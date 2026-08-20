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Star Heroine: లండన్‌లో అర్ధరాత్రి అతను అడవిలో నన్ను చంపేస్తారు అనుకున్న.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Star Heroine: హీరోయిన్ పాయల్ రాధాకృష్ణన్ తనకు ఎదురైన ఒక భయంకరమైన లండన్ అనుభవాన్ని ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు కొత్త ప్రదేశాలను చూడాలని, కొత్త అనుభవాలను పొందాలని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు అలాంటి అనుభవాలు ఊహించని భయాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి. పాయల్‌కు లండన్‌లో ఎదురైన సంఘటన కూడా అలాంటిదే.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 20, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:37 PM IST
Star Heroine: లండన్‌లో అర్ధరాత్రి అతను అడవిలో నన్ను చంపేస్తారు అనుకున్న.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Image Credit: Payal Radhakrishnan(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Star Heroine: లండన్‌లో అర్ధరాత్రి అతను అడవిలో నన్ను చంపేస్తారు అనుకున్న.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
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