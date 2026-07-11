Pawan Kalyan Health Update: అయితే ఇప్పటికే నిర్ణయించిన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, అధికారిక సమావేశాలు పూర్తి చేసిన తర్వాతే శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలని పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయించారు. ఆ కార్యక్రమాలన్నీ ముగిసిన అనంతరం ముంబయికి వెళ్లి చికిత్స తీసుకున్నారు.
వైద్యుల సూచన మేరకు రెండు భుజాలకు ఒకేసారి ఆపరేషన్ చేయలేదు. అలా చేస్తే నొప్పి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని వారు వివరించారు. అందుకే తొలుత కుడి భుజానికి శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. ఈ ఆపరేషన్ దాదాపు మూడున్నర గంటల పాటు సాగిందని వైద్యులు తెలిపారు. మరో భుజానికి రెండు నెలల తర్వాత శస్త్రచికిత్స చేయనున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో కోలుకుంటున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్కు భుజం సమస్య కొత్తది కాదు. 2016లో ఆయనకు భుజానికి గాయం కావడంతో చికిత్స తీసుకున్నప్పటికీ, విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్యులు సూచించారు. కానీ ప్రజా కార్యక్రమాలు, పార్టీ బాధ్యతల కారణంగా ఆయన పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోలేకపోయారు.
2018లో నిర్వహించిన పోరాట యాత్ర, ఆ తర్వాత జరిగిన పలు ప్రజా పర్యటనలు, ఎన్నికల ప్రచారాల్లో అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు ఆయనతో కరచాలనం చేయడానికి, దగ్గరకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించేవారు. ఈ సమయంలో భుజాలపై ఒత్తిడి పెరగడంతో గాయాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. అయినప్పటికీ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజల మధ్య కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తూ నొప్పిని భరించారు.
ఇటీవల జరిగిన వైద్య పరీక్షల్లో భుజాల్లో రొటేటర్ కఫ్ గాయాలతో పాటు కండరాలు కూడా దెబ్బతిన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో కూడా ఆయన రోజువారీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఆశ్చర్యంగా ఉందని వైద్యులు అభిప్రాయపడ్డారు. వెంటనే శస్త్రచికిత్స చేయాలని సూచించడంతో తాజాగా కుడి భుజానికి ఆపరేషన్ పూర్తయింది. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు, పార్టీ నాయకులు మరియు ప్రజలు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
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