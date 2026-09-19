ZEE5 Panchanama OTT Streaming: ప్రముఖ నటుడు భరత్ శ్రీనివాసన్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సెప్టెంబర్ 11 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మోహన్ శ్రీవత్స డైరెక్ట్ చేశారు. షో రన్నర్గా ఉదయభాను వ్యవహరించారు. ఆరు ఎపిసోడ్స్తో వచ్చిన ఈ మొదటి సీజన్ అందరిని అలరిస్తూ దూసుకుపోతుంది. ఆరు ఎపిసోడ్స్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండటంతో ఆడియెన్స్ ఈ సిరీస్ను ఎక్కువగా వీక్షిస్తున్నారు. ‘పంచనామా’ అంటే పోస్ట్మార్టమ్ అని అర్ధం. ఈ సిరీస్ వరుసగా మూడు హత్యలు జరగడం, పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఒక్క క్లూ కూడా దొరక్కపోవడం.. చివరకు ఈ హత్యల వెనుకున్న కారణాన్ని తెలుసుకోవడం.. వంటి ఆసక్తికరమైన అంశాలతో ‘పంచనామా’ సిరీస్ ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా ప్రేక్షకులను రంజింప జేస్తుంది. ఈ మొదటి సీజన్ క్లైమాక్స్ తో రెండో సీజన్కు లీడ్ అందించారు.
పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్, క్రైమ్, సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ‘పంచనామా’ ఆడియన్స్కు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్ను చూసినవాళ్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా పాజిటివ్ రివ్యూలు పెడుతున్నారు. అందుకే జీ5లో కేవలం వారం రోజుల్లోనే 25 మిలియన్ల డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ను క్రాస్ చేయడం విశేషం. పోలీస్ ఆఫీసర్గా భరత్ యాక్టింగ్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.
కొత్త యాంగిల్లో భరత్ తన పాత్రను పోషించారు. మోహన్ శ్రీవత్స మేకింగ్, నరేష్ కుమరన్ ఆర్ఆర్, సందీప్ కాంత్ కెమెరావర్క్ ఇవన్నీ కూడా సిరీస్కు అదనపు ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ సిరీస్లో మేధా రెడ్డి, శివాజీ రాజా, చరణ్ బాబు, రూపా లక్ష్మీ, రాధిక ప్రీతి, సూర్య, శ్రీజ పోషించిన పాత్రలు అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!