English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hari Hara Veera Mallu OTT Streaming: ప్రముఖ ఓటీటీలోకి పవన్ కల్యాణ్ ‘హరి హర వీరమల్లు: పార్ట్ 1 – స్వోర్డ్ vs స్పిరిట్’ స్ట్రీమింగ్..

Hari Hara Veera Mallu OTT Streaming: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం అయిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమా  విడుదలైంది. ఇప్పటికే థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 20, 2025, 01:10 PM IST

Trending Photos

EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
6
Salary Hike
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
Hari Hara Veera Mallu OTT Streaming: ప్రముఖ ఓటీటీలోకి పవన్ కల్యాణ్ ‘హరి హర వీరమల్లు: పార్ట్ 1 – స్వోర్డ్ vs స్పిరిట్’ స్ట్రీమింగ్..

Hari Hara Veera Mallu OTT Streaming: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో వెళ్లి తొలిసారి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం  ‘హరి హర వీరమల్లు’.   ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూసారు. కానీ ఈ సినిమా స్టోరీ బాగున్నా.. విజువల్స్ పరంగా వీక్ గా ఉండటంతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రన్ ముగిసింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 70 కోట్లకు పైగా షేర్ (రూ. 135 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది.ఇక థియేట్రికల్ ఈ సినిమా రూ. 120 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. కానీ సగం మాత్రమే ఈ సినిమా రివకరీ చేసింది. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో ‘హరి హర వీరమల్లు’  చిత్రం బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. 

తాజాగా ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. అది కూడా తమిళం, మలయాళం, తెలుగు భాషల్లో మాత్రమే స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. హిందీ, కన్నడలో మాత్రం స్ట్రీమింగ్ కు రాలేదు. ఈ చిత్రాన్ని రాధాకృష్ణ జాగర్లమూడి,  జ్యోతి కృష్ణ సంయుక్తంగా దర్శకత్వం వహించారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎం.ఎం. కీరవాణి  సంగీతాన్నిఅందించారు. 

పీరియడ్ అడ్వెంచర్ జానర్‌లో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్‌తో పాటు నిధి అగర్వాల్, బాబీ డియోల్, సత్యరాజ్, సచిన్ ఖేడ్కర్, నాజర్, రఘుబాబు వంటి ప్రముఖ నటులు లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా కథ విషయానికొస్తే.. మన దేశాన్ని దుర్మార్గంగా పాలించిన మొఘల్ కాలం నాటి ఈ కథలో, హరి హర వీరమల్లు అనే ఒక ధైర్యవంతుడు చక్రవర్తి ఔరంగజేబు కోట నుండి ప్రసిద్ధ కోహినూర్ వజ్రాన్ని దొంగిలించడానికి ఢిల్లికి బయలుదేరుతాడు. ఈ క్రమంలో  రాజకీయ కుట్రలు,యుద్ధాలు, సాహసాలతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించింది.ధర్మ రక్షణ కోసం హరి హర వీరమల్లు ఏం చేసాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రాల విషయానికొస్తే.. వచ్చే నెల 25న విడుదల కాబోతుంది. మరోవైపు ఈయన హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమాను కంప్లీట్ చేసే పనిలో పడ్డారు. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Hari Hara Veera Mallu OTT StreamingHari Hara Veera Mallu Part 1 – Sword vs SpiritHari Hara Veera Mallu ottHari Hara Veera Mallu streaming on amazon prime video ottHari Hara Veera Mallu

Trending News