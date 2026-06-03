/Peddi Review: రామ్ చరణ్ సినిమాకి అలాంటి టాక్.. అసలు ప్రేక్షకులు ఏమంటున్నారు?

Peddi X Review :
కొంతమంది ప్రేక్షకులు సినిమా మొదట బాగానే ప్రారంభమైందని చెబుతున్నారు. అయితే కథ ముందుకు సాగే కొద్దీ సాధారణంగా మారిపోయిందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ హాఫ్ ఓకే అనిపించినా, కథలో కొత్తదనం తక్కువగా ఉందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఒక నెటిజన్ చేసిన ట్వీట్ ప్రకారం, ఫస్ట్ హాఫ్ పర్వాలేదనిపించినా సెకండ్ హాఫ్లో సినిమా పూర్తిగా ట్రాక్ తప్పిందని పేర్కొన్నారు. సన్నివేశాలు ఎక్కువగా సాగడం, స్క్రీన్ప్లే నెమ్మదిగా ఉండటం, ఎమోషనల్ కనెక్ట్ లేకపోవడం వంటి అంశాలు మైనస్గా మారాయని చెప్పారు.
#PEDDI Review
First half starts on a decent note but quickly slips into a routine and predictable narrative. The second half is where the film completely derails with stretched scenes, sluggish screenplay, and zero emotional connect.
The biggest disappointment is the climax.…
— InfoRadar (@Venkyvibe) June 3, 2026
అలాగే క్లైమాక్స్ కూడా అనుకున్న స్థాయిలో లేదని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మూడు గంటలకు పైగా నిడివి ఉన్న సినిమాకు సరైన ముగింపు లేదని, భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన ఈ చిత్రం నిరాశపరిచిందని కొన్ని పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి.
అయితే మరోవైపు పాజిటివ్ టాక్ కూడా వినిపిస్తోంది. మరో నెటిజన్ సెకండ్ హాఫ్ చాలా బాగుందని, ప్రేక్షకులకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తుందని ట్వీట్ చేశారు. ముఖ్యంగా కొన్ని కీలక సన్నివేశాలు సినిమాకు ప్లస్ అవుతాయని పేర్కొన్నారు.
#Peddi : Very recent ga ochina info prakaram..
2nd Half top lo teesadu anta💥💥💥💥💥
Jagapathi babu gaaru🔥🔥🔥 🏏🏏🏏🏏
2 sequences top classs untay anta.. 🔥🔥 Oka commercial cinema.. Eee range grounded content tho.. Eeyy director teyaledhu anta.. 🥵🥵 Last 15 mins will…
— Tollymasti (@tollymasti) June 2, 2026
మరో ప్రేక్షకుడు మాత్రం సినిమా అనుకున్నంత రేంజ్లో లేదని, అంచనాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండటమే దీనికి కారణమై ఉండొచ్చని కామెంట్ చేశారు.
ఇంకొకరు మొదటి 20 నిమిషాలు అరాచకం అని పెట్టారు..
First 25 mins worth raa ayya Bucchi babu #Peddi !! ARR nunchi ee mass sounding first time 👌
— Sir Jhon™ (@Sir_Jhon_Uncle) June 3, 2026
అయితే రామ్ చరణ్ అభిమానుల్లో చాలామంది మాత్రం సినిమాను ప్రశంసిస్తున్నారు. రామ్ చరణ్ నటన, ఆయన పాత్రలో చూపించిన అంకితభావం సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచిందని చెబుతున్నారు. కొందరు అయితే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఫలితాలు సాధిస్తుందని నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నవి కేవలం ప్రీమియర్ షోల తర్వాత వచ్చిన తొలి స్పందనలు మాత్రమే. అసలు ఫలితం ఏమిటో ప్రేక్షకుల పూర్తి తీర్పు వచ్చిన తర్వాతే తెలుస్తుంది. మిక్స్డ్ టాక్ మధ్య ‘పెద్ది’ ఎలాంటి విజయాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి.
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