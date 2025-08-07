English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OTT Releases: ఈ వారం ఓటీటీల్లో విడుదలయ్యే సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌లు ఇవే!

OTT Releases of this week: ఎప్పటిలాగే ఈ వారం కూడా ఓటీటీల్లో వినోదాత్మక చిత్రాలు అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. వీటితోపాటు మరికొన్ని థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ లు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 7, 2025, 07:44 PM IST

OTT Releases: ఈ వారం ఓటీటీల్లో విడుదలయ్యే సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌లు ఇవే!

OTT Releases of this week: ఎప్పటిలాగే ఈ వారం కూడా ఓటీటీల్లో వినోదాత్మక చిత్రాలు అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. వీటితోపాటు మరికొన్ని థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ లు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'మయసభ' వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు సిద్ధమైంది. దీంతోపాటు సత్యదేవ్ హీరోగా నటించిన 'అరేబియా కడలి', పల్లెటూరి నేపథ్యంతో తెరకెక్కిన 'బద్మాషులు' వంటి చిత్రాలు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు రెడీ అయ్యాయి. ఇవే కాకుండా వివిధ భాషల్లో విడుదల కానున్న చిత్రాలు వెబ్ సిరీస్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

'మయసభ' వెబ్ సిరీస్ 
ఆది పినిశెట్టి, చైతన్య రావు ప్రధానపాత్రలు పోషించిన వెబ్ సిరీస్ 'మయసభ'. ఇద్దరు స్నేహితులు రాజకీయ ప్రత్యర్థులుగా మారితే ఎలా ఉంటుందనేది ఈ సిరీస్ కథాంశం. ఈ వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు సోనీ లివ్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. 

స్పై థ్రిల్లర్ 
ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు అమితంగా ఆకట్టుకునే జోనర్  స్పై థ్రిల్లర్. ఇప్పుడు ఆ జోనర్‌కు చెందిన 'సలాకార్: ది లెజెండ్ ఆఫ్ యాన్ ఎక్స్ట్రార్డినరీ ఇండియన్స్ స్పై' అనే వెబ్ సిరీస్ జియో హాట్ స్టార్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఆగస్టు 8న హిందీతో పాటు తెలుగులోనూ దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఇందులో మౌని రాయ్, నవీన్ కస్తూరియా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండగా ఫరూక్ కబీర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

రొమాంటిక్ డ్రామా మూవీ 
రుద్ర, మిథిలాపాల్కర్ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్న రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. కృష్ణకుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ తమిళ చిత్రం 'ఓహో ఎంతెన్ బేబీ' బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్టు టాకు సొంతం చేసుకుని ఇప్పుడు ఆగస్టు 8వ తేదీన నెట్ ఫ్లిక్‌లో ఇతర భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అయ్యేందుకు సిద్ధమయ్యింది. 

మత్స్యకారుల జీవిత కథతో..
'అరేబియా కడలి' అనే సినిమాలో సత్యదేవ్, ఆనంది ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సూర్యకుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు క్రిష్ జాగర్లమూడి రైటర్ కమ్ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గానూ వ్యవహరించారు. ఓ రెండు గ్రామాలకు చెందిన మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లి అనుకోకుండా దేశ సరిహద్దులను దాటేస్తారు. వారిని జైల్లో బంధించగా వాళ్ళు ఎలా బయటికి వచ్చారు అనేది కథాంశం. ఆగస్టు 8న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వేదికగా ఇది స్ట్రీమింగ్ కానుంది. 

'బద్మాషులు' పల్లెటూరి నేపథ్యం 
పల్లెటూరు బ్యాక్ డ్రాప్‌తో రూపొందించిన వినోదాత్మక చిత్రం 'బద్మాషులు'. విద్యాసాగర్ కారంపూరి, మహేష్ చింతల, మురళీధర్ గౌడ్ ప్రధాన పాత్రలో శంకర్ చేగురి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి ఆకట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఆగస్టు 8న ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో నవ్వులు పంచేందుకు సిద్ధమైంది. 

ఈ వారం ఓటిటిల్లో విడుదల కానున్న మరికొన్ని చిత్రాలు, సిరీస్‌లు 

జియో హాట్ స్టార్ 
లవ్ హార్ట్స్ (హాలీవుడ్ మూవీ) ఆగస్టు 7 
మిక్కీ (హాలీవుడ్ చిత్రం) ఆగస్టు 7 

నెట్ ఫ్లిక్స్ 
స్టోలెన్: ఈస్ట్ ఆఫ్ ది సెంచరీ (వెబ్ సిరీస్) ఆగస్టు 8 
వెన్స్ డే సీజన్ 2 (పార్ట్ 1) స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది 

జీ 5 
మోతెవారి లవ్ స్టోరీ (తెలుగు వెబ్ సిరీస్) ఆగస్టు 8 
మామన్ (తమిళ్ సినిమా) ఆగస్టు 8

అమెజాన్ ప్రైమ్ 
ది పికప్ ఫీచర్ (ఇంగ్లీష్) స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది 

