/Peddi Day 1 Collections:‘పెద్ది’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ .. మొదటి రోజు ఎంత రాబట్టొచ్చంటే..

Peddi First Day Collections Predictions: ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత రామ్ చరణ్ ఇమేజ్ గ్లోబల్ లెవల్కి పెరిగింది. ఆ తర్వాత తన తండ్రితో చేసిన ‘ఆచార్య’తో బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత శంకర్ దర్శకత్వంలో ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా గతేడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన రామ్ చరణ్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ ఫ్లాప్గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత కథ విషయంలో వెయిట్ చేసిన బుచ్చిబాబు సన చెప్పిన కథకు ఓకె చెప్పాడు. ఎన్నో విడుదల తేదిల తర్వాత ఎట్టకేలకు ఈ రోజు విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు ఒక రోజు ముందుగా ప్రీమియర్స్ పడ్డాయి.
దాదాపు యేడాదిన్నర తర్వాత రామ్ చరణ్ నుంచి సినిమా రావడం.. పైగా టీజర్, ట్రైలర్ ఆసక్తిగా ఉండటంతో ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్తో కలిసి రూ. 21.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇక ఈ సినిమాకు మొదటి రోజు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ గట్రా కలిపి రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను క్రాస్ చేసినట్టు ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. ఫైనల్ సెకండ్ షో తర్వాత మొదటి రోజు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశాలున్నాయని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 218.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమా రూ. 220 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ఓవరాల్గా ఏ మేరకు కలెక్షన్స్ను సొంతం చేసుకుంటుందో చూడాలి.
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