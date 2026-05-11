/Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ నలుగురు పిల్లలతో ప్రధాని మోదీ స్పెషల్ మూమెంట్.. గ్రూప్ ఫోటో వైరల్!

Pawan Kalyan Family Photo With Pm Modi: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం నాడు హైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ని కూడా కలిశారు. సైనస్కి సంబంధించిన శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్న తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గత కొన్నాళ్లుగా ఇంటి వద్దే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ని పరామర్శించడానికి ప్రధాని మోదీ స్వయంగా ఆయన ఇంటికి వెళ్లారు.
ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ కుటుంబం ప్రధాని మోదీతో దిగిన పలు ఫోటోలను జనసేన పార్టీ అధికారిక సోషల్ మీడియా పేజీలలోనూ, పవన్ భార్య అన్నా లెజినోవా సోషల్ మీడియాలోనూ పోస్ట్ చేసారు. ఈ ఫొటోల్లో ఓ గ్రూప్ ఫోటో మాత్రం ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. పవన్ కళ్యాణ్ తన భార్య అన్నా లెజినోవా, తన నలుగురు పిల్లలతో కలిసి పీఎం మోదీతో స్పెషల్ గ్రూప్ ఫోటో దిగారు.
ఈ ఫొటోలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పవన్ కళ్యాణ్, ఆయన భార్య అన్నా లెజినోవాతో పాటు పవన్ నలుగురు పిల్లలు అకిరా నందన్, ఆద్య, పవన్ రెండో కూతురు పలీనా అంజని, పవన్ చిన్న కొడుకు మార్క్ శంకర్లు ఈ ఫొటోలో ఉన్నారు. పవన్ తన నలుగురు పిల్లలతో కలిసి ఒకేసారి కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి. దీంతో ఈ ఫోటో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.
అయితే గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ తన పిల్లలతో కలిసి కనిపించినప్పటికీ.. ఎప్పుడూ కూడా ఒకేసారి నలుగురితో కలిసి కనపడలేదు. ఇందులో అకిరా నందన్, ఆద్య రేణు దేశాయ్ సంతానం కాగా.. పలీనా అంజని, మార్క్ శంకర్లు అన్నా లెజినోవా సంతానం. ఇలా పవన్ నలుగురు పిల్లలతో మొదటిసారి కనిపించడం అది కూడా మోదీతో గ్రూప్ ఫోటో కావడంతో ఈ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
