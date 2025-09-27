OG Collections: ఓజీ తో పవన్ మాస్ బీభత్సం.. ఫస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ ఏరియా ఇదే..

OG first Break Even Area: పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఓజీ’ మూవీ ఈ సినిమాకు తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ లో వెయ్యి, తెలంగాణలో రూ. 800 లతో ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించగా దానికి సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మరోవైపు ఓవర్సీస్ లో ఈ సినిమా $3.1 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ రాబట్టి ప్రీమియర్స్ తొలి రోజునే ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొన్న ఏరియాగా రికార్డులకు ఎక్కింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నాన్ ప్యాన్ ఇండియా కేటగిరిలో తొలి రోజే.. రూ. 154 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. తెలుగులో ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్ తర్వాత తొలి రోజు వంద కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూల్లు రాబట్టిన ఐదో తెలుగు హీరోగా పవన్ కళ్కాణ్ రికార్డులకు ఎక్కారు.
అంతేకాదు ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ లో దాదాపు రూ. 17 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. కానీ ప్రీమియర్స్ తో పాటు తొలి రోజే $3.1 యూఎస్ డాలర్స్ ను కలెక్ట్ చేసింది. మన రూపాయల్లో దాదాపు రూ. 20 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్ చేసి తొలి బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంది. వరల్డ్ వైడ్ గా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ను రికవరీ చేసుకుంది. అంతేకాదు తొలి రోజే.. 53 శాతం రికవరీ చేసింది. మొత్తంగా రెండు రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 17 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా రూ. 35 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ రకంగా రెండు రోజుల్లో రూ. 100 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. ఈ రోజుతో ఈ సినిమా రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించనుంది.
మొత్తంగా ఈ సినిమాకు తెలంగాణలో ఇపుడు టికెట్ రేట్ పెంపు హైకోర్టు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మొట్టికాయలు వేసింది. ఇష్టమొచ్చినట్టు టికెట్ రేట్స్ పెంచడం ఏమిటనే ప్రశ్న వేసింది. దీనికి ఓజీ తరుపున వాదిస్తున్న లాయర్.. మిమ్మల్ని ఎవరు సినిమా చూడమన్నారు. అర్హత ఉన్న వాళ్లే ఈ సినిమా చూస్తారనే ఎదరు దాడి చేశారు. ఏది ఏమైనా ‘ఓజీ’ సినిమా కు మిక్స్ డ్ రెస్పాన్స్ వచ్చినా మంచి వసూల్లనే రాబడుతుంది. కానీ పెంచిన టికెట్ రేట్స్ వల్ల సామాన్యులు ఈ సినిమా చూడాలంటనే భయపడే పరిస్థితి నెలకొంది. మరి మిక్స్ డ్ టాక్ తో పవన్ కళ్యాణ్ .. చాలా యేళ్ల తర్వాత బాక్సాఫీస్ దగ్గర క్లీన్ హిట్ అందుకుంటాడా లేదా అనేది వెయిట్ అండ్ సీ.
