/ చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన పవన్ కళ్యాణ్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..!

Pawan Kalyan Chiranjeevi:. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పేరు చెబితేనే అభిమానులు ఊగిపోతారు. ఈయన అసలు పేరు కొణిదెల కళ్యాణ్ బాబు. చిరంజీవి తమ్ముడిగా 1996లో గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ లో అల్లు అరవింద్ నిర్మాతగా ఇవివి సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి’ మూవీతో వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు.
అప్పట్లో 1996లో ఈ సినిమాను ప్రమోషన్స్ను వెరైటీగా చేశారు. ఈ అబ్బాయి ఎవరు అంటూ హైదరాబాద్ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అప్పటి నగరాల్లో వేసిన ఈ పోస్టర్స్ ఈ సినిమాపై హైప్ పెంచాయి. పవన్ కళ్యాణ్ స్క్రీన్ పై కనపడ్డ తొలి చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ కాకుండా.. కళ్యాణ్ అని ఉంటుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ ను కూడా వెరైటీగా ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్ పేరుతోనే యాక్ట్ చేయడం విశేషం.
గోకులంలో సీత..
ఈ చిత్రం తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్.. ముత్యాల సుబ్బయ్య డైరెక్షన్లో రెండో సినిమా ‘గోకులంలో సీత’ చేసారు. ఈ సినిమా నుంచే కళ్యాణ్ బాబుగా ఉన్న తన పేరును ‘పవన్ కళ్యాణ్’గా స్క్రీన్ పై తొలిసారి కనిపించింది. కొణిదెల కుటుంబం మొత్తం ఆంజనేయ స్వామి భక్తులు. అప్పట్లో అన్నయ్య శివ శంకర్ వర ప్రసాద్ నుంచి ఆంజనేయ స్వామి మారు పేరుగా ఉన్న చిరంజీవినే తన పేరు మార్చుకొని తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో మెగాస్టార్గా ఎదిగారు. ఆ పేరు మహత్యమూ ఏమో.. చిరంజీవి సినీ రంగంలో ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలు అందుకున్నారు.
కళ్యాణ్ బాబు నుంచి పనవ్ కళ్యాణ్..
అటు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా హనుమంతుడి పేరు వచ్చేలా కళ్యాణ్ పేరు ముందు పవన్ చేర్చుకొని పవన్ కళ్యాణ్ అయ్యారు. హనుమంతుడి పేరు మహత్యమో ఏమో .. సినీ ఇండస్ట్రీలో పవర్ స్టార్ గా ఎదిగారు.అంతేకాదు రాజకీయంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి అందుకున్నారు. త్వరలో ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన్ని చూడాలనుకుంటున్నారు ఫ్యాన్స్.
చిరు బర్త్ డే రోజున విడుదలైన ఏకైక చిత్రం..
ఇక పవన్ కళ్యాణ్ రెండో చిత్రం ‘గోకులంలో సీత’ సినిమాలో తన సొంత పేరు పవన్ కళ్యాణ్ పేరుతో నటించడం విశేషం. ఆ సినిమా తర్వాత మరే ఇతర సినిమాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ తన సొంత పేరు స్క్రీన్ పై కనబడలేదు. ఈ సినిమా అప్పట్లో 1997లో చిరంజీవి పుట్టినరోజైన ఆగష్టు 22న విడుదలై మంచి విజయం సాధించింది. పవన్ నటించి ఓ చిత్రం ఆయన అన్నయ్య చిరు పుట్టినరోజున రిలీజ్ కావడం విశేషం. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే రోజున ఇప్పటి వరకు ఆయన చిత్రం ఏది రిలీజ్ కాలేదు. భవిష్యత్తులో పవన్ బర్త్ డే రోజున ఏదైనా సినిమా విడుదలైతే ఫ్యాన్స్ చూడాలనుకుంటున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం అయిన తర్వాత ‘హరి హర వీరమల్లు’ ‘ఓజీ’, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ చిత్రాలతో పలకరించారు.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.