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Pawan Kalyan Fan: ఓజీ 2కి నువ్వే చీఫ్ గెస్ట్..మనిద్దరం కలిసి సినిమా చూద్దాం..చిన్నారిని కదిలించిన పవన్ మాటలు!

Pawan Kalyan Fan Niranjan:ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న తన వీరాభిమాని నిరంజన్‌ను హనుమకొండలోని అతని నివాసానికి వెళ్లి పరామర్శించారు. వైద్య ఖర్చుల కోసం ఆర్థిక సాయం అందించడంతో పాటు, నిరంజన్‌కు ధైర్యం చెప్పారు.అభిమానిపై ఆయన చూపిన ప్రేమ, ఆప్యాయత ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 17, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:19 PM IST
Pawan Kalyan Fan: ఓజీ 2కి నువ్వే చీఫ్ గెస్ట్..మనిద్దరం కలిసి సినిమా చూద్దాం..చిన్నారిని కదిలించిన పవన్ మాటలు!
Image Credit: pawan(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Pawan Kalyan Fan: ఓజీ 2కి నువ్వే చీఫ్ గెస్ట్..మనిద్దరం కలిసి సినిమా చూద్దాం..
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