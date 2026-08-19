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OTT Releases This Week:'చెన్నై లవ్‌స్టోరీ' నుంచి 'జన నాయగన్' వరకు..ఈ వారం ఓటీటీల్లో విడుదల కానున్న సినిమాలు ఇవే!

OTT Releases This Week Telugu: సినీ అభిమానులకు అలరించేందుకు ఈ వారం మరికొన్ని మూవీస్ రెడీ అయ్యాయి. ఇప్పటికే సినిమా థియేటర్లలో అలరించిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' , 'జన నాయగన్' వంటి సినిమాలు ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు రెడీ అయ్యాయి. అయితే ఈ వారం ఓటీటీల్లో ఏఏ సినిమాలు విడుదల కానున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 19, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:10 PM IST
OTT Releases This Week:'చెన్నై లవ్‌స్టోరీ' నుంచి 'జన నాయగన్' వరకు..ఈ వారం ఓటీటీల్లో విడుదల కానున్న సినిమాలు ఇవే!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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