Paanch Minar Review: ‘పాంచ్ మినార్’ మూవీ రివ్యూ.. రాజ్ తరుణ్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడా..!

Paanch Minar Review: రాజ్ తరుణ్ గత కొన్నేళ్లుగా సరైన సక్సెస్ లేదు. ఈ నేపథ్యంలో అతని చిత్రాలు కొన్ని విడుదలైన పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేకపోయాయి. కొన్ని చిత్రాలు థియేట్రికల్ గా కాకుండా ఓటీటీ వేదికగా విడుదలయ్యాయి. తాజాగా ఈయన హీరోగా నటించిన ‘పాంచ్ మినార్’ సినిమాను రెండు రోజులు ముందుగా మీడియాకు ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందే రివ్యూలో చూద్దాం.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 21, 2025, 11:50 AM IST

రాజ్ తరుణ్ హీరోగా నటించిన‘పాంచ్ మినార్’  టైటిల్ తోనే సినిమాపై ఓ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు మేకర్స్. రమేష్ కడముల దర్శకత్వంలో ఎంఎస్ ఎమ్ రెడ్డి, మాధవి నిర్మించారు. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై బజ్ క్రియేట్ చేసింది. మరి ఈ సినిమాతో రాజ్ తరుణ్ కమ్ బ్యాక్ అయ్యాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

కథ విషయానికొస్తే.. 

కృష్ణ చైతన్య (కిట్టూ) సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగం సంపాదించే లక్ష్యంతో క్రమంలో ఫేక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ తో ఇంటర్వ్యూలకు అటెండ్ అవుతుంటాడు. దీంతో ఎక్కడా ఉద్యోగం రాదు. మరోవైపు అతన్ని ప్రేమించే ఖ్యాతి (రాశి సింగ్) అతనికో ఉద్యోగం వస్తే.. తన తండ్రికి పరిచయం చేసి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో కిట్టూ ఇంట్లో అప్పు చేసి మరి క్రిప్టో కరెన్సీ తరహాలో దేశీ కరెన్సీలో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు. వాడు బోర్డ్ తిప్పేయడంతో దిక్కుతోచని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత తన ఫ్రెండ్ కు సంబంధించిన క్యాబ్ కంపెనీలో డ్రైవర్ గా చేరుతాడు. ఆ కారును చోటా మూటా సెటిల్ మెంట్స్ చేసే ఓ డాన్ (అజయ్ ఘోష్) దగ్గర ఈఎంఐ లో తీసుకుంటాడు. మరోవైపు అజయ్ ఘోష్ అన్న (జీవా) గుండెపోటుతో చనిపోతాడు. అతని దగ్గర పనిచేసే ఆడిటర్ కోకాపేట దగ్గర ల్యాండ్ సెటిల్ చేసిన డబ్బులను కొట్టేసినట్టు అజయ్ ఘోష్ అన్న కుమారుడు (రవి వర్మ) తెలుసుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో ఆ డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టాడని  ఆడిటర్ ను పట్టుకొని  ప్రశ్నిస్తుండగా అతను చనిపోతాడు. ఆ తర్వాత అజయ్ ఘోష్ అన్న కుమారుడిని కొంత మంది కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్స్ చంపేస్తారు. జైలు నుంచి పారిపోయిన ఆ హంతకులు కిట్టూ క్యాబ్ ను హైర్ చేసుకొని వెళ్లి రవివర్మను పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్ లో చంపేస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ కిల్లర్స్ కిట్టూను  చంపాలనుకుంటారు. ఈ విషయం తెలిసిన కిట్టూ ఆ హంతకుల బారి నుంచి  ఎలా తప్పించుకున్నాడు. లాస్ట్ కు ఆ కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్స్ ను హీరో ఏం చేసాడు.  చివరకు ఆడిటర్ దాచిన డబ్బు ఏమైంది. వీటన్నింటికి  పాంచ్ మినార్ కు ఉన్న కనెక్షన్ ఏమిటనేది తెలియాలంటే ఈ  సినిమా చూడాల్సిందే.   

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

దర్శకుడు రమేశ్ కడుముల విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమాకు ‘పాంచ్ మినార్’ అనే టైటిల్ తోనే ఈ సినిమాపై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశాడు. మనకు తెలిసింది చార్మినార్. ఆ తర్వాత కుతుబ్ మీనార్ కానీ.. పాంచ్ మినార్ పేరుతోనే ప్రేక్షకుల్లో బజ్ క్రియేట్ చేశాడు. దర్శకడు ఈ సినిమాను డబ్బు, దాని చుట్టు జరిగే క్రైమ్ ఆధారంగా అల్లుకున్నాడు. అందులో కామెడీ కూడా  మిక్స్ చేసి మెప్పించడంలో మెప్పించాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉద్యోగం,సద్యోగం లేని హీరో.. పెద్దగా టాలెంట్ లేని సదరు హీరో ఇంటర్వ్యూల్లో బొక్క బోర్లా పడుతుంటాడు. అతనికో లవర్. ప్రాణం ఇచ్చే స్నేహితుడు. ఇలా రొటీన్ గా సాగిపోతుంటుంది. ప్రస్తుతం సమాజంలో డబ్బుకు ఆశపడి చాలా మంది మనకు తెలియని దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి మోసపోతున్న ఘటనలు కోకొల్లలు. 

ఇందులో క్రిప్టో కరెన్సీ తరహా దేశీ కరెన్సీ అని అమాయకులను బురిడి కొట్టేంచే పాత్రను పెట్టాడు. అందులో చెల్లెలు పెళ్లి కోసం అనుకొని కూడబెట్టిన డబ్బులను పెట్టి సర్వస్వం కోల్పోతాడు  హీరో. దీంతో కుటుంబాన్ని ఒడ్డున పడేసెందకు క్యాబ్ డ్రైవర్ ఉద్యోగం చేస్తాడు.   ఇందులో హీరోను ఓ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయిగా చూపించాడు.  సేల్స్ మెన్ గా పనిచేసే తండ్రి.. ఏం జరిగితే అది సోషల్ మీడియాలో పెట్టేసే సిస్టర్ వంటి క్యారెక్టర్స్ చూస్తే ప్రస్తుతం సమాజంలో మన ఇళ్లలో  ఉండే క్యారెక్టర్స్ నే  చూపెట్టాడు దర్శకుడు.  ఇందులో క్యాబ్ డ్రైవర్ గా ఉండగా.. ఇద్దరు ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్స్ అతని కారులో వెళ్లి ఓ డాన్ ను  హత్య చేయడం.. ఆ తర్వాత ఆ కిల్లర్స్  హీరోను హత్యా చేయాలనుకుంటారు. వాళ్ల నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో వాళ్లకు రావాల్సిన డబ్బులను హీరో కొట్టేస్తాడు.  కిల్లర్స్ హీరో అడ్రస్ వెతుక్కొని మరి అతని వెంట పడటం వంటి సీన్స్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ రొటీన్ గా సాగిపోయినా.. ఇంటర్వెల్ తో తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే దానిపై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశాడు డైరెక్టర్. సెకండాఫ్ లో క్రూయల్ పోలీస్ క్యారెక్టర్.. అతను హీరోను ఎన్ కౌంటర్ చేయాలనుకుంటారు. ఓ వైపు కిల్లర్స్, మరోవైపు పోలీస్ ఆఫీసర్.. ఇంకోవైపు అజయ్ ఘోష్ విలన్ గ్యాంగ్ హీరో వెంటపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో తర్వాత ఏం జరగుతుందా అనే ఉత్కంఠ క్రియేట్ చేయగలిగాడు దర్శకుడు. 

సెకండాఫ్ లో ప్రీ క్లైమాక్స్  సీన్ లో అజయ్ ఘోష్ తో కామెడీ విలనిజం చేయించే సీన్స్ నవ్విస్తాయి. హీరో కారులో కిల్లర్స్ కు సంబంధించిన డబ్బు సూట్ కేసు ఉండటం.. చివర్లో అది కాలి బూడిదైపోవడం. ఫైనల్ గా హీరోకు అనుకోని విధంగా విలన్ కు సంబంధించిన లాకర్ కీ దొరకడం.. అందులో కోట్ల రూపాయిల డబ్బులు దొరకడం వంటి సీన్ తో  హ్యాపీ ఎండింగ్ ఇచ్చాడు దర్శకుడు. ఈ సినిమా చూస్తుంటే.. గతంలో ఇలాంటి తరహా కథలు వచ్చినా.. రొటిన్ వచ్చే స్టోరీలతో పోలిస్తే కాస్త రిలాక్స్ అవ్వొచ్చు. కాసేపు ప్రేక్షకులను నవ్విస్తూనే, సస్పెన్స్, క్రైమ్ ను నడిపించిన తీరు బాగుంది. ఇక పాంచ్ మినార్ అంటే ఏమిటనే దాన్ని ప్రేక్షకులు సినిమాలో చూస్తూనే మజా వస్తుంది. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ పర్వాలేదు. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 
రాజ్ తరుణ్.. మరోసారి తనదైన ఈజ్ తో ఈ  సినిమాలో నటించాడు. కామెడీతో పాటు భయం ఇలా తన నటనలో చూపించాడు. ప్రస్తుతం ఎక్కువ మంది యూత్ మైండ్ సెట్ తో సాగే క్యారెక్టర్ లో మెప్పించాడు. వరుస ఫ్లాపులతో ఉన్న రాజ్ తరుణ్ కు ఈ సినిమా హెల్ప్ అవుతుందనే చెప్పాలి.  స్క్రీన్ మీద ఈసారి మాత్రం సెటిల్డ్ గా నటించాడు.. ఇక రాశి సింగ్ ఉన్నంతలో పర్వాలేదనిపించింది. హీరో తండ్రి పాత్రలో బ్రహ్మాజీ నటన బాగుంది. అతని చెల్లి క్యారెక్టర్ చేసిన నటి నటన మెప్పిస్తుంది. . ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా పిచ్చిలో ఏది పడితే అది  పోస్ట్ చేసేస్తున్నాం. అలాంటి పాత్రలో  మెప్పించింది. అజయ్ ఘోష్ తన కామెడీ పాటు విలనిజం పండిస్తున్నాడు. కోట, జయ ప్రకాష్ రెడ్డిల తర్వాత అటు విలనిజంతో పాటు కామెడీని రెండింటిని మెప్పిస్తున్నాడు. ఇందులో కూడా తన యాక్టింగ్ తో ఇరగదీసాడు. క్రూయాలిటీ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో నటించిన నితిన్ ప్రసన్న నటన బాగుంది. సుదర్శన్ కామెడీ పేలింది. ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్స్ పాత్రలో నటించిన నటులు తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. మిగిలిన నటీనటులు పర్వాలేదనిపించారు. 

పంచ్ లైన్.. ‘పాంచ్ మినార్’.. ఆకట్టుకునే సస్పెన్స్ క్రైమ్ కామెడీ డ్రామా.. 

రేటింగ్: 3/5

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

