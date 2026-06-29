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5 టైటిల్స్ మార్చుకున్న పవన్ మూవీ.. అయినా తప్పని డిజాస్టర్.. మీరు ఊహించింది కాదు..

Pawan Kalyan movie 5 titles Change: పవన్ కళ్యాణ్ సినీ కెరీర్‌లో హిట్ మూవీస్ కంటే ప్లాప్ మూవీసే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయినా.. తన స్వాగ్‌తో సినీ ఇండస్ట్రీలో అసలు సిసలు పవర్ స్టార్‌గా సత్తా చాటుతున్నాడు. ఈయన నటించిన ఓ సినిమా కోసం ఐదు టైటిల్స్ అనుకున్నా.. ఫైనల్‌గా విడుదల చేశారు. రిజల్ట్ మాత్రం డిజాస్టర్.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 29, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:30 AM IST
5 టైటిల్స్ మార్చుకున్న పవన్ మూవీ.. అయినా తప్పని డిజాస్టర్.. మీరు ఊహించింది కాదు..
Image Credit: Pawan Kalyan (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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5 టైటిల్స్ మార్చుకున్న పవన్ మూవీ.. అయినా తప్పని డిజాస్టర్.. మీరు ఊహించింది కాదు..
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