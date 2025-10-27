English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • OTT Releases: 'లోకా', 'ఇడ్లీ కడాయి'..ఈ వారం ఓటీటీల్లో విడుదల కానున్న సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌లు ఇవే!

OTT Releases: 'లోకా', 'ఇడ్లీ కడాయి'..ఈ వారం ఓటీటీల్లో విడుదల కానున్న సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌లు ఇవే!

OTT Releases This Week: సినీ ప్రియులందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే OTT సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌లు ఈ వారం ఏవేవి విడుదల అవుతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మలయాళంలో సూపర్‌హిట్‌గా నిలిచి తెలుగు‌లోనూ డబ్బింగ్ వర్షెన్‌తో అలరించిన 'లోకా చాప్టర్ 1' ఇప్పుడు ఓటీటీలో విడుదలకు సిద్ధమైంది. అదే విధంగా ధనుష్ హీరోగా నటించిన 'ఇడ్లీ కడాయి'.. బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ నటించిన 'బాఘీ 4' వంటి సినిమాలు అలరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 27, 2025, 11:56 AM IST

Add Zee News as a Preferred Source

'ఇడ్లీ కడాయి'
తమిళ హీరో ధనుష్ హీరోగా, దర్శకుడిగా రూపొందించిన చిత్రం 'ఇడ్లీ కడాయి'. ఇందులో హీరో ధనుష్‌తో పాటు అరుణ్ విజయ్, సత్యరాజ్, పి సముద్రఖని, నిత్యా మీనన్, షాలిని పాండే, రాజ్‌కిరణ్, ఆర్ పార్థిబన్ తదితరులు నటించారు. ఈ చిత్రం అక్టోబరు 29న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ప్రసారం కానుంది. 

'లోకా చాప్టర్ 1' 
డొమినిక్ అరుణ్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన మలయాళ భాషా సూపర్ హీరో చిత్రం 'లోకా చాప్టర్ 1'. ఇందులో భారతదేశంలోని కర్ణాటకకు వచ్చి అవయవ అక్రమ రవాణాలో పాల్గొన్న ముఠాతో చిక్కుకున్న చంద్ర అనే రహస్య మహిళగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించారు. ఈ చిత్రంలో నస్లెన్, శాండీ మాస్టర్, అరుణ్ కురియన్, చందు సలీం కుమార్ కూడా నటించారు. ఈ సినిమా ఇప్పుడు జియో హాట్‌స్టార్‌లో అక్టోబరు 31న రిలీజ్ కానుంది. 

'బాఘి 4' 
బాలీవుడ్ టైగర్ ష్రాఫ్ హీరోగా నటించిన థ్రిల్లర్ చిత్రం 'బాఘి 4'. ఇది 'బాఘి' ఫ్రాంఛైజీలో రూపొందిన కొత్త చిత్రం. ఎ హర్ష తన హిందీ చిత్ర దర్శకుడుగా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో టైగర్ ష్రాఫ్, సంజయ్ దత్, సోనమ్ బజ్వా, హర్నాజ్ సంధు నటుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. ఇది 2013లో విడుదలైన తమిళ చిత్రం 'ఐంతు ఐంతు ఐంతు'  సినిమాకు అనధికారిక రీమేక్. ఇప్పుడీ చిత్రం ప్రైమ్ వీడియో వేదికగా అక్టోబరు 31న విడుదల కానుంది. 

ఈ వారం ఓటీటీ వేదికగా విడుదల కానున్న సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌ల లిస్టు ఇదే..
నెట్‌ఫ్లిక్స్‌
ది అస్సెట్‌ (మూవీ) అక్టోబరు 27
బల్లాడ్‌ ఆఫ్‌ ఏ స్మాల్‌ ప్లేయర్‌ (మూవీ) అక్టోబరు 29
ఇడ్లీ కొట్టు (మూవీ) అక్టోబరు 29
అలీన్‌ (మూవీ) అక్టోబరు 30

అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌
హెజ్బిన్‌ హోటల్‌ (వెబ్‌సిరీస్‌) అక్టోబరు 29
హెడ్డా (మూవీ) అక్టోబరు 29

జియో హాట్‌స్టార్‌
లోక చాప్టర్‌:1 (మూవీ) అక్టోబరు 31
మానా కీ హమ్‌ యార్‌ నహీన్‌ (వెబ్‌సిరీస్‌) అక్టోబరు 29

జీ5
మారిగల్లు (మూవీ) అక్టోబరు 31

సన్‌నెక్ట్స్‌
బ్లాక్‌ మెయిల్‌ (మూవీ) అక్టోబరు 30

OTT releasesOtt Releases This WeekLatest OTT Releasesott watchlistwhat to watch on OTT

