OTT Releases This Week Telugu: తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర దక్షిణాది రాష్ట్రాల సినిమా ప్రియుల కోసం ఈ వారం ఓటీటీ (OTT)ల్లో పలు ఆసక్తికరమైన చిత్రాలు సందడి చేయడానికి సిద్ధమయ్యాయి. విభిన్న జోనర్లలో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైన సినిమాల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1) జన నాయగన్ (ZEE5)
ప్రముఖ నటుడు, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ నటించిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించింది. హెచ్.వినోత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు, పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, ప్రకాష్ రాజ్, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్, నారాయణ్, ప్రియమణి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా ఆగస్టు 21 నుండి ZEE5 (జీ5) ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2) ఇన్వాజి తాని (Hungama OTT)
పి.జెరిన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మలయాళ థ్రిల్లర్ డ్రామా చిత్రం 'ఇన్వాజి తాని'. ఇందులో ఫజల్ పూకోడే, హేమ, అభిలాష్ నరికిని, బిందు బాలా, జోబాన్ జాకబ్ ప్రధాన తారాగణంగా నటించారు. ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం ఇప్పటికే ఆగస్టు 18 నుండి Hungama OTT (హంగామా ఓటీటీ)లో ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
3) ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం (Netflix)
అలన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంలో అలన్, సాన్వి మేఘన, రాధికా శరత్కుమార్, యోగి బాబు, ఎంఎస్ భాస్కర్, గీతా కైలాసం, ఎలాంగో కుమారవేల్ నటించారు. చక్కని వినోదాన్ని పంచే ఈ చిత్రం ఆగస్టు 21 నుండి ప్రముఖ డిజిటల్ వేదిక Netflix (నెట్ఫ్లిక్స్) లో ప్రసారం కానుంది.
4) మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్ (Aha)
శ్రీ నాగేశ్వర రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ తెలుగు కామెడీ-డ్రామా చిత్రంలో మేక శ్రీకాంత్, లయ గోర్టీ, రాజేంద్ర ప్రసాద్, సునీల్, వెన్నెల కిషోర్, రఘు బాబు, పృథ్వీరాజ్, అలీ బాషా ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ ఈ చిత్రం ఆగస్టు 19 నుండి Aha (ఆహా) వీడియో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభించింది.
5) చెన్నై లవ్ స్టోరీ (SonyLIV)
రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రంలో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీ ప్రియ, త్రిగుణ్, దేవి ప్రసాద్, పి. వాసు, దీపా శంకర్ నటించారు. ఈ యూత్ ఫుల్ లవ్ ఎంటర్టైనర్ ఆగస్టు 21 నుండి SonyLIV (సోనీ లీవ్)లో విడుదలవుతోంది.
ఈ వారం ఓటీటీలో విడుదలవుతున్న ఈ విభిన్న చిత్రాలు ప్రేక్షకులకు సరికొత్త వినోదాన్ని అందించనున్నాయి. మీకిష్టమైన చిత్రాన్ని తగిన ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో వీక్షించి ఆనందించండి. మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ల అధికారిక వెబ్సైట్లను సందర్శించవచ్చు.
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