English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Oscar Awards Nominations:ఈ సారి కూడా ఆస్కార్ లో భారతీయ సినిమాలకు నిరాశే..

Oscar Awards Nominations:ఈ సారి కూడా ఆస్కార్ లో భారతీయ సినిమాలకు నిరాశే..

Oscar Awards Nominations 2026: వరల్డ్ వైడ్ గా  ఎక్కువ మంది సినీ లవర్స్ ఎదురు చూసే అవార్డుల్లో ఆస్కార్ అవార్డులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది.ఇక హాలీవుడ్‌కు చెందిన న‌టీనటుల‌కైతే త‌మ జీవితంలో ఒక్క సారైన ఈ అవార్డులు అందుకోవాల‌ని క‌ల‌లు కంటూ  ఉంటారు. త్వరలో జరగబోయే అకాడమీ అవార్డులకు సంబంధించిన నామినేషన్స్ లిస్ట్ ను ఆస్కార్ కామిటీ ప్రకటించింది.  ఈ సారి కూడా ఆస్కార్ అవార్డుల్లో భారతీయ సినిమాలకు నిరాశే మిగిలింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 23, 2026, 07:15 AM IST

Trending Photos

Abhishek Sharma: యువ బ్యాటర్ అభిషేక్‌ శర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌.. కివీస్‌పై భారత్‌ తొలి విజయం
5
India Vs New Zealand
Abhishek Sharma: యువ బ్యాటర్ అభిషేక్‌ శర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌.. కివీస్‌పై భారత్‌ తొలి విజయం
Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం పోరాటం
5
govt employees
Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం పోరాటం
Silver Rate: 10 రోజుల్లో వెండి రూ.4 లక్షలు దాటిపోతుందా? ఈ అనూహ్య పెరుగుదలకు కారణం ఏంటి?
7
Silver Price Hike
Silver Rate: 10 రోజుల్లో వెండి రూ.4 లక్షలు దాటిపోతుందా? ఈ అనూహ్య పెరుగుదలకు కారణం ఏంటి?
Actress Hema: రవితేజ నా క్లాస్ మేట్.. కమల్ హాసన్ మా సీనియర్.. నటి హేమ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మామూలుగా లేదుగా..!
5
actress hema interview
Actress Hema: రవితేజ నా క్లాస్ మేట్.. కమల్ హాసన్ మా సీనియర్.. నటి హేమ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మామూలుగా లేదుగా..!
Oscar Awards Nominations:ఈ సారి కూడా ఆస్కార్ లో భారతీయ సినిమాలకు నిరాశే..

98th Academy Awards Nominations: ఆస్కార్.. అదొక అందని ద్రాక్ష. ముఖ్యంగా భారతీయ సినిమాను ఎప్పటి నుంచో వూరిస్తున్న కాంక్ష. కానీ ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాకు గాను బెస్ట్ ఒరిజినల్ మ్యూజిక్ విభాగంలో ఆస్కార్ అవార్డు వరించడం విశేషం. ఆ తర్వాత ఏ సినిమా కూడా నామినేషన్స్ స్థాయికి వెళ్లలేదు. 98వ అకాడమీ అవార్డుల్లో కూడా మన సినిమాలేమి అర్హత సాధించలేకపోయాయి. తాజాగా ఆస్కార్ నామినేషన్స్ 2026 ప్రకటంచారు. 2025లో విడుదలైన అత్యుత్తమ చిత్రాల నుంచి ఈ చిత్రాలను ఎంపిక చేశారు. వీటిలో ఎక్కువ పాపులర్ అయిన చిత్రాలతో పాటు నటీనటులను సాంకేతిక నిపుణులు సంబంధించిన జాబితాను ఆస్కార్ కమిటీ అనౌన్స్ చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సారి బెస్ట్ ఫిల్మ్ కేటగిరిలో 10 చిత్రాలు పోటీలో నిలిచాయి. రేయాన్ కూగ్లర్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ‘సిన్నర్స్’ 16 విభాగాల్లో నామినేట్ అయి సంచలనం క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పటి వరకు ఆస్కార్ అవార్డుల్లో ‘ఆల్ అబౌట్ ఈవ్’ ‘టైటానిక్’ ‘లా లా ల్యాండ్’ ఎక్కువ విభాగాల్లో నామినేట్ సంచలనం క్రియేట్ చేసినుండే. తాజాగా ఈ రికార్డులను రేయాన్ కూగ్లర్ ‘సిన్నర్స్’ అధిగమించడం విశేషం. మార్చి 15న అకాడమీ అవార్డుల కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు.

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

బెస్ట్ ఫిల్మ్  
బగోనియా,ఎఫ్‌-1,ఫ్రాంకిన్‌స్టన్‌,హ్యామ్‌నెట్‌,మార్టీ సుప్రీం,వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌,ది సీక్రెట్‌ ఏజెంట్‌,సెంటిమెంటల్‌ వాల్యూ,సిన్నర్స్‌,
ట్రైన్‌ డ్రీమ్స్‌ చిత్రాలు పోటీ పడుతున్నాయి. 

అటు బెస్ట్ డైరెక్షన్ విభాగంలో పాల్ థామస్ ఆండ్రూసన్ --వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్, క్లోయి జావ్ .. హ్యామ్ నెట్, జాష్ షాఫ్టీ - మార్టీ సుప్రీం రేయాన్ కూగ్లర్ -- సిన్నర్స్, యో ఆకీమ్ ట్రియర్.. సెంటిమెంటల్ చిత్రాలతో పోటీ పడుతున్నారు. 

బెస్ట్ యాక్టర్ విభాగంలో.. లియోనార్డ్ డికాప్రియ..వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్, మైఖేల్ బి జోర్డన్.. సిన్నర్స్, వాగ్నర్ మౌరా.. ది సీక్రెట్ ఏజెంట్, తిమోతి చాలమేట్.. మార్టీ సుప్రీం, ఈథన్ హాక్.. బ్యూ మూన్ చిత్రాలకు గాను ఉత్తమ నటుడి కేటగిరిలో బరిలో నిలిచారు. 

బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ విభాగంలో .. జస్సీ బక్లీ.. హ్యామ్ నెట్, రోజ్ బర్న్.. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ లెగ్స్ ఐ వుడ్ కిక్ యు, కేట్ హడ్సన్ .. సాంగ్ సాంగ్ బ్లూ, ఎమ్మా స్టోన్ ..బగోనియా, రెనాటా రైన్సావా.. సెంటిమెంటల్ వాల్యూ చిత్రాలకు గాను ఉత్తమ నటి కేటగరిలో ఫైనల్ గా బరిలో నిలవడం విశేషం. 
    
వీటితో పాటు ఉత్తమ సహాయ నటుడు, ఉత్తమ సహాయ నటి, ఉత్తమ క్యాస్టింగ్ , ఉత్తమ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్, బెస్ట్ డాక్యుమెంటరీ ఫీచర్ ఫిల్మ్, బెస్ట్ డాక్యుమెంటరీ షార్ట్ ఫిల్మ్,  బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్, బెస్ట్ యానిమేటేడ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్,  బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్, బెస్ట్ ఎడిటింగ్, బెస్ట్ సౌండ్, ఉత్తమ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, బెస్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ, బెస్ట్ మేకప్ అండ్ హెయిర్ స్టైల్, బెస్ట్ ఒరిజినల్ స్కోర్, బెస్ట్ యామిమేటేడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్, బెస్ట్ లైవ్ యాక్షన్ మూవీ, బెస్ట్ అడాప్టెడ్ స్క్రీన్ ప్లే, బెస్ట్ ఒరిజినల్ స్క్రీన్ ప్లే, బెస్ట్ ఒరిజన్ సాంగ్ విభాగంలో పలు చిత్రాలు ఆస్కార్ బరిలో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నాయి. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Oscar Nominationsf1 oscar nominationsoscar nominations 20262026 oscar nominationsoscars nominations

Trending News