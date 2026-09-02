/Pawan Kalyan 55th Birthday: పవన్ కళ్యాణ్ 55వ పుట్టినరోజు: భార్య అన్నా కొణిదెల షేర్ చేసిన స్పెషల్ ఫోటో.. ఆ క్యాప్షన్ చూస్తే ప్రేమ కనిపించాల్సిందే!

Pawan Kalyan 55th Birthday:టాలీవుడ్లో పవర్ స్టార్గా కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ నేడు 55వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. సినిమాలతో పాటు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ఆయన కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా పవన్ కళ్యాణ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా కొణిదెల సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఓ ఫోటో ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ఫోటోలో పవన్ కళ్యాణ్, అన్నా కొణిదెల ఎంతో ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా కనిపిస్తున్నారు. సాధారణంగా పవన్ కళ్యాణ్కు సంబంధించిన సినిమా, రాజకీయ కార్యక్రమాల ఫోటోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే ఈ ఫోటో మాత్రం ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఓ అందమైన క్షణాన్ని చూపిస్తోంది.
ఈ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ అన్నా కొణిదెల పెట్టిన క్యాప్షన్ కూడా అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. “ఈ రోజు మీ గురించి వేడుక చేసుకుంటున్నాను. ఎంతో మంది హృదయాల్లో, ఆలోచనల్లో, ప్రార్థనల్లో మీరు ఉన్నారు. ఎంతోమంది జీవితాలను మీరు తాగారు. ఇతరులకు ఎంతో ఇచ్చారు అనడానికి ఇది ఒక అందమైన ప్రతిబింబం. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు!” అంటూ ఆమె పవన్ కళ్యాణ్కు హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అన్నా కొణిదెల షేర్ చేసిన ఈ ఫోటో, ఆమె రాసిన హృదయపూర్వక సందేశం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులు కూడా ఈ ఫోటోను చూసి పవన్ కళ్యాణ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
ఇక సినిమాల పరంగా కూడా ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ యమ బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మధ్యనే ఓజి చిత్రంతో మంచి విజయం అందుకున్నారు ఈ హీరో. అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మాత్రం డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో మళ్లీ రానున్న ఓజి 2 పైన అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.
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