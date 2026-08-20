Star Heroine: పాపం ప్రతాప్ సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన హీరోయిన్ పాయల్ రాధాకృష్ణన్. ఈ హీరోయిన్ తాజాగా తన లండన్ అనుభవం చెప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచి. లండన్లో ఉన్న సమయంలో పాయల్ ఒక అపార్ట్మెంట్లో కూడా ఉండాలని, అలాగే హాస్టల్లో కూడా ఉండాలని అనుకున్నారు. హాస్టల్లో ఉండటం ద్వారా అక్కడి వాతావరణాన్ని స్వయంగా అనుభవించాలని ఆమె భావించారు. అయితే హాస్టల్కు వెళ్లిన తర్వాత ఆమెకు పరిస్థితి అంత సౌకర్యంగా అనిపించలేదు.
ఒకే గదిలో చాలామంది ఉండటం ఆమెకు ఆందోళన కలిగించింది. గదిలో కొన్ని బెడ్లు మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, అక్కడికి ఎవరు వస్తున్నారో, వారి గురించి తనకు ఏమీ తెలియదని పాయల్ చెప్పారు. కొంతమంది మత్తులో ఉన్నవాళ్లు కావచ్చు, మరికొందరు చాలా రోజులుగా సరిగ్గా నిద్రపోని వ్యక్తులు కావచ్చని ఆమె భయపడింది. ఆ పరిస్థితుల్లో రాత్రి సమయంలో నిద్రపోవడం కూడా కష్టంగా మారిందని చెప్పింది.
తన చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరో తెలియకపోవడంతో పాయల్కు భద్రతపై అనేక అనుమానాలు వచ్చాయి. డ్రగ్స్ తీసుకునే వ్యక్తులు, నేరస్థులు లేదా ఆయుధాలు కలిగి ఉన్నవాళ్లు ఉంటే ఏం చేయాలనే ఆలోచనలు ఆమెను మరింత భయపెట్టాయి. ఒక దశలో తనకు ఏదైనా జరిగితే తన మృతదేహాన్ని ఇండియాకు ఎవరు తీసుకువస్తారో కూడా అనిపించిందని పాయల్ సరదాగా, కానీ భయంతో కూడిన అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఇంతటితో ఆమెకు ఇబ్బందులు ఆగలేదు. హాస్టల్కు తిరిగి వెళ్లేందుకు ఆమె క్యాబ్ ఎక్కారు. అయితే డ్రైవర్ ఆమెకు తెలియని మరో మార్గంలో తీసుకెళ్లడంతో ఆమెకు మరింత భయం వేసింది. డ్రైవర్కు ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాకపోవడంతో పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడం కూడా కష్టమైందని పాయల్ చెప్పారు.
ఆ సమయంలో తన దగ్గర పాస్పోర్ట్ మాత్రమే ఉందని, ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక చాలా భయపడ్డానని ఆమె వివరించారు. ఈ అనుభవం తర్వాత హాస్టల్లో ఉండాలనే తన నిర్ణయం అంత మంచిది కాదని పాయల్కు అనిపించింది. లండన్ ట్రిప్లో జరిగిన ఈ సంఘటన తనకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే అనుభవంగా మారిందని పాయల్ చెప్పారు.
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