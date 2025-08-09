English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

HHVM Collections: డాకు మహారాజ్, కుబేర కలెక్షన్స్ ని దాటలేకపోయినా హరిహర వీరమల్లు.. చివరికి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకి వచ్చింది ఎంతంటే..?

HHVM Total Collection: భారీ బడ్జెట్ తో ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన పవన్ కళ్యాణ్ హరిహర వీరమల్లు.. రెండో రోజు నుంచి కలెక్షన్స్ పరంగా ధీలా పడిపోయింది. మొదటి షో తోనే నెగిటివ్ టాక్ రావడంతో.. మొదటి రోజు మినహా ఆ తర్వాత నుంచి సినిమా జోరు బాక్సాఫీస్ దగ్గర కొనసాగ లేకపోయింది..

Written by - Vishnupriya Chowdhary | Last Updated : Aug 9, 2025, 10:03 PM IST

Trending Photos

iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
6
Iqoo Z9
iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
9
Happy Rakhi
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
HHVM Collections: డాకు మహారాజ్, కుబేర కలెక్షన్స్ ని దాటలేకపోయినా హరిహర వీరమల్లు.. చివరికి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకి వచ్చింది ఎంతంటే..?

Hari Hara Veera Mallu Total Collections
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా.. నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్గా.. హిస్టారికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చిన చిత్రం హరిహర వీరమల్లు. భారీ బడ్జెట్లో రూపొందిన ఈ చిత్రం పవన్ అభిమానులకు ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలయ్యింది. అందుకు కారణం ఏమిటి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తరువాత ఎన్నో రోజులు సినిమాలకు గ్యాప్ తీసుకున్నారు. ఇక పవన్ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూసిన.. ప్రేక్షకులకు..ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ఈ చిత్రం విడుదలైంది .

అంతేకాదు ఈ చిత్రం దాదాపు 5 సంవత్సరాల పాటు షూటింగ్ జరుపుకుంది. ఇక దీంతో ఈ చిత్రం పవన్ కళ్యాణ్ కి మినిమం విజయం అందిస్తుంది అనుకున్నారు అందరూ. కానీ అంచనాలన్నీ తారుమారు చేస్తూ ఈ చిత్రం మొదటి షో నుంచే నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకుంది. 

అయితే పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజ్ వల్ల మొదటి రోజు కలెక్షన్లు బాగానే  వచ్చాయి..కానీ రెండో రోజు నుంచి ఈ సినిమాకి అన్ని సమస్యలుగా మారాయి. ఈ చిత్రంతో పాటు విడుదలైన సినిమా నరసింహ అవతార్.. మంచి విజయం సాధించడంతో అలానే వెంటనే విజయ్ దేవరకొండ కింగ్డమ్ సినిమా కూడా విడుదల కావడంతో.. ఈ చిత్రం కలెక్షన్స్ పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి. ఇక 16వ రోజు ఈ సినిమా కేవలం 44 లక్షల కలెక్షన్స్ సొంతం చేసుకుంది. 

దీంతో మొత్తం పైన ఈ చిత్రం రూ.85.30 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించింది. గ్రాస్ పరంగా చూసుకుంటే రూ.101  కోట్లు  సాధించగలిగింది. అయితే ఈ చిత్రం 300 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందించడంతో.. ఏకంగా 200 కోట్ల పైగా లాస్ మిగిల్చింది. 

ఇక మరో పక్క ఈ చిత్రం ఈ మధ్య విడుదలైన ధనుష్ కుబేర, బాలకృష్ణ డాకు మహారాజ్ చిత్రాల కలెక్షన్స్ ని దాత లేకపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు 91 కోట్లు అలానే 92 కోట్ల కలెక్షన్ సాధించాయి. ఇప్పుడు వస్తున్నా కలెక్షన్స్ బట్టి చూస్తే హరిహర వీరమల్లు చిత్రం 90 కోట్ల కూడా రీచ్ అవ్వడం కష్టమే. దీంతో ఈ చిత్రం ఆ సినిమాలను దాటే ప్రసక్తి కనిపించడం లేదు.

ఇదీ చదవండి:  భారత్‌- రష్యా- చైనా కలవనున్నాయా? ఉమ్మడిగా యూఎస్‌పై బ్రిక్స్‌ దేశాలు పోరాడతాయా?

 

by Taboola

Sponsored Links

You May Like

 

దీన్ని ఒక్కసారి తినండి మీ పురుష బలం 10 రెట్లు పెరుగుతుంది.TANTRA MAX

జీవిత భీమా శ్రీరామ్ లైఫ్ ఇన్షూరెన్స్ తోShriram Life Insurance

 

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

Harahara Veeramallu collectionsPawan Kalyan HHVM collectionNidhi Agarwal HHVMhistorical movieHHVM box office collections

Trending News