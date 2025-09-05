OG Records: రిలీజ్ మూడు వారాల ముందే ఓవర్సీస్ లో ‘ఓజీ’ రికార్డు.. ఏకంగా 1 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ తో మాస్ బీభత్సం..

OG Records: పవన్ కళ్యాణ్ రీసెంట్ గా ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమాతో పలకరించారు. ఈ చిత్రం పెద్దగా అలరించలేకపోయింది. కానీ ఈయన నెక్ట్స్ మూవీ ‘ఓజీ’ మూవీపై అంచనాలు భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ లుక్, గ్లింప్స్ మాత్రమే విడుదలైంది. కానీ ట్రైలర్ ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు. కానీ ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. తాజాగా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త చిత్రం 'ఓజీ' ఉత్తర అమెరికా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనాలు నమోదు చేస్తోంది. అంతేకాదు హీరోగా తన పవర్ ఏంటో చూపిస్తున్నాడు. మంచి కథ, కథనం, కాంబినేషన్ కుదిరితే బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచనాలు ఎలా ఉంటాయో ‘ఓజీ’ సినిమా ప్రూవ్ చేస్తోంది. ‘ఓజీ’ మూవీ ప్రీమియర్ ప్రీ-సేల్స్లో 1 మిలియన్ డాలర్లను రాబట్టింది. విడుదలకు మూడు వారాలు ముందే ఈ ఘనతను అత్యంత వేగంగా సాధించిన తొలి చిత్రంగా రికార్డులు నెలకొల్పింది.
పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్ డమ్ ఏంటో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అసాధారణ క్రేజ్ తో ఎన్నో రికార్డులను ఖాతాలో వేసుకుంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్. ఇప్పుడు 'ఓజీ' తుఫానుతో మరోసారి బాక్సాఫీస్ లెక్కలు సరిచేస పనిలో పడ్డాడు. అభిమానులతో పాటు, ట్రేడ్ వర్గాలు సైతం పవన్ కళ్యాణ్ సృష్టిస్తున్న సరికొత్త రికార్డుల పట్ల ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నారు.
‘ఓజీ’ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ రికార్డుల తుప్పు ఒదిలించే పనిలో పడ్డాడు. ఇందులో పవన్ కళ్యాణ్ ఓజాస్ గంభీరమైన శక్తివంతమైన పాత్రలో పవన్ కళ్యాణ్ కనువిందు చేయనున్నాడు. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. విడుదలకు మూడు వారాల ముందే.. ఓజీగా ఆయన బాక్సాఫీస్ను శాసిస్తున్నారు.
ఆకలితో ఉన్న చిరుతపులిలా, పవన్ కళ్యాణ్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్నట్టుగా రికార్డులను వేటాడి వెంటాడుతున్నాడు. ఓజీ చిత్రం నుండి ఇప్పటిదాకా విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కు గ్లింప్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 'ఓజీ'పై అంచనాలు రోజురోజుకి పెరుగుతున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు మాత్రమే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రియులంతా ఈ మూవీ కోసం ఎంతగానో వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇక'ఓజీ' వసూళ్ల పరంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రకంపనలు సృష్టించడం ఖాయం అని చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే ఓవర్సీస్ లో ఈ చిత్రం ఇప్పటికే 1 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసింది. అంతేకాదు పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రంలో ఈ చిత్రం ఓ మైలురాయిగా నిలవడం ఖాయం అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
పవన్ కళ్యాణ్ గంభీరగా గర్జించనున్న 'ఓజీ' మూవీ ఇమ్రాన్ హష్మీ, ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ ముఖ్యాపాత్రల్లో నటించారు. ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో ప్రకాష్ రాజ్, శ్రియా రెడ్డి, అర్జున్ దాస్ నటించారు. దర్శకుడు సుజీత్ ఈ చిత్రాన్ని ఒక సినిమాటిక్ తుఫానుగా రూపొందించారు. డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య, కళ్యాణ్ దాసరి ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. . తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. 'ఓజీ' అనే శక్తివంతమైన టైటిల్ కి తగ్గట్టుగానే.. ఉత్తర అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద పవన్ కళ్యాణ్ తుఫాను సృష్టిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ తుఫాను వరల్డ్ వైడ్ గా ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి.
