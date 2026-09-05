Paradise Release Delay News: నేచురల్ స్టార్ నాని కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ది పారడైజ్' రిలీజ్ డేట్పై మళ్లీ సస్పెన్స్ రేగింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక సినిమాను కేవలం తెలుగు మార్కెట్ కే పరిమితం చేయకుండా, పాన్-ఇండియా స్థాయిలో పలు భాషల్లో అత్యంత భారీగా విడుదల చేసేందుకు చిత్ర మేకర్స్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. అయితే, 'ది పారడైజ్' హిందీ వెర్షన్ విడుదలకు సంబంధించి వస్తున్న తాజా ఊహాగానాలు ఇప్పుడు ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్పై పలు అనుమానాలను, ప్రశ్నలను రేకెత్తిస్తున్నాయి. దీంతో చిత్ర బృందం మొత్తం సినిమాను అక్టోబర్కు వాయిదా వేస్తుందా, లేదా కేవలం తెలుగు వెర్షన్ను మాత్రమే సెప్టెంబర్ 24న విడుదల చేస్తుందా అనేది త్వరలో అధికారికంగా తేలనుంది.
ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న వివిధ వార్తల ప్రకారం.. 'ది పారడైజ్' హిందీ వెర్షన్ విడుదలను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసే ఆలోచనలో చిత్ర బృందం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మునుపటి అధికారిక ప్రకటనల ప్రకారం ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 24న ప్రేక్షకులకు విడుదల కావాల్సి ఉంది.
అయితే ఇప్పటివరకు ఉత్తరాది ప్రాంతంలో ఆశించిన స్థాయిలో సినిమా ప్రమోషన్లు ప్రారంభం కాకపోవడమే ఈ తాత్కాలిక వాయిదా అనుమానాలకు ప్రధాన బలంగా మారుతోంది. తగిన ప్రచారం లేకుండా హిందీలో విడుదల చేయడం కంటే వాయిదా వేయడమే మంచిదని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ ప్రచార లోపం హిందీ ప్రేక్షకులలో సినిమాపై సరైన అంచనాలను కలిగించలేకపోవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఈ విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో చిత్ర నిర్మాతల ముందు రెండు ప్రధాన మార్గాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రణాళిక ప్రకారం సెప్టెంబర్ 24న తెలుగు వెర్షన్ను మాత్రమే థియేటర్లలోకి విడుదల చేసి, ప్రస్తుతానికి హిందీ వెర్షన్ను ఆపివేస్తారా? లేదా పాన్-ఇండియా స్థాయిలో అన్ని భాషల్లోనూ ఒకేసారి అత్యంత గ్రాండ్గా విడుదల చేయడం కోసం సినిమా మొత్తాన్ని అక్టోబర్ నెలకు వాయిదా వేస్తారా? అనేది తేలాల్సి ఉంది.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా మార్చి నుంచి ఆగస్టుకు, ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 24కు వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో సరైన ప్రమోషన్ ప్లాన్ కోసం మరోసారి సినిమా విడుదల తేదీ మారినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదని సినీ వ్యాపార వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
నానికి ఈ సినిమా విడుదల తేదీ కేవలం ఒక మామూలు తేదీ మార్పు మాత్రమే కాదు. తన మార్కెట్ను పాన్-ఇండియా స్థాయిలో మరింత బలంగా విస్తరించుకోవడానికి 'ది పారడైజ్' చిత్రాన్ని ఒక పెద్ద మైలురాయిగా హీరో నాని భావిస్తున్నారు. హిందీ వెర్షన్ను పక్కన పెట్టి కేవలం తెలుగులో సెప్టెంబర్ 24న రావడం ఒక మార్గమైతే, అన్ని భాషల ప్రేక్షకుల వద్దకు ఒకేసారి తీసుకెళ్లేందుకు మొత్తం సినిమాను అక్టోబర్కు వాయిదా వేయడమే సరైన నిర్ణయమని కొందరు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అధికారికంగా సెప్టెంబర్ 24 రిలీజ్ డేట్ ఉన్నప్పటికీ, మేకర్స్ నుంచి త్వరలోనే తుది నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉంది.
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