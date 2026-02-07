English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Pawan Kalyan Surender Reddy Movie: పవన్ కల్యాణ్ సరసన ప్రభాస్ హీరోయిన్..సురేందర్ రెడ్డి సినిమాతో మరో బ్లాక్‌బాస్టర్?!

Imanvi In Pawan Kalyan Movie: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, స్టైలిష్ డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ గురించి ప్రస్తుతం ఫిలింనగర్‌లో ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది. పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్‌కు తగ్గట్టుగా ఒక పవర్‌ఫుల్ స్క్రిప్ట్‌ను సురేందర్ రెడ్డి సిద్ధం చేయగా, ఈ సినిమా హీరోయిన్ ఎవరన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 7, 2026, 06:48 PM IST

Imanvi In Pawan Kalyan Movie: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, స్టైలిష్ డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ గురించి ప్రస్తుతం ఫిలింనగర్‌లో ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది. పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్‌కు తగ్గట్టుగా ఒక పవర్‌ఫుల్ స్క్రిప్ట్‌ను సురేందర్ రెడ్డి సిద్ధం చేయగా, ఈ సినిమా హీరోయిన్ ఎవరన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 2026 ఉగాది పర్వదినాన ప్రారంభం కానున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కోసం హీరోయిన్ వేట ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఈ రేసులో ఒక కొత్త పేరు బలంగా వినిపిస్తోంది.

రష్మిక కాదు.. ఇమాన్వీ?
మొదట్లో ఈ సినిమా కోసం నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న పేరు వినిపించినప్పటికీ, తాజా సమాచారం ప్రకారం మేకర్స్ ఒక కొత్త బ్యూటీ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రభాస్ హీరోగా హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ఫౌజీ' (Fauji) సినిమాతో ఇమాన్వీ టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెడుతోంది. తన క్లాసిక్ లుక్స్ మరియు సోషల్ మీడియా క్రేజ్ దృష్ట్యా, పవన్ సరసన ఈమె అయితే ఫ్రెష్‌గా ఉంటుందని సురేందర్ రెడ్డి భావిస్తున్నారట. పవన్ కల్యాణ్ తన రాజకీయ, ఇతర సినిమా కమిట్‌మెంట్స్‌ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఈ చిత్రానికి డేట్స్ కేటాయించనున్నారు. 2026 మార్చిలో (ఉగాదికి) ఈ సినిమాను అధికారికంగా ప్రారంభించి, ఆ వెంటనే రెగ్యులర్ షూటింగ్‌కు వెళ్లాలని చిత్ర యూనిట్ ప్లాన్ చేస్తోంది.

సురేందర్ రెడ్డి మార్క్ స్టైలిష్ యాక్షన్, పవన్ కల్యాణ్ మాస్ అప్పీల్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ కానున్నాయి. ఇప్పటికే కథా చర్చలు ముగియగా, ప్రస్తుతం ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల ఎంపిక ప్రక్రియ సాగుతోంది.

ఇమాన్వీ పేరు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నప్పటికీ, చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ నుండి గానీ, సురేందర్ రెడ్డి నుండి గానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఒకవేళ ఇమాన్వీ కన్ఫర్మ్ అయితే, ప్రభాస్ తర్వాత వెంటనే పవన్ కళ్యాణ్ వంటి బిగ్ స్టార్‌తో ఛాన్స్ దక్కించుకోవడం ఆమె కెరీర్‌కు మలుపు తిప్పే 'బంపర్ ఆఫర్' అనే చెప్పాలి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

pawan kalyanImaanviPawan Kalyan New Movie HeroinePrabhas Fauji heroineSurender Reddy

