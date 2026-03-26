English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Operation sindoor Movie: ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ పై సినిమా.. అఫీషియల్ ప్రకటన..

Operation sindoor Movie: ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ పై సినిమా.. అఫీషియల్ ప్రకటన..

Operation sindoor Movie: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా సినీ దర్శకులు నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా సినిమాలు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ‘ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్’, ది కేరళ స్టోరీ,ది బెంగాల్  ఫైల్స్, తాజాగా దురంధర వంటి సినిమాలు నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఇపుడు పాకిస్తాన్ ముష్కర మూకలు మన దేశ పౌరులను పహల్గామ్ లో ఊచకోత కోసిన తర్వాత మన దేశం పాక్ పై ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి ముష్కరులను ఖతం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ సినిమా రాబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 03:25 PM IST

Trending Photos

Biopic on Operation Sindoor: గతేడాది ఏప్రిల్ 22న జమ్మూ కశ్మీర్ లోని పహల్గామ్ లో పాకిస్తాన్ కు చెందిన ముష్కర మూకలు హిందువుల అవునా కాదా అని ప్యాంట్ విప్పి మరి అమాయకులైన భారతీయ పౌరులను చంపిన సంఘటను ఎవరు మరిచిపోలేరు. ఈ దాడికి ప్రతీకారంగా మన దేశం 2024 మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో పాకిస్తాన్ తో పాటు ఆక్రమిత పాకిస్తాన్ లో ముష్కర మూకలు నిర్వహిస్తున్న ఉగ్ర శిబిరాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. ఆక్యురేట్ గా చేసిన ఈ దాడితో బిత్తర పోవడం పాకిస్తాన్ వంతు అయింది. అంతేకాదు కేవలం నాలుగంటే నాలుగు రోజుల్లో పాకిస్తాన్ ను మోకాల్లపై నిలిచోపెట్టింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

మొత్తంగా ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ పేరిట పాకిస్తాన్ లోని అణు స్థావారాకు సంబంధించిన అనుమానులపై దాడి చేసి అది బయటకు తీయలేకుండా చేసింది. ఆ తర్వాత పాక్ కాళ్ల బేరానికి రావడంతో భారత్.. యుద్దానికి తాత్కాలికి విరమణ ప్రకటించింది. అంతేకాదు ఆపరేషన్ సిందూర్ ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసామే కానీ.. పూర్తిగా ఆగిపోలేదు. పాకిస్తాన్ మళ్లీ అతి చేస్తే అంతకంటే తీవ్రమైన దాడులు చేస్తామని మన దేశం ప్రకటించింది. అయితే ఈ క్రెడిట్ అంతా తనదే అని ఈ యుద్దంతో ఎలాంటి సంబంధంలేని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ .. ఈ యుద్దాన్ని నేనే ఆపానని చెప్పుకొచ్చాడు. మన దేశంలోని కొంత మంది సూడో సెక్యులర్లు కూడా యూఎస్ చెప్పిన మాటనే మాట్లాడి ప్రభుత్వ తీరును తప్పు పట్టారు. 

ఇపుడు ఈ ఆపరేషన్ సిందూర్ నేపథ్యంలో ఓ సినిమా రాబోతున్నట్టు నిర్మాత కమ్ దర్శకుడు వివేక్ రంజన్ అగ్నిహోత్రి ప్రకటించారు. టీ సిరీస్ భూషణ్ కుమార్ తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నట్టు ప్రకటించారు. త్వరలో నటీనటులను ఇతర టెక్నిషియన్స్ ను ప్రకటించనున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పటికే పఠాన్ కోట్ దాడి తర్వాత యూరీ సర్జికల్ స్ట్రైక్, ఆ తర్వాత పుల్వామా పై ఎటాక్ తర్వాత.. బాలాకోట్ పై దాడులపై సినిమాలు, సిరిస్ లు  వచ్చి ప్రేక్షకులను అలరించాయి. తాజాగా ఇపుడు రాబోతున్న ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Operation Sindoor movievivek agnihotriVivek ranjan AgnihotriBhushan KumarT series

Trending News