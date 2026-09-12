/ఇంట గెలవకుండా రచ్చ చేస్తోన్న దుల్కర్ సల్మాన్.. మలయాళంలో స్ట్రగుల్..

Other Languages Hits: ఏ హీరోకైనా సొంత ఇండస్ట్రీలో తన కంటూ ఓ మార్కెట్ ఏర్పడ్డ తర్వాత పక్క ఇండస్ట్రీలపై ఫోకస్ పెడతారు. ఇక మలయాళ నటుడు దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్ తొలినాళ్లలోనే సొంత భాష మలయాళంలో నటిస్తూనే తెలుగులో ఇరగదీస్తున్నాడు. ఇక దుల్కర్ కూడా సొంత ఇండస్ట్రీలో మొన్నటి వరకు మంచి హిట్స్ ఉండే. ప్రస్తుతం అక్కడ అతనికి సరైన సక్సెస్ మాత్రం దక్కడం లేదు. అవును
ఎక్కడైనా హీరోలకు సొంత ఇండస్ట్రీలో హిట్లు వస్తుంటాయి.. పక్క ఇండస్ట్రీల్లో ఏదైనా హిట్స్ వస్తే అది బోనస్ అన్నమాట.
దుల్కర్ సల్మాన్ విషయంలో మాత్రం సీన్ రివర్స్లో జరుగుతుంది. ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడీ హీరో. సొంత ఇండస్ట్రీలో కాలం కలిసి రావడం లేదనే చెప్పాలి. కొన్నేళ్లుగా మలయాళంలో ఈయన నటిస్తున్న సినిమాలు పెద్దగా ఆడటం లేదు. బాక్సాఫీస్ దగ్గర తుస్సు మంటున్నాయి.
కురుప్ తర్వాత మలయాళంలో నో హిట్స్..
2021లో కరోనా టైమ్లో వచ్చిన ‘కురుప్’ మాత్రమే మలయాళంలో హిట్.. ఆ తర్వాత అక్కడ ఆయన నటించిన కింగ్ ఆఫ్ కోత, రీసెంట్గా వచ్చిన ఐమ్ గేమ్ ఫ్లాప్.. అలాగే తమిళంలో నటించిన ‘హే సినామిక’, ‘కాంతా’ కూడా అక్కడ ఫ్లాప్.. తెలుగు సినిమాలు దుల్కర్ కెరీర్ను కాపాడుతున్నాయి.. ఇప్పుడు కూడా గీతా ఆర్ట్స్, వైజయంతి సంయుక్త నిర్మాణంలో పవన్ సాదినేని తెరకెక్కిస్తున్న ‘ఆకాశంలో ఒక తార’, కొత్త దర్శకుడు రవి నేలకుదిటి తెరకెక్కిస్తున్న ‘శ్రీ శ్రీ’ సినిమాలపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు దుల్కర్. ఒకప్పుడు తెలుగులో కమల్ హాసన్, అర్జున్,కార్తీక్, సిద్ధార్ధ్, వంటి హీరోలు తెలుగు హీరోలతో సమానమైన ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నారు. ఇపుడు అదే బాటలో దుల్కర్ ప్రయాణిస్తున్నాడన్న మాట.
ప్రెజెంట్ సునీల్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా తమిళంలో అన్ని ప్రధాన చిత్రాల్లో కనిపిస్తున్నాడు. అటు సుహాస్ కూడా ‘మండాడి’ సహా పలు చిత్రాల్లో బిజీగా ఉన్నాడు. అటు శ్రీకాంత్ కూడా విజయ్ ‘వారిసు’ తర్వాత అక్కడ పలు చిత్రాల్లో నటిస్తూ ఫుట్ బిజీ అయిపోయాడు.
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