  • Papam Prathap movie Review: ‘పాపం ప్రతాప్’ మూవీ రివ్యూ.. తిరువీర్ మూవీ ఎలా ఉందంటే..

Papam Prathap movie Review: తిరువీర్ నటుడిగా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతున్నాడు. డిఫరెంట్ కాన్సెస్ట్ మూవీస్ తో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఇతు ‘పాపం ప్రతాప్’ మూవీతో పలకరించాడు. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి అంచాలను ఈ సినిమా అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 17, 2026, 01:38 PM IST

ఈ మధ్యకాలంలో చిన్న చిత్రాలు మంచి విజయాలు సాధిస్తున్నాయి. తాజాగా దర్శకుడు ఎస్పీ దుర్గా నరేష్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతూ ఈటీవీ విన్ నిర్మాణంలో  తిరువీర్ హీరోగా పూర్తి కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘పాపం ప్రతాప్’. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఎంగేజ్ చేసిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

కథ విషయానికొస్తే..

ప్రతాప్ (తిరువీర్)కు బుజ్జమ్మ (పాయల్ రాధాకృష్ణ) చిన్పప్పటి నుంచే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటారు. తన ఇంట్లో నాన్న ఇష్టం లేకపోయినా.. ప్రతాప్,  బుజ్జమ్మలు పెళ్లితో ఒకటి అవుతారు. మూడు రాత్రులు గడిచిన తర్వాత బుజ్జమ్మ ఆ ఊరిలో తన భర్తకు ఓ సమస్య ఉందని చెప్పి  పంచాయితీ పెట్టి పుట్టింటికి వెళ్లిపోతుంది. ఇంతకీ ప్రతాప్ లో ఉన్న ఆ లోపం ఏమిటి..? చిరవకు ప్రతాప్ తన లోపాన్ని గుర్తించి పరిష్కరించుకుని తన భార్యను కాపురానికి తీసుకొచ్చాడా..? ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిందనేదే ‘పాపం ప్రతాప్’ స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

దర్శకుడు ఎస్పీ దుర్గా నరేష్ కూడా ఈ సినిమాను కూడా 1996 బ్యాక్ డ్రాప్ ను గోదారి నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను  తెరకెక్కించిన విధానం బాగుంది. ఇది యదార్ధ సంఘటన ఆధారంగా తెరెక్కించినట్టు చివర్లో చూపెట్టాడు దర్శకుడు .   ఓ మాములు అలుమగల కథను తనదైన హ్యూమరిజంతో తెరకెక్కించే ప్రయత్నం చేశాడు. అందులో సక్సెస్ అయ్యాడు దర్శకుడు.  ముఖ్యంగా ఫస్ట్ హాఫ్ లో పెళ్లి జరుగుతున్న సమయంలో హీరో తండ్రి పాత్ర అజయ్ ఘోష్ తో చేయించిన కామెడీ బాగానే వర్కౌట్ అయింది. తనకు ఇష్టం లేకపోయినా.. కొడుకు పెళ్లి చేసుకోవడం ఆ సందర్భంగా అతనిలో కోపం .. ఆ కారణంగా వచ్చే కామెడీ బాగుంది. ఇక  ముఖ్యంగా భర్తకు ఉన్న సమస్య కారణంగా  భార్య పుట్టింటికి వెళ్లిపోవడం. దీంతో ఊరి ప్రజలు ప్రతాప్ ను అనుమానించడం వంటి సీన్స్ తో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసాడు. ముఖ్యంగా మన సమాజంలో  ఒకడు బాగుపడితే సంతోషపడే కంటే నాశనం అయితే ఆనందించే వాళ్లే ఎక్కువగా ఉన్నారు.  అలాంటి తరహా పాత్రలను ఈ సినిమాలో చూపెట్టడంతో పాటు ఆయా పాత్రలతో కామెడీ రాబట్టుకొన్నాడు. ముఖ్యంగా నిద్రలో తనకున్న సమస్య తెలుసుకోవడానికి హీరో ఎలాంటి ప్రయత్నం చేశాడు. చివరకు తన సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడ్డాడు. అందులోంచి కామెడీని రియలిస్టిక్ చూపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు. ముఖ్యంగా ఇందులో ప్రేమించుకుందాం రా, ప్రేమంటే ఇదేరా వంటి సినిమా పోస్టర్స్ ను చూపెట్టడంతో పాటు ఆ పాత మధురాలైన  పాటలను మధ్యలో జొప్పించి ప్రేక్షకులను రంజింప చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. అంతేకాదు షకీలా సినిమాల కోసం అప్పటి యూత్ తో పాటు పెద్దలు ఎలా ఎగబడ్డారనే విషయాన్ని చూపెట్టాడు. అందులోంచి నవ్వించే ప్రయత్నం చేశాడు.  నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. ఆర్ఆర్ పర్వాలేదు. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 

తిరువీర్.. పాపం ప్రతాప్ పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయాడు. హ్యూమరిజంతో పాటు అమాయకుడైన భర్త తో పాటు తండ్రి చేతిలో నలిగిపోయే కొడుకుగా మంచి నటన కనబరిచాడు. హీరోయిన్ గా నటించిన పాయల్ రాధాకృష్ణ గ్లామరస్ క్యూట్ యాక్టింగ్ మెప్పించింది. అవసరమైతే ఎక్స్ పోజింగ్ సహా ఎలాంటి తరహా పాత్రను చేయడానికి రెడీ అన్నట్టుగా ఈ సినిమాలో రెండు సీన్స్ చూస్తే అర్ధమవుతుంది. అజయ్ ఘోష్ నటన గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవలి. కోట, జయప్రకాష్ రెడ్డి వంటి కామెడీ విలనిజం చేసే నటులు లేని సమయంలో మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచాడు. విలనిజంతో పాటు కామెడీ కలగలపిన అతని నటన ఈ సినిమాకు మెయిన్ పిల్లర్. రాశి తల్లి పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఎక్కడా అతి లేదు. ఇక గోపరాజు రమణ, రఘుబాబుల కామెడీ బాగానే వర్కౌట్ అయింది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.  

పంచ్ లైన్.. ‘పాపం ప్రతాప్’.. ఎంగేజ్ చేసే విలేజ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా..

రేటింగ్: 3/5

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

