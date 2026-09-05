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Paradise Release Delay: నాని పారడైజ్ సినిమా రిలీజ్‌కు మళ్లీ బ్రేక్.. మరోసారి సినిమా విడుదలపై సస్పెన్స్? ఈసారి కూడా కష్టమే?

Paradise Release Delay News: నేచురల్ స్టార్ నాని కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ది పారడైజ్' విడుదల తేదీపై మళ్లీ అనిశ్చితి, తీవ్ర సస్పెన్స్ నెలకొంది. మునుపటి ప్రణాళికల ప్రకారం సెప్టెంబర్ 24న విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం హిందీ వెర్షన్ తాత్కాలికంగా వాయిదా పడే అవకాశం ఉందని తాజా వార్తలు వస్తున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 05, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:09 PM IST
Paradise Release Delay: నాని పారడైజ్ సినిమా రిలీజ్‌కు మళ్లీ బ్రేక్.. మరోసారి సినిమా విడుదలపై సస్పెన్స్? ఈసారి కూడా కష్టమే?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Paradise Release Delay: నాని పారడైజ్ సినిమా రిలీజ్‌కు మళ్లీ బ్రేక్.. మరోసారి సినిమా విడుదలపై సస్పెన్స్? ఈసారి కూడా కష్టమే?
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