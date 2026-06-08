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Peddi Record:‘పెద్ది’తో రామ్ చరణ్ ఖాతాలో మరో రికార్డు..

Peddi Another Record: రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘పెద్ది’. బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఈ సినిమా నాలుగు రోజుల్లో కలిపి దాదాపు రూ. 200 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాతో రామ్ చరణ్ ఖాతాలో మరో రికార్డు నమోదు అయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 08, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:10 PM IST
Peddi Record:‘పెద్ది’తో రామ్ చరణ్ ఖాతాలో మరో రికార్డు..
Image Credit: Ram Charan Got Another Record (Pic Source/ Movie X)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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