తో పాటు ఆక్రమిత పాకిస్తాన్ లో ముష్కర మూకలు నిర్వహిస్తున్న ఉగ్ర శిబిరాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. ఆక్యురేట్ గా చేసిన ఈ దాడితో బిత్తర పోవడం పాకిస్తాన్ వంతు అయింది. అంతేకాదు కేవలం నాలుగంటే నాలుగు రోజుల్లో పాకిస్తాన్ ను మోకాల్లపై నిలిచోపెట్టింది.
మొత్తంగా ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ పేరిట పాకిస్తాన్ లోని అణు స్థావారాకు సంబంధించిన అనుమానులపై దాడి చేసి అది బయటకు తీయలేకుండా చేసింది. ఆ తర్వాత పాక్ కాళ్ల బేరానికి రావడంతో భారత్.. యుద్దానికి తాత్కాలికి విరమణ ప్రకటించింది. అంతేకాదు ఆపరేషన్ సిందూర్ ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసామే కానీ.. పూర్తిగా ఆగిపోలేదు. పాకిస్తాన్ మళ్లీ అతి చేస్తే అంతకంటే తీవ్రమైన దాడులు చేస్తామని మన దేశం ప్రకటించింది. అయితే ఈ క్రెడిట్ అంతా తనదే అని ఈ యుద్దంతో ఎలాంటి సంబంధంలేని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ .. ఈ యుద్దాన్ని నేనే ఆపానని చెప్పుకొచ్చాడు. మన దేశంలోని కొంత మంది సూడో సెక్యులర్లు కూడా యూఎస్ చెప్పిన మాటనే మాట్లాడి ప్రభుత్వ తీరును తప్పు పట్టారు.
ఇపుడు ఈ ఆపరేషన్ సిందూర్ నేపథ్యంలో ఓ సినిమా రాబోతున్నట్టు నిర్మాత కమ్ దర్శకుడు వివేక్ రంజన్ అగ్నిహోత్రి ప్రకటించారు. టీ సిరీస్ భూషణ్ కుమార్ తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నట్టు ప్రకటించారు. త్వరలో నటీనటులను ఇతర టెక్నిషియన్స్ ను ప్రకటించనున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పటికే పఠాన్ కోట్ దాడి తర్వాత యూరీ సర్జికల్ స్ట్రైక్, ఆ తర్వాత పుల్వామా పై ఎటాక్ తర్వాత.. బాలాకోట్ పై దాడులపై సినిమాలు, సిరిస్ లు వచ్చి ప్రేక్షకులను అలరించాయి. తాజాగా ఇపుడు రాబోతున్న ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి.
