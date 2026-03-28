Varun Tej: పవన్ కళ్యాణ్ చేతుల మీదుగా బరి ప్రారంభం.. సంక్రాంతికి మెగా ఫ్యామిలీ భారీ ప్లాన్

Varun Tej Bhari: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ హీరోగా, నిహారిక కొణిదెల నిర్మాతగా తెరకెక్కుతున్న ‘బరి’ సినిమా పవన్ కళ్యాణ్ చేతుల మీదుగా ఘనంగా ప్రారంభమైంది. గ్రామీణ స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం సంక్రాంతి విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
మెగా కుటుంబం నుంచి మరో కొత్త సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ హీరోగా, నిహారిక కొణిదెల నిర్మాతగా రూపొందుతున్న చిత్రం ‘బరి’. ఈ సినిమాను యువ దర్శకుడు యదు వంశీ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీ పూజా కార్యక్రమాలు ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించబడ్డాయి.
ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయన చేతుల మీదుగా సినిమా ప్రారంభం కావడం ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి పవన్ కళ్యాణ్ క్లాప్ కొట్టగా, ప్రముఖ నిర్మాత నవీన్ యెర్నేని కెమెరా ఆన్ చేశారు.
సినిమా ప్రారంభం అనంతరం చిత్ర బృందం తమ ఆనందాన్ని పంచుకుంది. వరుణ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ, తన సినిమా ‘ముకుంద’ తర్వాత మళ్లీ పవన్ కళ్యాణ్ చేతుల మీదుగా సినిమా ప్రారంభం కావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు. నిహారిక నిర్మాతగా, తాను హీరోగా కలిసి సినిమా చేయడం తనకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా అనిపించిందన్నారు. దర్శకుడు వంశీ చెప్పిన కథ తనకు చాలా నచ్చిందని, అందుకే వెంటనే ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఒప్పుకున్నానని తెలిపారు. ఇప్పటికే ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తయ్యాయని, తాను వాలీబాల్ ప్రాక్టీస్ కూడా ప్రారంభించానని చెప్పారు. వచ్చే సంక్రాంతికి ఈ సినిమాను విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు.
నిహారిక కొణిదెల మాట్లాడుతూ, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సినిమా చేయడం ఎంతో ప్రత్యేకమైన అనుభూతి అని అన్నారు. వరుణ్తో కలిసి ఈ సినిమా ప్రారంభం కావడం తనకు చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఈ సినిమా గ్రామీణ నేపథ్యంతో పాటు స్పోర్ట్స్ కథగా రూపొందుతుందని తెలిపారు. ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతి కలిగించేలా ఈ చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నామని చెప్పారు. పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్కు మంచి పేరు తీసుకురావాలనేది తన లక్ష్యమని అన్నారు.
దర్శకుడు యదు వంశీ మాట్లాడుతూ, ఈ కథ కోసం చాలా కాలం ప్రయత్నించానని చెప్పారు. చివరకు వాలీబాల్ నేపథ్యంతో ఒక మంచి కథ ఆలోచన వచ్చిందన్నారు. ఆ కథకు వరుణ్ తేజ్ సరైన ఎంపిక అనిపించడంతో, ఆయనను సంప్రదించామని తెలిపారు. కథ విన్న వెంటనే వరుణ్ గారికి నచ్చిందని చెప్పారు. ఈ సినిమాను త్వరగా పూర్తి చేసి సంక్రాంతికి విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని తెలిపారు.
సంగీత దర్శకుడు అనుదీప్ దేవ్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్కు మంచి ప్రాధాన్యం ఉందని చెప్పారు. ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయే పాటలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని అన్నారు. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ చిన్నా మాట్లాడుతూ, ఈ టీం అంతా యువతతో నిండిపోయి ఉందని, మంచి ఫలితం వస్తుందని నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
‘బరి’ సినిమా ఒక గ్రామీణ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది. భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదల కానున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.
ZEE5 భారతదేశంలో అతిపెద్ద స్వదేశి ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్స్. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కంటెంట్ తో ఎంటర్టైన్మెంట్ను కోరుకునే కోట్లాది ప్రేక్షకులకు అనేక భాషల్లో అందిస్తూ ప్రతి కుటుంబానికి చేరువుంది. ZEE ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (ZEEL) అనే గ్లోబల్ కంటెంట్ సంస్థ నుంచి ఇది స్టార్ట్ అయింది. వీడియో ఆన్ డిమాండ్ ప్లాట్ఫామ్గా ZEE5 విస్తృతమైన కంటెంట్ లైబ్రరీని అందిస్తోంది. ఇందులో 4,071కు పైగా సినిమాలున్నాయి. 1,800కు పైగా టీవీ షోలు, 422కు పైగా వెబ్ ఒరిజినల్స్, 4,492కు పైగా మ్యూజిక్ వీడియోలు, ఇంకా 1.35 లక్షల గంటలకు పైగా కంటెంట్ అందుబాటులో ఉండటం విశేషం.
జీ5 హిందీ, తమిళం, తెలుగు, బెంగాళీ, గుజరాతీ, పంజాబీ మలయాళం, కన్నడ, మరాఠీ, ఇంగ్లీష్, ఒరియా, భోజ్పురిలలో కంటెంట్ అందిస్తోంది. అలాగే 7 రకాల వ్యక్తిగత, ప్రాంతీయ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్యాక్స్ ద్వారా వివిధ రకాల ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందిస్తోంది. ZEE5లో ఒరిజినల్ షోలు, భారతీయ, అంతర్జాతీయ సినిమాలు, టీవీ కార్యక్రమాలు, పిల్లల కోసం షోలు, న్యూస్, లైవ్ టీవీ వంటి విభిన్న కంటెంట్ అందుబాటులో ఉందన్నారు. అలాగే ప్రపంచ స్థాయి టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యాలతో రూపొందించిన శక్తివంతమైన టెక్ స్టాక్ వల్ల, ZEE5 అనేక డివైసులు, ప్లాట్ఫార్ములు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో స్మూత్గా పనిచేసే అనుభవాన్ని అందిస్తోందన్నారు.