Pawan Kalyan: ఓజీ డబ్బింగ్ పూర్తి.. ఉస్తాద్ షూటింగ్ కంప్లీట్.. పవన్ ప్యాన్స్ కు డబుల్ ధమాకా..

Pawan Kalyan Double Dhamaka: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా.. రాజకీయ నాయకుడిగా ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఓవైపు పొలిటికల్ లీడర్ గా కాస్త గ్యాప్ లోనే చేతిలో ఉన్న సినిమాలను పూర్తి చేసే పనిలో పడ్డారు. ఈ క్రమంలో ‘ఓజీ’ షూటింగ్ పూర్తి చేయడమే కాదు.. దానికి సంబంధించిన డబ్బింగ్ పనులను పవన్ కళ్యాణ్ పూర్తి చేశారు. మరోవైపు హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'షూటింగ్ ను కంప్లీట్ చేశారు. అందులో పవన్ పాత్రకు సంబంధించిన షూట్ పూర్తైయింది. 'గబ్బర్ సింగ్' వంటి సంచలన విజయం తరువాత పవన్ కళ్యాణ్-హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న ఈ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ కు భారీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా చిత్ర బృందం భారీ షెడ్యూల్ను విజయవంతంగా ముగించింది. దీంతో పవన్ కళ్యాణ్ పోర్షన్ కు సంబంధించిన షూట్ ను పూర్తి చేసారు. త్వరలో మిగతా షూటింగ్ ను పూర్తి చేసి ఈ చిత్రానికి గుమ్మడికాయ కొట్టనున్నారు.
ప్రజా సేవలో పవన్ కళ్యాణ్ తీరిక లేకుండా ఉన్నప్పటికీ, సినిమా పట్ల ఉన్న ప్యాషన్ తో పాటు అంతకు ముందు ఒప్పుకున్న సినిమాలను పూర్తి చేసే పనిలో పడ్డారు. కేవలం నాలుగు గంటలు మాత్రమే రెస్ట్ చేసుకుంటూ ప్రజా సేవ చేస్తూనే తనను నమ్ముకున్న నిర్మాతలు నష్టపోకుండా సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఒక పవన్ కళ్యాణ్ కు సినిమాల నుంచి తప్పించి మిగతా ఆదాయాలు లేవు. అందుకే రాజకీయాల్లో డబ్బుల కోసం సినిమాలు చేస్తున్నారు. తెర మీద తెర వెలుపల కూడా ఆయన అసాధారణ వ్యక్తిగా మన్ననలు అందుకుంటున్నారు. అంతేకాదు ప్రధాని మోడీకి అత్యంత సన్నిహితుడి ఆయనకు దగ్గరయ్యారు. ఏకంగా ప్రధాని మోడీ నే పవన్ కళ్యాణ్ ను ‘ఆందీ’ అంటూ సంభోదించడం దేశ రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపింది.
ఈ కీలకమైన షెడ్యూల్ను పూర్తి చేయడానికి నటీనటులతో ాటు సిబ్బందితో కలిసి దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ ఎంతో కష్టపడ్డారు. 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాపై నెలకొన్న ఆకాశాన్ని తాకే అంచనాలను అందుకుంటోంది. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ సరసన రాశీ ఖన్నాతో పాటు శ్రీలీల కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని జనవరి మొదటి వారంలో కానీ.. వచ్చే యేడాది ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. ఇక పవన్ సినిమాలకు సీజన్ తో పనిలేదు. మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ సుజిత్ దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న ‘ఓజీ’ మూవీకి సంబంధించిన డబ్బింగ్ పూర్తి చేశారు. ఈ వీకెండ్ వరకు ఫస్ట్ కాపీ రెడీ చేసి సినిమాను సెన్సార్ కు పంపించనున్నారు. ఈచిత్రాన్ని ఈ నెల 25న దసరా కానుకగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్యాన్ ఇండియా భాషల్లో విడుదల కాబోతుంది. పవన్ కళ్యాణ్ హిందీ డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం విశేషం.
