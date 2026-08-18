Ajay Arasada Music Direction: మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అజయ్ అరసాడా తన ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ గురించి చెబుతూ. మా కుటుంబంలో , మ్యూజిక్ ఉంది. మా నేటివ్ ప్లేస్ విశాఖ పట్నం. టీసీఎస్లో ఉద్యోగం కూడా చేశాను. ఏడేళ్లు అక్కడ పనిచేశాను. అలా ఉద్యోగం చేస్తుండగానే రెండు సినిమాలకు పని చేసే అవకాశం వచ్చింది. సినీ ఇండస్ట్రీలో నాకు దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ స్పూర్తి. మా అమ్మ, భార్య ప్రోత్సాహం వల్లే నేను సినీ ఇండస్ట్రీలోకి రాగలిగాను. వైజాగ్లోనే శ్రీ చరణ్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్. ‘గూఢచారి’కి నన్ను కీబోర్డ్ ప్రోగ్రామర్గా తీసుకున్నాడు. అలా సినీ ఇండస్ట్రీలో తన జర్నీ మొదలైన విషయాన్ని పంచుకున్నాడు.
చిన్న చిత్రాల్ని చేస్తుండటంలో మీరు ఎదుర్కొన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి..?
చిన్న చిత్రాలకు పని చేయడం వల్ల నాకు ఎక్కడా ఇబ్బంది అనిపించలేదు. మంచి ప్రొడక్షన్స్ కావడం వల్ల ఎప్పుడూ కూడా డబ్బుల విషయంలో తేడా రాలేదు. ఈ క్రమంలో నాకు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఎదరు కాలేదనే చెప్పాలి.
మీకంటూ ఓ ప్రత్యేకత ?
అన్ని రకాల జానర్లు, కథల్ని చేయాలని అనుకుంటున్నాను. నా వద్దకు వచ్చిన కథకు న్యాయం చేయడానికి ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఇవ్వాలో అలాంటి మ్యూజిక్ ఇవ్వడమే నా లక్ష్యం. నా వద్దకు మాస్ కథ వస్తే.. మాస్ మ్యూజిక్ చేస్తాను. ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ వస్తే అలాంటి కథలకు సంగీతం అందించడమే నా ముందున్న కర్తవ్యం.
బడ్జెట్ను పట్టి మ్యూజిక్ మారుతుందా?
ఒక్కో సింగర్ ఒక్కోలా ఛార్జ్ చేస్తారు. నా పాటకు ఎవరు సెట్ అవుతారు అని అనుకుంటే వారితోనే పాడిస్తాను. ఎందుకంటే ఫైనల్గా అది నా పాట. జీవితాంతం నిలిచే పోయే పాటగా ఉండాలని చూస్తాను. కెరీర్ స్టార్టింగ్లో అనురాగ్ కులకర్ణితో పాడిస్తా అని అంటే ఓ నిర్మాత వద్దని చెప్పాడు. ఆ నిర్మాతే అనురాగ్తో పాడించుకునే స్థాయిలో లేడనే విషయం అర్ధమైంది.
థియేటర్ కోసం పని చేసినప్పుడు, ఓటీటీ కోసం పని చేసినప్పుడు ఉండే తేడా, మీకు కలిగే ఫీలింగ్ ఏంటి?
మేం థియేటర్కి సరిపోయేలా మ్యూజిక్, స్కోర్ ఇస్తాము. దాన్ని చివరకు ఓటీటీలోకి తీసుకు వస్తారు. అప్పటి వరకు మేం పడిన కష్టం వృథా అయిపోతుంది. ‘వికటకవి’ని ఒకవేళ థియేటర్లో చూస్తే సౌండింగ్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. ఓటీటీకి వచ్చే సరికి నేను చేసిన పని యాభై శాతానికి పడిపోతుంది.
మ్యూజిక్ మీద ఏఐ ప్రభావం ఎంత వరకు ఉంటుంది?
మ్యూజిక్ మీద ఏఐ ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపించలేదు. ఏఐలో ఎంత ప్రాంప్టింగ్ ఇచ్చినా కూడా ఒకేలా ఉంటాయి. కొంత మంది నిర్మాతలు ఏఐ నుంచి ట్రాక్స్ పంపి.. ఇలా కావాలని అంటారు. అలాంటప్పుడు మేం ఎందుకు మీరే కొట్టుకోండి అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఏఐని వాడి ఏ టెక్నీషియన్ అయినా పని చేయొచ్చు. కానీ ఏఐని వాడి ఎవరైనా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వొచ్చని మాత్రం అనుకోకూడదు.
రీసెంట్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిశారు. ఏం మాట్లాడారు?
నేను జనసేన కార్యక్రమాలకు మ్యూజిక్ ఇస్తాను. మొన్న ప్రధాన మంత్రి గారిని ఆయన కలిసినప్పుడు ఓ స్కోర్ చేశాను. నా వర్క్ చూసి ఆయన పిలిపించారు. ఆయనతో నాతో పర్సనల్గా మాట్లాడారు. పొలిటికల్గా అయినా సరే పీకే క్రియేటివ్స్ బ్యానర్ కోసమైనా సరే పని చేద్దామని ఆయన అన్నారు.ఆయన తనతో పలు విషయాలపై డిస్కషన్ చేయడం జీవితంలో మర్చిపోలేను.
జన సేన కోసం ఎప్పటి నుంచి పని చేశారు? ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చింది?
వెంకట్ చిక్కాల అనే నా మిత్రుడు అక్కడ ఎడిటర్గా పని చేస్తున్నాడు. అలా నా ఫ్రెండ్ వల్ల ఆ ఛాన్స్ వచ్చింది. బన్నీ వాస్ గారు కూడా నాతో చాలా వర్క్ చేయించారు. అక్కడి నుంచే నాకు ‘ఆయ్’ అవకాశం వచ్చింది.
ఇప్పుడున్న దర్శకులతో పని చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది?
ఒకప్పుడు దర్శకులు సిట్యువేషన్ గానీ, కాన్సెప్ట్ గానీ చెప్పి ట్యూన్ కావాలని అనేవారు. కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న చాలా మందికి అది తెలియడం లేదు.
పదేళ్ల జర్నీపై మీరు సంతృప్తిగా ఉన్నారా?
పేరుకి పదేళ్లు అయినా మధ్యలో చాలా టైంని కరోనా తినేసింది. నా ఈ జర్నీలో నా మీద నాకు నమ్మకం ఏర్పడింది. ఎలాంటి సినిమాకి అయినా మ్యూజిక్ ఇవ్వగలననే కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. పెద్ద కమర్షియల్ మూవీకి కూడా అద్భుతమైన సంగీతాన్ని సమకూర్చగలను. ఈ పదేళ్లలో నేను ఈ కాన్ఫిడెన్స్ను సంపాదించుకున్నాను. సరైన అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
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