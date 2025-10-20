English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • OTT Releases: మరోసారి పవర్‌స్టార్ రెడీ..ఈ వారం విడుదల కానున్న సినిమాలు ఇవే!

OTT Releases: మరోసారి పవర్‌స్టార్ రెడీ..ఈ వారం విడుదల కానున్న సినిమాలు ఇవే!

OTT Releases This Week: టాలీవుడ్ బాక్సాఫీసు వద్ద దీపావళి పండగ ముందు విడుదలైన 'డ్యూడ్', 'కే ర్యాంప్', 'తెలుసు కదా', 'మిత్రమండలి'  మంచి హిట్ ‌ను సొంతం చేసుకున్నాయి. అదే జోష్‌ను రెట్టింపు చేసేందుకు ఈ వారం మరికొన్ని సినిమాలు విడుదలకు సిద్ధమయ్యాయి. థియేటర్లతో పాటు దీపావళి సందర్భంగా ఓటీటీల్లోనూ కొన్ని కొత్త సినిమాల విడుదలలు కానున్నాయి. ముఖ్యంగా పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'OG' సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇంతకీ ఆ సినిమాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 20, 2025, 02:42 PM IST

బాలీవుడ్ 'థామా'
'ఛావా' సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో విశేషమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక.. ఇప్పుడు మరో చిత్రంతో సందడి చేసేందుకు రెడీ అయిపోయింది. బాలీవుడ్ హీరో ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా ప్రధానపాత్రలో.. మడాక్‌ హారర్‌ కామెడీ యూనివర్స్‌లో తెరకెక్కిన 5వ సినిమా ఇది. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ చిత్రం మంగళవారం (అక్టోబరు 21) థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. దగ్గుబాటి సురేష్‌కు చెందిన నిర్మాణ సంస్థ సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ సినిమాను తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. 

మరో రొమాంటిక్ డ్రామా మూవీ..
దీపావళి పండుగ సందర్భంగా మరో బాలీవుడ్‌ చిత్రం మంగళవారం రిలీజ్ కానుంది. అదే.. 'ఏక్‌ దీవానే కీ దీవానియత్‌’. హర్షవర్ధన్‌ రాణే హీరోగా మిలప్‌ జవేరి దర్శకత్వంలో రూపొందిన మూవీ ఇది. సోనమ్ బజ్వా హీరోయిన్‌గా నటించింది. 

తెలుగు డబ్బింగ్
తమిళ నటుడు విక్రమ్‌ కుమారుడు ధ్రువ్‌ విక్రమ్ హీరోగా, అనుపమ పరమేశ్వరన్ తెరకెక్కిన స్పోర్ట్స్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా సినిమా 'బైసన్'. ఈ చిత్రం గత వారం అక్టోబరు 17న తమిళ థియేటర్లలో విడుదలై సూపర్ హిట్ సాధించింది. ఇప్పుడీ సినిమాను తెలుగులో డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేయనున్నారు. అక్టోబరు 24న ఈ చిత్రం తెలుగు డబ్బింగ్ వర్షెన్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 

అంతేకాకుండా ఈ వారం ఓటీటీల్లో విడుదల చేయనున్న ప్రాజెక్టుల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నెట్‌ఫ్లిక్స్‌
నోబడీ వాంట్స్‌ దిస్‌ సీజన్‌ 2 సిరీస్‌: అక్టోబరు 23
ఓజీ: అక్టోబరు 23
ఏ హౌజ్‌ ఆఫ్‌ డైనమైట్‌: అక్టోబరు 24
కురుక్షేత్ర పార్ట్‌ 2: అక్టోబరు 24 (యానిమేటెడ్‌ వెబ్‌సిరీస్‌)
ది డ్రీమ్‌ లైఫ్‌ ఆఫ్‌ మిస్టర్‌ కిమ్‌: అక్టోబరు 25 (సిరీస్‌)

అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో
ఎలివేషన్‌ : అక్టోబరు 21
ఈడెన్‌ : అక్టోబరు 24

సోనీలివ్‌
మిరాజ్‌ ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది

జియో హాట్‌స్టార్
మహాభారత్‌ ఏక్‌ ధర్మయుధ్‌: అక్టోబరు 25 (సిరీస్‌).

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

OTT releasesOTT MoviesOTT Releases of the weekThammaAyushmann Khurrana

