HHVM Release Date: తొలిప్రేమ విడుదల రోజునే హరిహర వీరమల్లు.. కొత్త విడుదల తేదీ ఖరారు..!

Hari Hara Veera Mallu Releases Date Special:

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పాన్-ఇండియా పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా ‘హరి హర వీరమల్లు’ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వాయిదాల బారిన పడుతూ వచ్చింది. మొదట క్రిష్ జాగర్లమూడి.. దర్శకత్వంలో ప్రారంభమైన ఈ చిత్రం, ఆ తర్వాత జ్యోతి కృష్ణ పర్యవేక్షణలో షూటింగ్‌ను పూర్తిచేసుకుంది. కానీ విడుదల తేదీ మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ అభిమానులను నిరాశకు గురిచేస్తోంది.

ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటికే మూడుసార్లు విడుదల తేదీ ప్రకటించబడినా, వీఎఫ్ఎక్స్, బిజినెస్ డీల్స్ వలన ఆలస్యం జరుగుతూ వచ్చింది. అయితే తాజాగా సినిమా యూనిట్ మరో కొత్త విడుదల తేదీ ఖరారు చేశారు. ఈ చిత్రం జూలై 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇదే రోజున పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్‌లో క్లాసిక్‌గా నిలిచిన ‘తొలిప్రేమ’ కూడా విడుదలైంది. అందువల్ల, అభిమానులు ఈ సెంటిమెంట్ ఈ సారి కూడా పనిచేస్తుందని ఆశిస్తున్నారు.

One fights for Power.

One fights for Dharma.

The clash of legacies begins. 🔥

Witness the Battle for truth, faith and freedom 𝐈𝐧 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐰𝐢𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐥𝐲 𝟐𝟒, 𝟐𝟎𝟐𝟓 ⚔️🔥

A Historic Experience Awaits ❤️#HariHaraVeeraMallu 🏹#HHVMonJuly24th #HHVM… pic.twitter.com/WHLUZWtavA

— Hari Hara Veera Mallu (@HHVMFilm) June 21, 2025