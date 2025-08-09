HHVM Collections: డాకు మహారాజ్, కుబేర కలెక్షన్స్ ని దాటలేకపోయినా హరిహర వీరమల్లు.. చివరికి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకి వచ్చింది ఎంతంటే..?

Hari Hara Veera Mallu Total Collections
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా.. నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్గా.. హిస్టారికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చిన చిత్రం హరిహర వీరమల్లు. భారీ బడ్జెట్లో రూపొందిన ఈ చిత్రం పవన్ అభిమానులకు ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలయ్యింది. అందుకు కారణం ఏమిటి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తరువాత ఎన్నో రోజులు సినిమాలకు గ్యాప్ తీసుకున్నారు. ఇక పవన్ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూసిన.. ప్రేక్షకులకు..ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ఈ చిత్రం విడుదలైంది .
అంతేకాదు ఈ చిత్రం దాదాపు 5 సంవత్సరాల పాటు షూటింగ్ జరుపుకుంది. ఇక దీంతో ఈ చిత్రం పవన్ కళ్యాణ్ కి మినిమం విజయం అందిస్తుంది అనుకున్నారు అందరూ. కానీ అంచనాలన్నీ తారుమారు చేస్తూ ఈ చిత్రం మొదటి షో నుంచే నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకుంది.
అయితే పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజ్ వల్ల మొదటి రోజు కలెక్షన్లు బాగానే వచ్చాయి..కానీ రెండో రోజు నుంచి ఈ సినిమాకి అన్ని సమస్యలుగా మారాయి. ఈ చిత్రంతో పాటు విడుదలైన సినిమా నరసింహ అవతార్.. మంచి విజయం సాధించడంతో అలానే వెంటనే విజయ్ దేవరకొండ కింగ్డమ్ సినిమా కూడా విడుదల కావడంతో.. ఈ చిత్రం కలెక్షన్స్ పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి. ఇక 16వ రోజు ఈ సినిమా కేవలం 44 లక్షల కలెక్షన్స్ సొంతం చేసుకుంది.
దీంతో మొత్తం పైన ఈ చిత్రం రూ.85.30 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించింది. గ్రాస్ పరంగా చూసుకుంటే రూ.101 కోట్లు సాధించగలిగింది. అయితే ఈ చిత్రం 300 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందించడంతో.. ఏకంగా 200 కోట్ల పైగా లాస్ మిగిల్చింది.
ఇక మరో పక్క ఈ చిత్రం ఈ మధ్య విడుదలైన ధనుష్ కుబేర, బాలకృష్ణ డాకు మహారాజ్ చిత్రాల కలెక్షన్స్ ని దాత లేకపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు 91 కోట్లు అలానే 92 కోట్ల కలెక్షన్ సాధించాయి. ఇప్పుడు వస్తున్నా కలెక్షన్స్ బట్టి చూస్తే హరిహర వీరమల్లు చిత్రం 90 కోట్ల కూడా రీచ్ అవ్వడం కష్టమే. దీంతో ఈ చిత్రం ఆ సినిమాలను దాటే ప్రసక్తి కనిపించడం లేదు.
ఇదీ చదవండి: భారత్- రష్యా- చైనా కలవనున్నాయా? ఉమ్మడిగా యూఎస్పై బ్రిక్స్ దేశాలు పోరాడతాయా?
You May Like
దీన్ని ఒక్కసారి తినండి మీ పురుష బలం 10 రెట్లు పెరుగుతుంది.TANTRA MAX
జీవిత భీమా శ్రీరామ్ లైఫ్ ఇన్షూరెన్స్ తోShriram Life Insurance
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook