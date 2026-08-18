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పవన్ కళ్యాణ్ మెప్పు పొందిన సంగీత దర్శకుడు అజయ్ అరసాడ.. క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు..

Pawan Kalyan Appriciation of Ajay Arasada:‘ఆయ్’, ‘సేవ్ ది టైగర్స్’, ‘వికటకవి’, ‘గుర్తుకొస్తున్నాయి’ వంటి అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్‌లతో తెలుగులో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా  తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు  అజయ్ అరసాడ. టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతున్నాడు.  వరస ఆఫర్లతో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా దూసుకుపోతోన్న అజయ్ అరసాడ తన సినీ జర్నీని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్‌తో తన అనుబంధం సహా  ఎన్నో విషయాల్ని పంచుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 18, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:30 PM IST
పవన్ కళ్యాణ్ మెప్పు పొందిన సంగీత దర్శకుడు అజయ్ అరసాడ.. క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు..
Image Credit: Ajay Arasada (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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