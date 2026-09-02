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చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన పవన్ కళ్యాణ్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..!

Pawan Kalyan Movie Released on Chiranjeevi Birthday: పవన్ కళ్యాణ్ .. ఈ పేరు వింటేనే అభిమానులకు పూనకాలే. ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్  జనసేనానిగానే కాకుండా..ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా..  సినిమా నటుడిగా రాణిస్తున్నారు. పవన్ కెరీర్ లో నటించిన ఓ చిత్రం చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా  విడుదలై పవన్ కళ్యాణ్  సినిమా ఏంటో తెలుసా..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 02, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:55 PM IST
చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన పవన్ కళ్యాణ్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..!
Image Credit: Pawan Kalyan chiranjeevi (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన పవన్ కళ్యాణ్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..!
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