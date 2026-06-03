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Peddi Review: రామ్ చరణ్ సినిమాకి అలాంటి టాక్.. అసలు ప్రేక్షకులు ఏమంటున్నారు?

Peddi Twitter Review: బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘పెద్ది’ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సినిమా ప్రీమియర్లు ప్రారంభం కావడంతో సోషల్ మీడియాలో తొలి స్పందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ట్విట్టర్‌లో ఈ చిత్రంపై మిశ్రమ స్పందన కనిపిస్తోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 03, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:47 PM IST
Peddi Review: రామ్ చరణ్ సినిమాకి అలాంటి టాక్.. అసలు ప్రేక్షకులు ఏమంటున్నారు?
Image Credit: peddireview(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Peddi Review: రామ్ చరణ్ సినిమాకి అలాంటి టాక్.. అసలు ప్రేక్షకులు ఏమంటున్నారు?
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