Oscar Awards 2026 : అట్టహాసంగా 98వ ఆస్కార్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం.. ఉత్తమ నటీనటులు ఎవరంటే..!

98th Academy Awards Winners List: ప్రపంచ సినీ పటంలో ఆస్కార్ అవార్డులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. తాజాగా అమెరికాలోని లాస్ ఏంజెల్స్ లోని డాల్బీ థియేటర్ వేదికగా జరిగిన ఈ వేడుకల్లో హాలీవుడ్ కమెడియన్ కోన్ ఓబ్రియన్ యాంకర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ వేడుకలో ప్రియాంక చోప్రా కూడా మెరిచారు. ‘వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్’..‘స్పిన్నర్’ చిత్రాలు ఎక్కువ అవార్డులు కైవసం చేసుకున్నాయి.
ఉత్తమ నటుడిగా స్పిన్నర్స్ చిత్రంలోని నటనకు గాను మైఖేల్ బి జోర్డాన్ ఎంపికయ్యాడు. ఉత్తమ నటిగా హమ్నెట్ చిత్రంలోని నటకు జెస్సీ బక్లీ అవార్డు కైవసం చేసుకుంది. వన్ బాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్ చిత్రానికి గాను పాల్ థామస్ అండర్సన్ ఉత్తమ దర్శకుడిగా అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. ఉత్తమ చిత్రంగా ‘వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్ చిత్రం నిలిచింది.
మిగిలిన అవార్డుల విషయానికొస్తే..
బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ - సీవన్ పెన్
బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ ఎమీ మాడిగ్ (వెపన్స్)
బెస్ట్ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ గా కెపాస్ డిమాన్ హంటర్స్
బెస్ట్ యానిమేటెడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ - కెపాప్ డిమాన్ హంటర్స్
బెస్ట్ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ - ఫ్రాంకెన్ స్టైయిన్
బెస్ట్ క్యాస్టింగ్ - వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అదర్స్
బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ - సెంటిమెంట్ వ్యాల్యూ (నార్వే)
బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ - గోల్డెన్ (కెపాప్ డిమాన్ హంటర్స్)
బెస్ట్ అడాప్టెడ్ స్క్రీన్ ప్లే - స్పిన్నర్స్
బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ - ఫ్రాంకెన్ స్టెయిన్
బెస్ట్ మేకప్ అండ్ హెయిర్ స్టైలింగ్ - ఫ్రాంకెన్ స్టైయిన్
బెస్ట్ యాక్షన్ షార్ట్ ఫిల్మ్ - ది సింగర్స్, టూ పీపుల్ ఎంక్సేంజ్ సలైవా
బెస్ట్ ఒరిజినల్ స్క్రీన్ ప్లే - సిన్నర్స్
బెస్ట్ డాక్యుమెంటరీ ఫీచర్ ఫిల్మ్ - మిస్టర్. నోబడీ ఎగైనెస్ట్ పుతిన్
బెస్ట్ డాక్యుమెంటరీ షార్ట్ ఫిల్మ్ - ఆల్ ది ఎంప్టీ రూమ్స్
బెస్ట్ సౌండ్ - ఎఫ్ 1
బెస్ట్ ఎడిటింగ్ - వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ ఆనదర్
బెస్ట్ సినిమాటోగ్రపీ - సిన్నర్స్
బెస్ట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ - అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్
