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Pavitra Lokesh: తల్లి నోట షాకింగ్‌ విషయాలు.. 2 నెలల్లోనే పవిత్రా లోకేశ్‌ పెళ్లి పెటాకులు

Pavitra Lokesh Marriage Life Broken Within 2 Months Her Mother Explores: సినీ పరిశ్రమలో విభిన్నమైన పాత్రలు పోషిస్తూనే వివాదాలకు కేరాఫ్‌గా ఉన్న నటి పవిత్రా లోకేశ్‌ జీవితంపై ఆమె తల్లి సంచలన విషయాలు బహిర్గత పరిచారు. తన కుమార్తెకు సంబంధించిన వైవాహిక జీవితంపై కీలక విషయాలు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 08, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:35 PM IST
Pavitra Lokesh: తల్లి నోట షాకింగ్‌ విషయాలు.. 2 నెలల్లోనే పవిత్రా లోకేశ్‌ పెళ్లి పెటాకులు
Image Credit: Pavitra Lokesh First Divorce

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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