OG Day 1 Collections Update : పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం They Call Him OG (ఓజీ) థియేటర్లలో విడుదలైంది. సినిమా చుట్టూ అభిమానుల్లో భారీ హైప్ ఉంది. ఇది 2025లో అత్యంత.. ఆసక్తికరంగా ఎదురుచూసిన సినిమాలలో ఒకటి. ఈ ఏడాది పవన్ కళ్యాణ్కు ఇది రెండో రిలీజ్ కావడం మరో విశేషం.
OG Day 1 Box Office:
ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ హీరో ఇమ్రాన్ హష్మీ తొలిసారి తెలుగు తెరపై కనిపించాడు. ఆయన విలన్ పాత్రలో పవన్ కళ్యాణ్తో తలపడటం పెద్ద ఆకర్షణగా మారింది. సినిమాకు దర్శకత్వం వహించింది సుజీత్.. స్టైలిష్ యాక్షన్ చిత్రాలకు పేరు ఉండటంతో.. ఈ చిత్రంపై టీజర్ దగ్గర నుంచి అంచనాలు భారీగా ఏర్పడ్డాయి.
పవన్ కళ్యాణ్, ఇమ్రాన్ హష్మీతో పాటు ప్రియాంకా మోహన్, అర్జున్ దాస్, ప్రకాశ్ రాజ్, రావు రమేష్, శ్రీయా రెడ్డి, సుభలేఖ సుధాకర్ వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కథలో పవన్ కళ్యాణ్ "ఓజస్ గంభీర" అనే గ్యాంగ్స్టర్గా కనిపిస్తారు. పది సంవత్సరాల తర్వాత ముంబైకి తిరిగి వచ్చి క్రైమ్ లార్డ్ ఓమి భౌ (ఇమ్రాన్ హష్మీ)ని ఓడించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతాడు.
టీజర్, ట్రైలర్ నుంచే OGపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ట్రేడ్ నిపుణులు చెబుతున్న ప్రకారం, సుమారు రూ.220 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ సినిమా మొదటి రోజే రూ.60 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇందులో పేడ్ ప్రీమియర్స్ కలిపి ఉంటాయి.
ఈ అంచనాలు నిజమైతే, OG Day 1 Box Office రికార్డులు సృష్టిస్తుంది. గతంలో రామ్ చరణ్ నటించిన గేమ్ చేంజర్ మొదటి రోజు రూ.51 కోట్లు వసూలు చేసింది. కానీ OG దాన్ని అధిగమించి 2025లో అతిపెద్ద తెలుగు ఓపెనర్గా నిలుస్తుంది. ఓజీ కన్నా కూడా గేమ్ చేంజర్ ఇండియా సినిమా కావటంతో…మెగా అభిమానులు నిన్న మొన్నటి వరకు ఆ చిత్రానికే ఎక్కువ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి అనుకున్నారు. అయితే పవన్ ఇలా ఆ చిత్రాన్ని మొదటి రోజు ఢీ కొట్టి గెలవడంతో ఇది మెగా అభిమానులకు సైతం ఆశ్చర్యకరంగా మిగులుతుంది.
మరోపక్క ఈ మధ్య జరిగిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో బాలీవుడ్ నటుడు..ఇమ్రాన్ హష్మీ తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, తెలుగు సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్తో మొదటి ప్రాజెక్ట్ చేయడం గౌరవంగా భావిస్తున్నానని చెప్పారు. దర్శకుడు సుజీత్ చూపిన విజన్, తన పాత్ర రూపకల్పన అన్నీ చాలా నచ్చాయని అన్నారు.
మొత్తం పైన భారీ అంచనాలు, పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్ పవర్తో OG బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టించే అవకాశముంది.
