/Peddi Controversy: బలపం పట్టి భామ బళ్లో పాతలో బలపం అంటే ఏంటో తెలుసా.. పెద్ది కాంట్రవర్సీపై అనంత శ్రీరామ్

Peddi Controversy:పెద్ది సినిమాలోని ఐటెం సాంగ్పై వస్తున్న విమర్శలకు ప్రముఖ గేయరచయిత అనంత శ్రీరామ్ మరోసారి స్పందించారు. తన పాటలోని పదాలకు కొందరు తప్పు అర్థాలు తీస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. పాటను వినోదంగా ఆస్వాదించకుండా, అనవసరంగా వివాదం సృష్టించడం సరికాదని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇటీవల జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన అనంత శ్రీరామ్, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ట్రోల్స్పై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పాటలోని కొన్ని పదాలను వక్రీకరించి ప్రచారం చేస్తున్నారని అన్నారు. ముఖ్యంగా “వారానికి వెయ్యి” అనే పదబంధంపై వస్తున్న విమర్శలకు ఆయన వివరణ ఇచ్చారు. ఆ పదానికి తాను ఉద్దేశించిన అర్థం ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చే స్పందన, చప్పట్లు మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. అసభ్యంగా అర్థం చేసుకోవడం సరైన విధానం కాదన్నారు.
అలాగే, గతంలో కూడా ప్రముఖ గేయరచయిత సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి రాసిన కొన్ని పాటలపై ఇలాంటి విమర్శలు వచ్చాయని అనంత శ్రీరామ్ గుర్తు చేశారు. ముఖ్యంగా “బలపం పట్టి భామ బళ్లో” పాట విడుదలైన సమయంలో కూడా కొందరు అనవసర వ్యాఖ్యలు చేశారని చెప్పారు. కానీ కాలక్రమంలో ఆ పాట మంచి పాటగా గుర్తింపు పొందిందని వివరించారు.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, సమాజంలో కొందరు ఏ విషయాన్నైనా విమర్శించే కోణంలోనే చూస్తారని అన్నారు. పాటలోని భావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కంటే, అందులో తప్పులు వెతకడానికే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. మంచి ఉద్దేశంతో రాసిన పంక్తులకు కూడా వేరే అర్థాలు చెప్పడం బాధాకరమని చెప్పారు.
అంతేకాకుండా, సోషల్ మీడియాలో ప్రతి ఒక్కరూ విమర్శలు చేయడం సహజమైందని, అయితే ప్రతి వ్యాఖ్యను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. ఎన్నో గొప్ప పాటలు రాసిన అనుభవజ్ఞులు సూచనలు చేస్తే వాటిని గౌరవంగా స్వీకరిస్తానని చెప్పారు. కానీ కేవలం ప్రచారం కోసం చేసే విమర్శలను పెద్దగా పట్టించుకోనని స్పష్టం చేశారు.
ప్రస్తుతం పెద్ది సినిమాలోని ఈ పాటపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ కొనసాగుతోంది. ఒకవైపు కొందరు పాటను సమర్థిస్తుండగా, మరికొందరు సాహిత్యంపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వివాదం మధ్య అనంత శ్రీరామ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లోనూ, సోషల్ మీడియాలోనూ విస్తృతంగా చర్చకు దారితీశాయి. పాటల సాహిత్యాన్ని సరైన సందర్భంలో అర్థం చేసుకోవాలని, అనవసర అపార్థాలకు తావు ఇవ్వకూడదని ఆయన మరోసారి పిలుపునిచ్చారు.
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