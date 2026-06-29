/5 టైటిల్స్ మార్చుకున్న పవన్ మూవీ.. అయినా తప్పని డిజాస్టర్.. మీరు ఊహించింది కాదు..

Pawan Kalyan titles Change Story: గతేడాది ‘ఓజీ’ మూవీతో తన కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ ఈ యేడాది ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ మూవీతో బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు. అయితే పవన్ కళ్యాణ్.. మిగతా టాప్ హీరోల మాదిరి టాప్ డైరెక్టర్స్తో పనిచేయలేదు. రాజమౌళి, సందీప్ రెడ్డి వంగా, ప్రశాంత్ నీల్, సుకుమార్ వంటి దర్శకులెవరితో సినిమాలు చేయలేదు. కానీ హీరోగా తన పేరుతోనే బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేయడం అనేది పవన్ కళ్యాణ్కు మాత్రమే సాధ్యమైంది.
పవన్ కెరీర్లో 30 చిత్రాలు..
అయితే.. పవన్ కళ్యాణ్ తన కెరీర్లో 30 చిత్రాల్లో నటించారు. అందులో విష్ణువర్ధన్ దర్శకత్వంలో నటించిన చిత్రం ‘పంజా’. ఈ సినిమాకు ముందుగా పలు టైటిల్స్ను పరిశీలించారు. మొదటగా ఈ సినిమాకు ‘షాడో’ అనే టైటిల్ అనుకున్నారు. అంతేకాదు ఫిల్మ్ చాంబర్లో ఆ టైటిల్ను రిజిస్టర్ చేయించారు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు చిరంజీవి, రజినీకాంత్ నటించిన సూపర్ హిట్ ‘కాళి’ టైటిల్ ఫిక్స్ అని అనుకున్నారు. ఆ టైటిల్ కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత పవర్, తిలక్, పటేల్ ఇలా రకరకాల పేర్లు అనుకున్నప్పటికీ చివరకు ‘పంజా’ టైటిల్ను ఫిక్స్ చేయడంతో పాటు అదే టైటిల్తో రిలీజ్ చేశారు. రిజల్ట్ మాత్రం ఫ్లాప్.
గ్యాంగ్స్టర్ పాత్రలో నటించిన మూవీ..
ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్గా నిలిచింది. ఈ సినిమాతో తెలుగులో అడివి శేష్ విలన్గా పరిచయం అయ్యాడు. పవన్ కళ్యాణ్ తన కెరీర్లో ‘బాలూ’ మూవీ తర్వాత ఈ సినిమాలో గ్యాంగ్ స్టర్ పాత్రలో నటించారు. ఆ తర్వాత సుజిత్ దర్శకత్వంలో ‘ఓజీ’ మూవీ చేశాడు. ఈ సినిమాలో బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సీక్వెల్గా ‘ఓజీ 2’ రాబోతున్నట్టు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. వచ్చే యేడాది ఈ సినిమా పట్టాలెక్కే అవకాశాలున్నాయి. ఏది ఏమైనా సినిమా కథలో దమ్ముండాలి కానీ.. టైటిల్ ఏది పెట్టినా.. కథలో ఇంపాక్ట్ ఉంటే ఆ చిత్రాన్ని ఆపడం ఎవరి తరం కాదు.
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