Peddi First Single: రామ్ చరణ్ పెద్ది ఫస్ట్ సింగిల్ చికిరి వచ్చేసింది..అర్థం ఏమిటో తెలుసా..!

Peddi First Single Chikiri Update: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా, ‘ఉప్పెన’ ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం పెద్ది. ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
ఇటీవల చిత్ర యూనిట్ ఫస్ట్ సింగిల్కు సంబంధించిన అప్డేట్ ఇచ్చింది. పాట పేరు ‘చికిరి’. ఈ పదం అర్థం ఏమిటి? అనే ప్రశ్నతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా స్వయంగా ఆ పదానికి అర్థం చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన ప్రకారం, హీరో రామ్ చరణ్ మొదటిసారి హీరోయిన్ జాన్వీని చూసే సన్నివేశంలో వచ్చే పాటే ‘చికిరి’.
‘చికిరి’ అంటే వాళ్ల ఊర్లో అమ్మాయిని ముద్దుగా, ప్రేమగా పిలిచే పదమట. “మేకప్ లేకుండా అందంగా ఉన్న అమ్మాయిని ‘చికిరి’ అంటారు” అని బుచ్చిబాబు సానా వివరించారు. ఈ అర్థం విన్న ఏఆర్ రెహమాన్ ఆ పదంపైనే ఒక మధురమైన ట్యూన్ కంపోజ్ చేశారట.
ఈ పాటను ప్రముఖ గాయకుడు మోహిత్ చౌహాన్ ఆలపించారు. పాటకు సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేక వీడియోను కూడా ఏఆర్ రెహమాన్తో షూట్ చేశారట. ఉప్పెనలో మొదటి పాటకు చేసిన విధంగానే ఈసారి కూడా అలా చేశారు. ఈ పాటను నవంబర్ 7న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం ప్రకటించింది.
ఇక సినిమా షూటింగ్ విషయానికొస్తే, ఇప్పటివరకు 60 శాతం షూటింగ్ పూర్తి అయ్యింది. ఇటీవల శ్రీలంకలో ఒక సాంగ్ షూట్ చేసి, టీమ్ హైదరాబాద్కి తిరిగి వచ్చింది. డిసెంబర్ చివరికల్లా పూర్తి చేసి, రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మార్చి 27, 2026న రిలీజ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు. టాప్ బ్యానర్స్ అయిన మైత్రీ మూవీ మేకర్స్.. సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంస్థలు కూడా సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో శివరాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ, అర్జున్ అంబటి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సినిమాటోగ్రఫీని ఆర్.రత్నవేలు అందిస్తున్నారు.
