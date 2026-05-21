Peddi Bhopal Event News: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం 'పెద్ది' విడుదల దగ్గర పడుతుండడంతో ప్రమోషన్స్పై మేకర్స్ ఫోకస్ పెట్టారు. ఇప్పటికే ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ను ముంబైలో నిర్వహించగా.. ఇప్పుడు స్పెషల్ ఈవెంట్ను మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్లో నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఈవెంట్లోనే శ్రుతిహాసన్ నటించిన ఐటెం సాంగ్ను విడుదల చేయనున్నారట. దీనికి సంబంధించి 'పెద్ది' చిత్రబృందం ఓ స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ చేసింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
#PEDDIKiAawaz (పెద్దికీ ఆవాజ్) పేరుతో నిర్వహించనున్న ఈ స్పెషల్ ఈవెంట్ మే 23న మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్లోని 'బీహెచ్ఈఎల్ దసరా మైదాన్'లో సాయంత్రం 5 గంటలకు నిర్వహించనున్నారు. ఇప్పటికే ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చకచకా జరిగిపోతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఆస్కార్ విజేత, సంగీత మాంత్రికుడు ఏఆర్ రెహమాన్ ఈ వేదికపై లైవ్ మ్యూజికల్ షో ఇవ్వబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ స్వయంగా ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. 'పెద్ది' ఈవెంట్ కోసం సినిమా ఫ్యాన్స్ అందరూ రెడీగా ఉండాలని ఆయన కోరారు. సినిమా స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు ఏఆర్ రెహమాన్ లైవ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన ఫ్యాన్స్ను కోరారు.
BHOPAL, get ready for #PEDDIKiAawaz, an unforgettable event 💥💥
At BHEL Dusshera Maidan,
23rd May, 5:00 PM Onwards ❤️🔥
With @arrahman Live performance and also Special song launch ❤️🔥❤️🔥#PEDDI in cinemas worldwide on 4th June.#GetReadyForPeddi 💥💥 pic.twitter.com/69eZjXmLbU
— PEDDI (@PeddiMovieOffl) May 21, 2026
ఈ వేడుకలోనే 'పెద్ది' అయితే ఒక స్పెషల్ (ఐటెం) సాంగ్ను లాంచ్ చేయనున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలోని ఐటెంసాంగ్లో స్టార్ హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్ స్టెప్పులేసినట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్ కంపోజ్ చేసిన ఈ ఊరమాస్ బీట్కు థియేటర్లలో టాపులు లేచిపోవడం ఖాయమని మేకర్స్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ స్పెషల్ సాంగ్లో రామ్ చరణ్తో కలిసి స్టార్ బ్యూటీ శృతి హాసన్ అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేసినట్లు సమాచారం. అంతేకాదు, ఈ పాటలో చిత్ర కథానాయిక జాన్వీ కపూర్ కూడా మెరవనుండటం విశేషం అని చెబుతున్నారు.
జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్త విడుదల!
రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్లో, పక్కా మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కుతున్న 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదలకానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలను భారీగా పెంచేశాయి. 'గేమ్ ఛేంజర్' ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేకపోయింది. దీంతో రామ్ చరణ్'పెద్ది' సినిమాపైనే తన ఆశలన్నీ పెట్టుకున్నారు. ఈ 'పెద్ది కి ఆవాజ్' ఈవెంట్తో హిందీ బెల్ట్లో సినిమా బజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్కు వెళ్లడం ఖాయంగా మారింది.
