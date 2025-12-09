English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Purushaha Movie: పవన్ కళ్యాణ్‌ ‘పురుష:’ మూవీ కొత్త పోస్టర్.. మొగాళ్లను మొక్కుకుంటూ కాదు.. తొక్కుకుంటూ..!

Purushaha Movie: పవన్ కళ్యాణ్‌ ‘పురుష:’ మూవీ కొత్త పోస్టర్.. 'మొగాళ్లను మొక్కుకుంటూ కాదు.. తొక్కుకుంటూ..!'

Purushaha Movie New Poster: వరుసగా డిఫరెంట్ పోస్టర్స్‌తో అంచనాలు పెంచేస్తోంది పురుష: మూవీ టీమ్. తాజాగా 'మగాళ్లను మొక్కు కుంటూ కాదు తొక్కు కుంటూ పోతం..' అంటూ ఉన్న క్యాప్షన్‌తో ఉన్న పోస్టర్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. త్వరలోనే విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 9, 2025, 10:17 PM IST

Purushaha Movie: పవన్ కళ్యాణ్‌ ‘పురుష:’ మూవీ కొత్త పోస్టర్.. 'మొగాళ్లను మొక్కుకుంటూ కాదు.. తొక్కుకుంటూ..!'

Purushaha Movie New Poster: కామెడీ బెస్డ్ సినిమాలకు పెద్దగా లాజిక్‌లను ప్రేక్షకులు పట్టించుకోరు. మనం టికెట్ డబ్బులకు ఎంత ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అయ్యామనే చూస్తున్నారు. అందుకే స్టార్ హీరోలు కూడా ప్రస్తుతం కామెడీ ట్రాక్ సినిమాలనే ఎంచుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆడియన్స్‌ను కడుపుబ్బా నవ్వించేందుకు ‘పురుష:’ మూవీ వచ్చేస్తోంది. పవన్ కళ్యాణ్‌ బత్తుల ఈ మూవీ ద్వారా హీరోగా పరిచయం కానున్నాడు. ళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్నారు. వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. వైష్ణవి కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్‌లు హీరోయిన్స్‌గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. కసిరెడ్డి, సప్తగిరి పాత్రలు స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలవనుండగా.. వెన్నెల కిషోర్, వి.టి.వి.గణేష్, అనంత శ్రీరామ్, పమ్మి సాయి, మిర్చి కిరణ్ తదితరులు కామెడీతో ప్రేక్షకులు హాయిగా నవ్వుకుంటారని మూవీ మేకర్స్ చెబుతున్నారు.

 

ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్స్, క్యాప్షన్స్‌లో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. ఈ నేపథ్యంలోనే మరో పోస్టర్‌లో మరింత ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేశారు మేకర్స్. 'మగాళ్లను మొక్కు కుంటూ కాదు తొక్కు కుంటూ పోతం..' అంటూ పోస్టర్‌పై రాసిన డిఫరెంట్ క్యాప్షన్ అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. మూవీ విడుదల వరకు ఇలాంటి క్యాప్షన్స్‌తో మరిన్ని పోస్టర్స్ వదిలేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

 

షూటింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ సినిమా.. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. త్వరలోనే ఈ సినిమా విడుదల తేదీని మేకర్స్ వెల్లడించనున్నారు. ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా.. పెద్ద ఎత్తున సినిమాను నిర్మించినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమాటోగ్రఫర్‌గా సతీష్ ముత్యాల, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా శ్రవణ్ భరద్వాజ్ పని చేశారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు కోటి నిర్వ, ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా రవిబాబు వర్క్ చేస్తున్నారు.

టెక్నీకల్ టీమ్:

==> బ్యానర్ : కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్

==> ప్రొడ్యూసర్ : బత్తుల కోటేశ్వరరావు

==> డైరెక్టర్ : వీరు వులవల

==> మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ : శ్రవణ్ భరద్వాజ్

==> కెమెరామెన్ : సతీష్ ముత్యాల

==> ఎడిటర్ : కోటి

==> ఆర్ట్ : రవిబాబు దొండపాటి

==> లిరిక్స్ : అనంత శ్రీరామ్

==> PRO : సాయి సతీష్

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

