Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Peddi Day 1 Collections:‘పెద్ది’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ .. మొదటి రోజు ఎంత రాబట్టొచ్చంటే..

Peddi Day 1 Collections:‘పెద్ది’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ .. మొదటి రోజు ఎంత రాబట్టొచ్చంటే..

Peddi Day 1 Collections: రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘పెద్ది’. బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా నిన్న రాత్రి ప్రీమియర్స్‌తో విడుదలైంది. అంతేకాదు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా జోరు మీదుంది. ఇక ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ఏ మేరకు కలెక్షన్స్ రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి. ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ ఏం చెబుతున్నాయంటే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 04, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:51 PM IST
Peddi Day 1 Collections:‘పెద్ది’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ .. మొదటి రోజు ఎంత రాబట్టొచ్చంటే..
Image Credit: Peddi (Movie/Pic)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పాపం.. లంచం ఇవ్వలేదని నిరుపేద బాలిక కాలు విరగ్గొట్టిన డాక్టర్!
Up Government Doctor15 min ago
2
five headed snake27 min ago
3
King Cobra In Shirt36 min ago
4
Jupiter Conjunction42 min ago
5
Hyderabad Ebola Case1 hr ago