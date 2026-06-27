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Peddi Controversy: బలపం పట్టి భామ బళ్లో పాతలో బలపం అంటే ఏంటో తెలుసా.. పెద్ది కాంట్రవర్సీపై అనంత శ్రీరామ్

Peddi Controversy: పెద్ది సినిమాలోని ఐటెం సాంగ్‌పై వస్తున్న విమర్శలకు గేయరచయిత అనంత శ్రీరామ్ ఘాటుగా స్పందించారు. వారానికి వెయ్యి పదబంధానికి అసలు అర్థం ఏమిటో వివరించడంతో పాటు, గతంలో సిరివెన్నెల పాటలపై కూడా ఇలాంటి విమర్శలు వచ్చాయని గుర్తుచేశారు. సోషల్ మీడియా ట్రోల్స్‌పై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 27, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:39 PM IST
Peddi Controversy: బలపం పట్టి భామ బళ్లో పాతలో బలపం అంటే ఏంటో తెలుసా.. పెద్ది కాంట్రవర్సీపై అనంత శ్రీరామ్
Image Credit: Peddi Controversy(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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