Imanvi In Pawan Kalyan Movie: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, స్టైలిష్ డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి కాంబినేషన్లో రాబోతున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ గురించి ప్రస్తుతం ఫిలింనగర్లో ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది. పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్కు తగ్గట్టుగా ఒక పవర్ఫుల్ స్క్రిప్ట్ను సురేందర్ రెడ్డి సిద్ధం చేయగా, ఈ సినిమా హీరోయిన్ ఎవరన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. 2026 ఉగాది పర్వదినాన ప్రారంభం కానున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కోసం హీరోయిన్ వేట ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఈ రేసులో ఒక కొత్త పేరు బలంగా వినిపిస్తోంది.
రష్మిక కాదు.. ఇమాన్వీ?
మొదట్లో ఈ సినిమా కోసం నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న పేరు వినిపించినప్పటికీ, తాజా సమాచారం ప్రకారం మేకర్స్ ఒక కొత్త బ్యూటీ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రభాస్ హీరోగా హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ఫౌజీ' (Fauji) సినిమాతో ఇమాన్వీ టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతోంది. తన క్లాసిక్ లుక్స్ మరియు సోషల్ మీడియా క్రేజ్ దృష్ట్యా, పవన్ సరసన ఈమె అయితే ఫ్రెష్గా ఉంటుందని సురేందర్ రెడ్డి భావిస్తున్నారట. పవన్ కల్యాణ్ తన రాజకీయ, ఇతర సినిమా కమిట్మెంట్స్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఈ చిత్రానికి డేట్స్ కేటాయించనున్నారు. 2026 మార్చిలో (ఉగాదికి) ఈ సినిమాను అధికారికంగా ప్రారంభించి, ఆ వెంటనే రెగ్యులర్ షూటింగ్కు వెళ్లాలని చిత్ర యూనిట్ ప్లాన్ చేస్తోంది.
సురేందర్ రెడ్డి మార్క్ స్టైలిష్ యాక్షన్, పవన్ కల్యాణ్ మాస్ అప్పీల్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ కానున్నాయి. ఇప్పటికే కథా చర్చలు ముగియగా, ప్రస్తుతం ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల ఎంపిక ప్రక్రియ సాగుతోంది.
ఇమాన్వీ పేరు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నప్పటికీ, చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ నుండి గానీ, సురేందర్ రెడ్డి నుండి గానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఒకవేళ ఇమాన్వీ కన్ఫర్మ్ అయితే, ప్రభాస్ తర్వాత వెంటనే పవన్ కళ్యాణ్ వంటి బిగ్ స్టార్తో ఛాన్స్ దక్కించుకోవడం ఆమె కెరీర్కు మలుపు తిప్పే 'బంపర్ ఆఫర్' అనే చెప్పాలి.
