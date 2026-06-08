/Pavitra Lokesh: తల్లి నోట షాకింగ్‌ విషయాలు.. 2 నెలల్లోనే పవిత్రా లోకేశ్‌ పెళ్లి పెటాకులు

Pavitra Lokesh First Divorce: విభిన్నమైన పాత్రలు పోషిస్తూ ప్రేక్షకులకు వినోదం అందిస్తున్న సినీ నటి పవిత్రా లోకేశ్కు సంబంధించి సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆమె సినిమా కెరీర్ కన్నా వైవాహిక జీవితం అత్యంత వివాదంగా మారింది. తన కుమార్తె వైవాహిక జీవితం గురించి సంచలన విషయాలు బయటపెట్టారు. పవిత్రా లోకేశ్ ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారని తెలిపారు. తొలి వివాహం మరీ దారుణంగా జరిగిందని చెప్పారు. పెళ్లయి రెండు నెలలు కూడా కాలేదని.. అప్పుడే పెటాకులైందని పవిత్రా లోకేశ్ తల్లి పార్వతీ లోకేశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
పార్వతీ లోకేశ్ ఇంటర్వ్యూ
తన కుమార్తె, సినీ నటి పవిత్ర లోకేశ్ జీవితంపై ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తల్లి పార్వతీ లోకేశ్ కీలక విషయాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కుమార్తె వ్యక్తిగత జీవితంపై కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. పెళ్లి బంధం రెండు నెలలు కూడా నిలవలేదు.. అది పెళ్లి కాదు ఒక నరకమైన అనుభవం అని వివరించారు. నటి పవిత్ర లోకేశ్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని చేదు నిజాలను ఆమె బయటపెట్టారు. తన కుమార్తె మొదటి వైవాహిక జీవిత రహాస్యాన్ని చెప్పారు.
సూర్యతో వివాహం
సినీ నటి పవిత్ర లోకేశ్ మొదటి వివాహం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సూర్యతో జరిగింది. అయితే పెళ్లయి రెండు నెలలు కూడా కాకముందే అతడితో విబేధాలతో వివాహ బంధం ముక్కలైంది. అనంతరం నటుడు సుచేంద్ర ప్రసాద్తో జీవితం గడిపిన పవిత్రా లోకేశ్ అతడి నుంచి కూడా విడిపోయారు. తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత సీనియర్ నటుడు విజయకృష్ణ నరేష్ను 2023లో వివాహం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అతడితో జీవితం గడుపుతున్నారు.
2007లో హైదరాబాద్కు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సూర్యను పవిత్ర లోకేష్ వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని పవిత్ర లోకేష్ తల్లి, సీనియర్ నటుడు మైసూర్ లోకేష్ సతీమణి పార్వతీ లోకేష్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. 'పవిత్రకు మొదట హైదరాబాద్లో పెళ్లయింది. హైదరాబాద్లోని ఒక గుడిలో సూర్య అనే అబ్బాయితో ఆమె వివాహం చేసుకుంది' అని పార్వతీ లోకేశ్ తెలిపారు. ఆ పెళ్లికి తాను కూడా వెళ్లానని.. అత్తమామలు కూడా వచ్చారని పవిత్ర తల్లి వివరించారు. అయితే సూర్యతో జరిగింది ప్రేమ వివాహం కాదని.. బెంగళూరులోని పక్కింటి వారు ఈ సంబంధం చూపించారని వెల్లడించారు.
సూర్య వేధింపులు
ఈ పెళ్లికి తాము భారీగా కట్నం ఇచ్చామని.. చాలా డబ్బు ఖర్చుపెట్టి పెళ్లి చేసినట్లు పవిత్రా లోకేశ్ మాతృమూర్తి తెలిపారు. సూర్య అడిగినవన్నీ ఇచ్చామని.. వాటిలో వెండి వస్తువులు, గొలుసు, పెళ్లి ఖర్చులు, రిసెప్షన్ ఖర్చులు ఉన్నాయని పార్వతీ లోకేశ్ వివరించారు. సూర్య తమ డబ్బు మొత్తం దోచుకున్నాడని వాపోయారు. వివాహమైన సమయంలో పవిత్ర తెలుగులో ఒక సీరియల్ చేస్తోందని.. సినిమాలతోనే డబ్బులన్నీ వస్తాయని అతడు భావించాడని పవిత్ర తల్లి వివరించారు. తన కుమార్తె దగ్గర ఉన్న డబ్బు మొత్తం తీసుకోవడంతో పవిత్ర లోకేశ్ అస్వస్థతకు గురైందని చెప్పారు. 'పెళ్లయిన రెండు నెలల్లోనే వేధింపులు మొదలయ్యాయి. ఆమె మైసూరుకు వచ్చి తన భర్త గురించి అన్నీ విషయాలు చెప్పింది' అని ఆమె తల్లి పార్వతీ తెలిపారు.
కారును కాస్త అమ్మేశాడు
'అంతేకాకుండా పవిత్ర షూటింగ్ సెట్కు వెళ్లి సూర్య దుర్భాషలాడాడు. ఈ సీన్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందని పదేపదే అడుగుతూ, ఆమెపై అనుమానం కలిగేలా చేశాడు. దీంతో ఆమె చాలా ఇబ్బంది పడింది' అని పార్వతీ లోకేశ్ షాకింగ్ విషయం బయటపెట్టారు. పవిత్రకు ఉన్న ఒక కారును కాస్త సూర్య అమ్మేశాడని తెలిపారు. అంతేకాకుండా పవిత్ర పేరు మీద ఉన్న బాండ్లు అన్నింటినీ కూడా అతను నగదుగా మార్చుకున్నాడని పార్వతీ లోకేశ్ వివరించారు.
తొలి భర్తతో చేదు అనుభవం తర్వాత పవిత్ర లోకేశ్ కోలుకున్నారు. అనంతరం ఒక సీరియల్ సమయంలో సుచేంద్ర ప్రసాద్ కలవడంతో అతడితో ప్రేమాయణం కొనసాగించిన అనంతరం నటి పవిత్ర లోకేష్ వివాహం చేసుకున్నాడు. అతడితో విభేదాల అనంతరం పవిత్ర లోకేశ్ సినీ నటుడు వీకే నరేశ్ను మూడో వివాహం చేసుకున్నారు.