Hari Hara Veera Mallu OTT Streaming: ప్రముఖ ఓటీటీలోకి పవన్ కల్యాణ్ ‘హరి హర వీరమల్లు: పార్ట్ 1 – స్వోర్డ్ vs స్పిరిట్’ స్ట్రీమింగ్..

Hari Hara Veera Mallu OTT Streaming: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో వెళ్లి తొలిసారి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘హరి హర వీరమల్లు’. ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూసారు. కానీ ఈ సినిమా స్టోరీ బాగున్నా.. విజువల్స్ పరంగా వీక్ గా ఉండటంతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రన్ ముగిసింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 70 కోట్లకు పైగా షేర్ (రూ. 135 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది.ఇక థియేట్రికల్ ఈ సినిమా రూ. 120 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. కానీ సగం మాత్రమే ఈ సినిమా రివకరీ చేసింది. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో ‘హరి హర వీరమల్లు’ చిత్రం బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
తాజాగా ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. అది కూడా తమిళం, మలయాళం, తెలుగు భాషల్లో మాత్రమే స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. హిందీ, కన్నడలో మాత్రం స్ట్రీమింగ్ కు రాలేదు. ఈ చిత్రాన్ని రాధాకృష్ణ జాగర్లమూడి, జ్యోతి కృష్ణ సంయుక్తంగా దర్శకత్వం వహించారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతాన్నిఅందించారు.
పీరియడ్ అడ్వెంచర్ జానర్లో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్తో పాటు నిధి అగర్వాల్, బాబీ డియోల్, సత్యరాజ్, సచిన్ ఖేడ్కర్, నాజర్, రఘుబాబు వంటి ప్రముఖ నటులు లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా కథ విషయానికొస్తే.. మన దేశాన్ని దుర్మార్గంగా పాలించిన మొఘల్ కాలం నాటి ఈ కథలో, హరి హర వీరమల్లు అనే ఒక ధైర్యవంతుడు చక్రవర్తి ఔరంగజేబు కోట నుండి ప్రసిద్ధ కోహినూర్ వజ్రాన్ని దొంగిలించడానికి ఢిల్లికి బయలుదేరుతాడు. ఈ క్రమంలో రాజకీయ కుట్రలు,యుద్ధాలు, సాహసాలతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించింది.ధర్మ రక్షణ కోసం హరి హర వీరమల్లు ఏం చేసాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రాల విషయానికొస్తే.. వచ్చే నెల 25న విడుదల కాబోతుంది. మరోవైపు ఈయన హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమాను కంప్లీట్ చేసే పనిలో పడ్డారు.
