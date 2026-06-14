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Peddi Collection: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'పెద్ది' ప్రభంజనం..10 రోజుల్లో సినిమా కలెక్షన్స్ ఎంతో తెలుసా?

Peddi Collection Day 10: మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'పెద్ది' బాక్సాఫీసు వద్ద దూసుకుపోతుంది. సినిమా విడుదలై 10 రోజులైనా ప్రేక్షకుల తాకిడి తగ్గట్లేదు. 10 రోజుల్లో ఈ చిత్రం రూ.378 కోట్ల కలెక్షన్స్ కొల్లగొట్టింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 14, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:08 PM IST
Peddi Collection: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'పెద్ది' ప్రభంజనం..10 రోజుల్లో సినిమా కలెక్షన్స్ ఎంతో తెలుసా?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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