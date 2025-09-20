OG Ticket Rate: ఇది కదా పవన్ రేంజ్.. లక్ష రూపాయలు పలికిన ‘ఓజీ’ సినిమా టికెట్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OG Ticket Rate: హిట్ ఫ్లాప్ లతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి సినిమా ముందు తన చిత్రాలతో హైప్ క్రియేట్ చేయడం పవన్ కళ్యాణ్ కు ఉన్న క్రేజ కు నిదర్శనం. రీసెంట్ గా ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమా డిజాస్టర్ అయిన .. ఆయన తదుపరి చిత్రం ‘ఓజీ’ పై ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ లేదు. ఈ సినిమా టికెట్ కోసం అభిమానులు ఎగబడుతున్నారు. ఓ పవన్ అభిమాని ఏకంగా టికెట్ ను లక్ష రూపాయలకు దక్కించుకోవడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 20, 2025, 03:43 PM IST

OG Ticket Rate: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఓజీ’. సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని డీవీవి దానయ్య భారీ ఎత్తున నిర్మించాడు.  ఈ సినిమాపై క్రేజ్ అంత కంతకు పెరుగుతుంది. తాజాగా ఓజీ సినిమా టిక్కెట్‌ను లక్ష రూపాయలకు దక్కించుకొని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌పై తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నాడు. 

చిత్తూరులోని రాఘవ థియేటర్‌లో ఓజీ సినిమా మొదటి టికెట్‌ను అక్షరాలా లక్ష రూపాయలకు కొనుగోలు చేశాడు. ఆ లక్ష రూపాయలను పవన్‌ ఆఫీస్‌కు పంపించేందుకు థియేటర్‌ యాజమాన్యం ప్రయత్నిస్తోంది. గ్రామాల అభివృద్ధికి ఉపయోగపడేలా డబ్బును పంపించేందుకు సిద్ధమైంది. మరోవైపు టికెట్‌ కొన్న అభిమాని శ్రీరామ్‌లోచన్‌ను పవన్‌ ఫ్యాన్స్ అభినందిస్తున్నారు. అభిమానంతో టికెట్‌ కొనడమే కాదు… ఆ డబ్బును గ్రామాభివృద్ధి వాడాలన్న విషయం హర్షణీయం అంటున్నారు.

ఇక పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఓజాస్ గంభీర’ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ముంబై బ్యాక్ డ్రాప్ జపాన్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఉండబోతుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ లో నార్త్ అమెరికాలో దాదాపు $3 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసే దిశగా దూసుకుపోతుంది. ఈ సినిమా విడుదల వరకు ఏ మేరకు పోతుందో చూడాలి. ఒకవేళ పాజిటివ్ టాక్ వస్తే.. పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఓజీ’ మూవీని ఆపడం ఎవరి తరం కాదు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

OG Ticktet Rate Sold on on lakh RupeesOG Ticktet Rates HikeOG Ticket Rates Hike in TelanganaOG Ticket Rates Hike in Andhra PradeshOG Overseas Pre Sales

