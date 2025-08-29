English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thammudu Rerelease: పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కి అదిరిపోయే కానుక.. ఆ వింటేజ్ సినిమా రీ-రిలీజ్..

Pawan Kalyan Birthday Surprise ప్రస్తుతం స్టార్ హీరోల బర్తడే అంటే చాలు వాళ్ళ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలలో రీ రిలీస్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సెప్టెంబర్ 2న పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే కావడంతో.. ఆయన సూపర్ హిట్ సినిమా తమ్ముడు రీ రిలీజ్ చేయడానికి.. సన్నహాలు పూర్తయ్యాయి..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Aug 29, 2025, 12:53 PM IST

Pawan Kalyan Thammud Re Release 
టాలీవుడ్‌లో రీ రిలీజ్ ట్రెండ్ ప్రస్తుతం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. ప్రతి వారం ఏదో ఒక క్లాసిక్ మూవీ థియేటర్లలో మళ్లీ రిలీజ్ అవుతూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు రీ రిలీజ్‌లో రికార్డులు సృష్టించడం ఒక పరంపరగా మారింది. ఈసారి పవన్ కెరీర్‌లోని బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘తమ్ముడు’ ను రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు.

ఈ చిత్రం ఇప్పటివరకు అనేక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలపంటలో రికార్డులు సృష్టించిందని తెలుసు. ఇప్పుడు, ఆగస్ట్ 30 నుంచి ‘తమ్ముడు’ ను గ్రాండ్ గా థియేటర్లలో మళ్లీ ప్రదర్శించబోతోన్నారు. ఈ రీ రిలీజ్ పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టిన రోజు సమీపంలో జరగనుండడంతో, అభిమానులకు ప్రత్యేక పండుగ వాతావరణాన్ని అందించనుంది.

శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్ ఫిల్మ్స్ పతాకంపై శ్రీమతి మునీశ్వరి సమర్పించిన ఈ చిత్రాన్ని, ఉత్తరాంధ్రలో వైష్ణవి శ్రీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై విక్రమ్ బ్రదర్స్ మరియు ఆసన్ సూర్య దేవర హక్కులు తీసుకుని భారీగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఫ్యాన్స్ ఈ రీ రిలీజ్ కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తుందనే నమ్మకంతో ఉన్నారు.

‘తమ్ముడు’ 1999లో విడుదలై పెద్ద హిట్టుగా నిలిచింది. అరుణ్ ప్రసాద్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ సరసన ప్రీతి జింగానియా ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. బి. శివరామకృష్ణ నిర్మించిన ఈ సినిమా, రమణ గోగుల సంగీతం వల్ల ప్రేక్షకుల మనసులను కట్టిపడేసింది. ఈ సినిమా పాటలు ఇప్పటికీ కూడా జనాల్ని ఉర్రూతలుగిస్తున్న ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. 

రీ రిలీజ్ సందర్భంగా థియేటర్లలో భారీ హద్దులు, ప్రత్యేక షో టైమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోందంట. పవన్ ఫ్యాన్స్ కోసం ఇది ఒక సంతోషకరమైన సంధర్బం. మళ్లీ థియేటర్లలో ‘తమ్ముడు’ ను చూడటంతో.. ప్రేక్షకులు మళ్లీ జ్ఞాపకాలలో నూతన ఉత్సాహాన్ని పొందనున్నారు.ఇక ఈ చిత్రం ఇప్పుడు కూడా రికార్డులను తిరిగి రాసే ఛాన్స్ ఉంది అని సినీ పండితులు అంచనాలు వేస్తున్నారు.

