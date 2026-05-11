Purusha Movie Release Date Fix: బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ‘పురుష:’. పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్న ఈ మూవీకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ బత్తులతో పాటు.. సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషిస్తున్న ఈ మూవీకి సంబంధించి ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్స్, పాటలు, టీజర్ మంచి స్పందనను రాబట్టుకుని.. సినిమాపై ఆసక్తిని క్రియేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా మే 22న రిలీజ్ కాబోతుందని ప్రకటిస్తూ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు.
ఇక ఈ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన హీరో పవన్ కళ్యాణ్.. ‘పురుష:’ కోసం సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. తాను ఇక్కడి వరకు వచ్చానంటే కారణం తన నాన్న అని.. తనను నమ్మి ఈ పాత్రను ఇచ్చిన డైరెక్టర్ వీరుకి పవన్ కళ్యాణ్ థ్యాంక్స్ చెప్పారు. సక్సెస్ ఫుల్గా ఈ మూవీని పూర్తి చేశామని.. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ఈ సమ్మర్లో ‘పురుష:’ మే 22న రాబోతోందన్నారు. తమ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ నటనకి ప్రేక్షకులకు ఫిదా అవుతారన్నారు డైరెక్టర్ వీరు వులవల. తాను ‘మళ్లీరావా’, ‘జెర్సీ’, ‘మసూద’ చిత్రాలకు పని చేశానని తెలిపారు. తమ నుంచి డైరెక్టర్ వీరు మంచి నటనను రాబట్టుకున్నాడన్నారు నటుడు సప్తగిరి. వీరూ పేరు ఈ ఒక్క సినిమాతోనే కాకుండా ఓ పదేళ్లు వినపడేలా ఉండాలని మనస్పూర్థిగా కోరుకుంటున్నామన్నారు.
సమ్మర్ స్పెషల్గా మే 22న ఈ మూవీని వరల్డ్ వైడ్గా గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్లుగా తెలుపుతూ మేకర్స్ ఓ పోస్టర్ వదిలారు. ఈ పోస్టర్ ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో ఆడవాళ్ల ఆధిపత్యం ఎలా ఉంటుందో.. మగవాళ్లను ఆడవాళ్లు ఎలా తొక్కేస్తున్నారో అనే విషయాన్ని చాలా ఫన్నీగా చూపించారు. ఫ్యామిలీ అంతా హాయిగా నవ్వుతూ ఎంజాయ్ చేసేలా ఈ సినిమా ఉంటుందని, రాబోయే ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో మరింతగా ఈ సినిమాకు ఆడియెన్స్ ఆకర్షితులవుతారని చిత్రయూనిట్ చెబుతోంది. కచ్చితంగా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించి, మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటుందని మేకర్స్ నమ్మకంగా చెబుతున్నారు. శ్రీ సంధ్య, గబి రాక్, అనైరా గుప్తా, వెన్నెల కిషోర్, రాజీవ్ కనకాల, పమ్మి సాయి, వి.టి.వి. గణేష్ వంటి వారు ఇతర పాత్రలలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి శ్రవణ్ భరద్వాజ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
