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Pawan Kalyan Health Update: పవన్ కళ్యాణ్‌కు ముంబైలో సర్జరీ.. మూడున్నర గంటల పాటు ఆపరేషన్!

Pawan Kalyan Health Update:ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్‌కు శనివారం ముంబయిలో విజయవంతంగా భుజానికి శస్త్రచికిత్స జరిగింది. చాలా కాలంగా భుజాల నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతున్న ఆయనకు వైద్యులు ఇటీవల నిర్వహించిన పరీక్షల్లో రెండు భుజాల్లోనూ రొటేటర్ కఫ్ గాయాలు తీవ్రంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో వీలైనంత త్వరగా శస్త్రచికిత్స చేయాలని వైద్య బృందం సూచించింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 11, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:49 AM IST
Pawan Kalyan Health Update: పవన్ కళ్యాణ్‌కు ముంబైలో సర్జరీ.. మూడున్నర గంటల పాటు ఆపరేషన్!
Image Credit: Pawan Kalyan surgery(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Pawan Kalyan Health Update: పవన్ కళ్యాణ్‌కు ముంబైలో సర్జరీ.. మూడున్నర గంటల పాటు ఆపరేషన్!
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