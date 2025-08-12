English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hari Hara Veera Mallu OTT: ఓటీటీలోకి పవన్ కళ్యాణ్ హరిహర వీరమల్లు.. ఎప్పుడంటే..?

Pawan Kalyan HHVM: ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన పవన్ కళ్యాణ్ హరిహర వీరమల్లు సినిమా.. మొదటి రోజు నుంచి నెగిటివ్ టాక్ సొంతం చేసుకోవడంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర హవా చూపించలేకపోయింది. కేవలం మొదటి రోజు మాత్రమే మంచి కలెక్షన్ సాధించిన ఈ సినిమా ఆ తర్వాత నుంచి బాగా డీల పడిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఈ చిత్రం త్వరలో దిశతో శ్రమించాలి..  

Written by - Vishnupriya Chowdhary | Last Updated : Aug 12, 2025, 11:13 AM IST

Trending Photos

Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;డబుల్&#039; జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
7
Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'డబుల్' జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
Hari Hara Veera Mallu OTT: ఓటీటీలోకి పవన్ కళ్యాణ్ హరిహర వీరమల్లు.. ఎప్పుడంటే..?

Pawan Kalyan HHVM OTT date: 
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన "హరి హర వీర మల్లు" సినిమా 2025 జులై 24న విడుదలైంది. ఈ హిస్టారికల్ యాక్షన్ డ్రామా ప్రేక్షకుల నుండి మిశ్రమ సమీక్షలు పొందింది. సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ఆడక పోవడంతో.. పవన్ అభిమానులను నిరాశకు గురిచేసింది. ఈ సినిమా దాదాపు 5 సంవత్సరాల పాటు షూటింగ్ జరుపుకోవడం గమనర్హం. మొదట్లో ఈ సినిమాకి క్రిష్ దర్శకత్వం వహించగా ఆ తర్వాత.. నిర్మాత ఎఎం రత్నం కొడుకు.. మిగతా సినిమాని తెరకెక్కించారు. 

ఇంత కష్టపడి తీసినా కానీ ఈ చిత్రం మాత్రం పవన్ కెరియర్ లోనే పెద్ద ఫ్లాప్ గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో ఈ సినిమా జోరు బాక్సాఫీస్ దగ్గర అసలు లేకపోవడంతో.. త్వరలోనే ఈ చిత్రం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కి సిద్ధం చేశారు సినిమా యూనిట్. ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో కొనుగోలు చేసింది. ఆగస్టు 15, 2025కి ఈ సినిమా OTT ద్వారా విడుదల అవుతుందని ముందుగా అందరూ అనుకున్నారు.. కానీ తాజా సమాచారం ప్రకారం, "కూలీ" సినిమాకు అలానే వార్ 2  సినిమాకి థియేటర్స్ లో ఉన్న.. ఉన్న భారీ ప్రచారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని విడుదలను ఆలస్యం చేయవచ్చని సమాచారం.

ఇక ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమాని ఆగస్టు 21 నుంచి ఆగస్టు 28 మధ్యలో అమెజాన్ ప్రైమ్ లో స్ట్రీమింగ్ చేయొచ్చు అని తెలుస్తోంది హ

"హరి హర వీర మల్లు" కథ వీరమల్లు అనే హిస్టారికల్ క్యారెక్టర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఈ పాత్రలో పవన్ కళ్యాణ్ నటించారు. ఈ సినిమా కథలో..ముగల్ శాసకుడు ఆరంగజేబ్ నుండి కోహి-ఇ-నూరి రత్నాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవాలని.. వీర మల్లు చేసిన ప్రయాణం ప్రధానాంశంగా సాగుతుంది. ఈ సినిమాలో బాబీ రియల్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో కనిపించగా ..నిధి అగర్వాల్, సత్యరాజ్, విక్రమ్జీత్ విర్క్ తదితరులు కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.

ఇక హరి హర వీర మల్లు సినిమా 17 రోజుల తర్వాత, రూ. 85.99 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లను.. బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద రాబట్టింది. కాగా ఈ చిత్రం 300 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కించడంతో.. దాదాపు రెండు వందల కోట్ల పైగానే నిర్మాతలకు నష్టం మిగల్చనుండి.

Also Read: AP RTE Notification: పేద విద్యార్థులకు పెద్ద ఆఫర్.. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫ్రీ అడ్మిషన్ కోసం 12 నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం..!  

Also Read: Telangana Govt: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ బిగ్ అప్డేట్.. ఇకపై ఆన్‌లైన్ లోనే అప్డేట్స్

 

 

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

pawan kalyanHari Hara Veera MalluHari Hara Veera Mallu OTT releaseHHVM Amazon Prime Video

Trending News