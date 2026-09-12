Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /ఇంట గెలవకుండా రచ్చ చేస్తోన్న దుల్కర్ సల్మాన్.. మలయాళంలో స్ట్రగుల్..

ఇంట గెలవకుండా రచ్చ చేస్తోన్న దుల్కర్ సల్మాన్.. మలయాళంలో స్ట్రగుల్..

Other Languages Fame: ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలంటారు. కానీ ఈ వీళ్లు సొంత ఇండస్ట్రీలో ఇరగదీసి ప్రస్తుతం వేరే ఇండస్ట్రీలో రచ్చ చేస్తున్నారు. అవును మలయాళ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ నుంచి సునీల్ వరకు ప్రస్తుతం వీళ్లందరు పక్క ఇండస్ట్రీలో బిజీ అయిపోయారు.  సొంత ఇండస్ట్రీలో స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 12, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:20 PM IST
ఇంట గెలవకుండా రచ్చ చేస్తోన్న దుల్కర్ సల్మాన్.. మలయాళంలో స్ట్రగుల్..
Image Credit: Dulquer Salmaan (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘ఇరుముడి’తో సక్సెస్‌తో టాలీవుడ్ బడా హీరోలు, దర్శకులు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు..
2
3
4
5