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Pawan Kalyan Allu Arjun: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌తో అల్లు అర్జున్ సీక్రెట్ మీటింగ్..ఏం జరిగిదంటే?

Pawan Kalyan Allu Arjun Meeting: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఇటీవలే సర్జరీ తర్వాత కోలుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పవన్ కల్యాణ్ ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పాటు పలువురు రాజకీయ నాయకులు కూడా పరామర్శించారు. అయితే తాజాగా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌ కూడా పవన్‌ను పరామర్శించినట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 11, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:32 PM IST
Pawan Kalyan Allu Arjun: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌తో అల్లు అర్జున్ సీక్రెట్ మీటింగ్..ఏం జరిగిదంటే?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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