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Pawan Kalyan 55th Birthday: పవన్ కళ్యాణ్ 55వ పుట్టినరోజు: భార్య అన్నా కొణిదెల షేర్ చేసిన స్పెషల్ ఫోటో.. ఆ క్యాప్షన్ చూస్తే ప్రేమ కనిపించాల్సిందే!

Pawan Kalyan 55th Birthday:పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ 55వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన భార్య అన్నా కొణిదెల షేర్ చేసిన ఓ ప్రత్యేకమైన ఫోటో ఇప్పుడు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ఫోటోతో పాటు ఆమె రాసిన హృదయపూర్వక మాటలు కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఎంతో మంది హృదయాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ స్థానం సంపాదించుకున్నారని, ఎన్నో జీవితాలను ఆయన ప్రభావితం చేశారని అన్నా కొణిదెల తన క్యాప్షన్‌లో ప్రేమగా పేర్కొన్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 02, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:55 AM IST
Pawan Kalyan 55th Birthday: పవన్ కళ్యాణ్ 55వ పుట్టినరోజు: భార్య అన్నా కొణిదెల షేర్ చేసిన స్పెషల్ ఫోటో.. ఆ క్యాప్షన్ చూస్తే ప్రేమ కనిపించాల్సిందే!
Image Credit: pawan kalyan birthday(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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