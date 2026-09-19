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ZEE5లో 25 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్‌తో దూసుకుపోతున్న ఒరిజినల్ సిరీస్ ‘పంచనామా’..

Panchanama Telugu Investigative Thriller: జీ ఎప్పటి కప్పుడు సరికొత్త వెబ్ సిరీస్‌లతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. ఇక గత వారం ‘పంచనామా’ అన ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ వెబ్ సిరీస్‌ను తీసుకువచ్చింది. ఈ సిరీస్ జీ5 ఓటీటీలో టాప్‌లో ట్రెండ్ అవుతూ దూసుకుపోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 19, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:07 AM IST
ZEE5లో 25 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్‌తో దూసుకుపోతున్న ఒరిజినల్ సిరీస్ ‘పంచనామా’..
Image Credit: Panchanama OTT Series (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ZEE5లో 25 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్‌తో దూసుకుపోతున్న ఒరిజినల్ సిరీస్ ‘పంచనామా’..
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